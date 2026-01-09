Introduzione

Minnesota trova una grande serata da parte di Julius Randle e un Anthony Edwards protagonista di un traguardo personale storico e batte nettamente Cleveland. Torna al successo dopo 13 sconfitte consecutive Indiana, che passa in volata a Charlotte nonostante un ottimo LaMelo Ball e regala così a coach Rick Carlisle la vittoria numero 1.000 in carriera. Vittoria in volata anche per Utah su Dallas, con Lauri Markkanen e Cooper Flagg che battagliano fino all’ultimo possesso. Rinviata invece la sfida di Chicago tra Bulls e Heat per problemi relativi al parquet dello United Center. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA