I Mavs tornano a battere i Kings dopo sette sconfitte in fila contro i californiani, rimontando dopo essere stati sotto praticamente per tutta la partita. Il finale è infatti accesissimo e viene deciso da una tripla di Brandon Williams su assist di Cooper Flagg a 34 secondi dalla fine, fissando il punteggio sul 100-98 dal quale non viene smosso neanche dai tentativi di Schröder, Westbrook e DeRozan sulla sirena, intervallati da due tiri liberi sbagliati da Naji Marshall. Il migliore per i texani è Flagg con 20 punti, 8 rimbalzi e 6 assist seguito dai 19+16 di Anthony Davis e i 18 del decisivo Williams, mentre ai Kings non bastano i 21 di DeRozan e i 20 di Zach LaVine per evitare il sesto ko consecutivo