Luka Doncic e LeBron James segnano 30 punti a testa, trascinando i Lakers al successo a New Orleans nonostante i 42 di Trey Murphy. San Antonio ritrova un Victor Wembanyama da 30 punti, ma deve fare a meno di lui nel finale e perde a Memphis. Cleveland rimonta Indiana infliggendo loro la 13^ sconfitta consecutiva (record di franchigia), Washington vince la quinta nelle ultime sette superando Orlando. Tutto facile per Minnesota con Miami, Dallas batte Sacramento in un finale combattuto: di seguito i risultati e gli highlights delle sei gare della notte
INDIANA PACERS-CLEVELAND CAVALIERS 116-120
Sopra di 9 lunghezze all’inizio del quarto periodo, sembrava che la “maledizione” di Carlisle (che da settimane insegue la vittoria numero 1.000 in carriera) potesse finalmente spezzarsi, coi Pacers pronti ad approfittare dell’assenza di Donovan Mitchell per battere i Cavs. Invece un ultimo quarto da 36-23 ha portato gli ospiti a vincere la quarta partita nelle ultime cinque, ringraziando un Darius Garland da 29 punti (14 nel solo quarto periodo), i 20 di Evan Mobley e i 19 a testa di Jarrett Allen e Sam Merrill. I soliti 22 di Pascal Siakam non hanno evitato la 13^ sconfitta consecutiva dei vice-campioni NBA — la peggior striscia nella storia della franchigia
WASHINGTON WIZARDS-ORLANDO MAGIC 120-112
Gli Wizards confermano il loro ottimo momento di forma (5 vittorie nelle ultime 7) andando avanti anche di 26 contro Orlando, resistendo alla rimonta degli ospiti e portando a casa il successo grazie all’esperienza di CJ McCollum (27 punti) e i 23 di Alex Sarr. Per i Magic si confermano i problemi di continuità, visto che non vincono due gare in fila dall’1 dicembre e non vanno oltre i 20 del rookie Jase Richardson dalla panchina
MEMPHIS GRIZZLIES-SAN ANTONIO SPURS 106-105
Il ritorno di Victor Wembanyama dopo due gare di assenza non basta agli Spurs, che hanno 30 punti da loro numero 1 ma devono fare a meno di lui nel finale di gara, complice la restrizione al minutaggio per il francese (solo 21 minuti in campo). A quel punto è Cam Spencer a prendere in mano la partita per i Grizzlies, realizzando 5 punti negli ultimi 86 secondi di partita per chiudere a quota 21 (gli stessi di Jaren Jackson Jr) insieme alla difesa di Santi Aldama, capace di stoppare De’Aaron Fox a 5 secondi dalla fine per tornare alla vittoria dopo quattro sconfitte in fila
MINNESOTA TIMBERWOLVES-MIAMI HEAT 122-94
Seconda vittoria nel giro di quattro giorni per i T’Wolves ai danni degli Heat. Anthony Edwards, in dubbio per la partita complice un problema al piede, ne mette 26 con 5 triple per spingere i suoi alla terza vittoria consecutiva, rendendo inutili i 21 di Norman Powell e i 17 del rientrante Tyler Herro. Solo 4 minuti e 40 secondi di garbage time per Simone Fontecchio, con un rimbalzo e una tripla sbagliata a gara ormai decisa
NEW ORLEANS PELICANS-LOS ANGELES LAKERS 103-111
Servono 30 punti a testa da parte di Luka Doncic (anche 10 assist) e LeBron James (8 rimbalzi e 8 assist) ai Lakers per avere la meglio dei Pelicans a domicilio, chiudendo i conti con un ultimo quarto da 32-17. La quarta vittoria nelle ultime cinque dei gialloviola è figlia del parziale di 18-4 con cui si apre il quarto periodo, resistendo anche al miglior Trey Murphy della carriera (42 punti) per infliggere a New Orleans l’ottava sconfitta consecutiva
SACRAMENTO KINGS-DALLAS MAVERICKS 98-100
I Mavs tornano a battere i Kings dopo sette sconfitte in fila contro i californiani, rimontando dopo essere stati sotto praticamente per tutta la partita. Il finale è infatti accesissimo e viene deciso da una tripla di Brandon Williams su assist di Cooper Flagg a 34 secondi dalla fine, fissando il punteggio sul 100-98 dal quale non viene smosso neanche dai tentativi di Schröder, Westbrook e DeRozan sulla sirena, intervallati da due tiri liberi sbagliati da Naji Marshall. Il migliore per i texani è Flagg con 20 punti, 8 rimbalzi e 6 assist seguito dai 19+16 di Anthony Davis e i 18 del decisivo Williams, mentre ai Kings non bastano i 21 di DeRozan e i 20 di Zach LaVine per evitare il sesto ko consecutivo
LA CLASSIFICA A EST
Cleveland approfitta del ko di Orlando per salire in sesta posizione, al contrario di Miami che rimane in ottava con lo stesso record dei Magic. Nelle retrovie Washington si porta a quota 10 successi stagionali, mentre Indiana sprofonda a 6-31
LA CLASSIFICA A OVEST
San Antonio perde l’occasione di avvicinarsi a OKC ma rimane seconda a Ovest, pur con lo stesso numero di sconfitte dei Lakers (terzi con due vittorie in meno) e Rockets (quinti con tre vittorie in meno). Minnesota è sempre lì in sesta posizione, mentre Memphis risponde alla vittoria di Dallas per tenersi la decima piazza
