Per tornare a vincere dopo due sconfitte consecutive ai Thunder campioni in carica servono un supplementare e uno Shai Gilgeous-Alexander da 46 punti, che comprendono il canestro che manda tutto in parità al termine dei regolamentari e i 9 che decidono l’overtime, perché Utah lotta fino alla fine con Keyonte George (23 punti e 11 assist) e Lauri Markkanen (29 punti e 13 rimbalzi)

