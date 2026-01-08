Offerte Sky
NBA, i risultati della notte: San Antonio travolge i Lakers, Denver passa a Boston

NBA

Introduzione

Anche con un Victor Wembanyama dal minutaggio limitato e nonostante la tripla doppia di Luka DoncicSan Antoniobatte nettamente i Lakers. Colpo dei Nuggets, sempre privi di Nikola Jokic, che vincono in casa dei Celtics. Vittorie sulla sirena per Toronto a Charlotte, per Orlando a Brooklyn e per Portland che batte HoustonNew York torna alla vittoria con i Clippers, mentre Golden State ha la meglio su MilwaukeeTutti i risultati e gli highlights della notte NBA

Quello che devi sapere

CHARLOTTE HORNETS-TORONTO RAPTORS 96-97

È una tripla di Immanuel Quickley (21 punti) sulla sirena finale a completare la rimonta dei Raptors, sotto di 10 ancora nel 4° quarto, e a regalare a RJ Barrett, migliore dei suoi con 28 punti, e compagni la vittoria in trasferta. A Charlotte non bastano invece i 22 punti in uscita dalla panchina di Collin Sexton

 

DETROIT PISTONS-CHICAGO BULLS 108-93

Pistons si presentano alla sfida casalinga contro Chicago in versione fortemente rimaneggiata, ma basta un’accelerata nel 4°          quarto, chiuso con un parziale di 32-16, per battere i Bulls, fin lì trascinati da Ayo Dosunmu (24 punti). Detroit, invece, si gode un Isiah Stewart da 31 punti 

 

PHILADELPHIA 76ERS-WASHINGTON WIZARDS 131-110

Joel Embiid segna 28 punti in 25 minuti tirando 10/14 dal campoPaul George ne aggiunge 23 e per una volta i Sixersvincono sulle spalle dei loro veterani. Washington, protagonista dello scambio per Trae Young subito dopo la sirena finale della partita, possono consolarsi con i 20 punti del rookie Tre Johnson

 

BOSTON CELTICS-DENVER NUGGETS 110-114

Impresa dei Nuggets, che sempre senza Nikola Jokic piazzano un parziale di 14-0 nel 4° quarto e con Jamal Murray(22 punti e 17 assist) al comando passano a Boston. I Celtics provano a rimediare nel finale al crollo che li manda sotto in doppia cifra, ma il solito Jaylen Brown da 33 punti questa volta non basta

 

ATLANTA HAWKS-NEW ORLEANS PELICANS 117-100

Nella notte a suo modo storica che vede Atlanta cedere Trae Young, gli Hawks battono nettamente New Orleans grazie alla prova da 25 punti e 8 rimbalzi con 7/9 al tiro dalla lunga distanza di un ispiratissimo Zaccharie Risacher. I Pelicans, invece, incappano nell’ennesima serata da dimenticare nonostante i 22 punti e 8 rimbalzi di Zion Williamson

 

BROOKLYN NETS-ORLANDO MAGIC 103-104 (OT)

Ci pensa Paolo Banchero, autore di una prova da 30 punti, 14 rimbalzi e 6 assist, a regalare a Orlando la vittoria con la tripla del sorpasso a Brooklyn al termine del supplementare in una partita combattutissima. Michael Porter Jr. manda a segno 8 triple e chiude con 34 punti, ma i Nets si devono arrendere proprio sulla sirena

 

NEW YORK KNICKS-L.A. CLIPPERS 123-111

Knicks cambiano marcia nel secondo tempo, mandano 6 giocatori in doppia cifra con il solito Jalen Brunson (26 punti) a guidare il gruppo e interrompono così la striscia di 4 sconfitte consecutive. I Clippers giocano una buona prima parte di gara, hanno 25 punti da Kawhi Leonard e una doppia doppia da 22 punti e 11 rimbalzi da Ivica Zubac, ma calano vistosamente dopo l’intervallo lungo

 

MEMPHIS GRIZZLIES-PHOENIX SUNS 98-117

Altra eccellente prova di squadra da parte dei Suns, che con 7 giocatori in doppia cifra per punti passano senza problemi a Memphis, controllando fin dall’inizio punteggio e ritmo di gioco. I Grizzlies, invece, pagano le tante assenze e una manovra offensiva che non trova mai soluzioni efficaci, chiudendo con 18 palle perse molto pesanti

OKLAHOMA CITY THUNDER-UTAH JAZZ 129-125 (OT)

Per tornare a vincere dopo due sconfitte consecutive ai Thunder campioni in carica servono un supplementare e uno Shai Gilgeous-Alexander da 46 punti, che comprendono il canestro che manda tutto in parità al termine dei regolamentari e i che decidono l’overtime, perché Utah lotta fino alla fine con Keyonte George (23 punti e 11 assist) e Lauri Markkanen (29 punti e 13 rimbalzi)

 

SAN ANTONIO SPURS-LOS ANGELES LAKERS 107-91

Anche con un Victor Wembanyama dal minutaggio limitato, ma che va comunque in doppia doppia con 16 punti e 14 rimbalzi in 26 minuti, gli Spurs confermano la loro statura di squadra battendo nettamente i Lakers in una partita dove è la panchina, che surclassa quella avversaria 53-22 a fare la differenza, guidata da Keldon Johnson (27 punti e 6 rimbalzi). La tripla doppia da 38 punti, 10 rimbalzi e 10 assist di Luka Doncic si rivela invece poco utile alla causa gialloviola

 

GOLDEN STATE WARRIORS-MILWAUKEE BUCKS 120-113

Vittoria finalmente convincente per Golden State, che guidata dai 31 punti e 7 assist di Steph Curry prende in mano la partita nel 4° quarto e batte Milwaukee. I Bucks si aggrappano ad uno Giannis Antetokounmpo da 34 punti, 10 rimbalzi e 5 assist, ma non hanno molto altro dal resto della squadra

 

PORTLAND TRAIL BLAZERS-HOUSTON ROCKETS 103-102

Il tiro della possibile vittoria, preso da Kevin Durant (37 punti) a fil di sirena non va, e Houston cade a Portland dopo un’autentica battaglia. I Blazers, invece, festeggiano grazie ad un Deni Avdija sempre più stella e leader della squadra, con l’israeliano che chiude con 41 punti e 13/24 al tiro

