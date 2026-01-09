Introduzione
Minnesota trova una grande serata da parte di Julius Randle e un Anthony Edwards protagonista di un traguardo personale storico e batte nettamente Cleveland. Torna al successo dopo 13 sconfitte consecutive Indiana, che passa in volata a Charlotte nonostante un ottimo LaMelo Ball e regala così a coach Rick Carlisle la vittoria numero 1.000 in carriera. Vittoria in volata anche per Utah su Dallas, con Lauri Markkanen e Cooper Flagg che battagliano fino all’ultimo possesso. Rinviata invece la sfida di Chicago tra Bulls e Heat per problemi relativi al parquet dello United Center. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
Quello che devi sapere
MINNESOTA TIMBERWOLVES-CLEVELAND CAVALIERS 131-122
C’è la tripla doppia sfiorata da Julius Randle con 28 punti, 11 rimbalzi e 8 assist nella convincente vittoria di Minnesota, la 4^ di fila, sui Cavs. I padroni di casa vincono la battaglia a rimbalzo (45-38), trovano anche 26 punti con 11/14 al tiro di Jaden McDaniels, scavando il solco nel 3° quarto, chiuso con un parziale di 43-22, mentre a Clevelandnon bastano i 30 punti e 8 assist del solito Donovan Mitchell
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
IL TRAGUARDO DI ANT
A metà del 4° quarto, con il risultato ormai acquisito, il pubblico del Target Center ha una ulteriore occasione di esultare. Il jumper segnato da Anthony Edwards, infatti, consente alla stella dei Timberwolves di superare 10.000 punti in carriera, traguardo raggiunto come 3° giocatore più giovane di sempre dietro solo a LeBron James e Kevin Durant. Per Ant partita da 25 punti, 9 assist e 7 rimbalzi
CHARLOTTE HORNETS-INDIANA PACERS 112-114
Seconda sconfitta casalinga in volata nel giro di 24 ore per gli Hornets, che contro Indiana avrebbero il tiro della vittoria o quantomeno del pareggio nel finale, ma l’errore di Collin Sexton condanna ancora una volta i padroni di casa al termine di una partita molto combattuta. E così, seppur con grande fatica e con un pizzico di fortuna, i Pacers chiudono la striscia di 13 sconfitte e regalano a coach Rick Carlisle la tanto sospirata vittoria numero 1.000 da capo allenatore in NBA
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
CI PENSA SIAKAM
Indiana sta vivendo una stagione complicatissima, ma può comunque contare su una certezza chiamata Pascal Siakam. Anche a Charlotte l’ala dei Pacers risulta decisiva con 30 punti, 14 rimbalzi e il canestro che a 11 secondi dalla fine indirizza finalmente la partita verso i vicecampioni NBA in carica
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA DI SIAKAM
LAMELO DALLA PANCHINA NON BASTA
Forse per non testarne troppo la nota fragilità fisica, forse per provare un espediente tattico diverso, nella seconda partita del back-to-back casalingo coach Charles Lee fa iniziare LaMelo Ball dalla panchina, preferendogli Sexton in quintetto. La stella degli Hornets risponde con una prestazione da 33 punti e 8 rimbalzi con 7/15 al tiro dalla lunga distanza, che però non basa per battere i Pacers
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA DI BALL
UTAH JAZZ-DALLAS MAVERICKS 116-114
È un parziale di 12-0 nel cuore del 4° quarto a regalare ai Jazz il successo sui Mavs, che ferma la striscia di sconfitte a quota 5, al termine di una gara che cambia spesso e volentieri padrone. Cooper Flagg sfiora la tripla doppia con 25 punti, 10 rimbalzi e 8 assist, Klay Thompson ne aggiunge 23 entrando dalla panchina ma l’attacco di Dallas si ferma proprio sul più bello e Utah festeggia una vittoria parecchio sudata sulle spalle della sua stella
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
MARKKANEN NON SI FERMA
Chi non si ferma e non smette mai di fare canestro è Lauri Markkanen, che contro Dallas manda a referto una prova da autentico leader e chiude con 33 punti, 7 rimbalzi, 4 assist e 2 stoppate in poco meno di 40 minuti giocati, mettendo anche i canestri che alla fine decidono la partita
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA DI MARKKANEN
CHICAGO BULLS-MIAMI HEAT – GARA RINVIATA
Nulla da fare per Bulls e Heat, pronti ad affrontarsi un quella che è ormai una sfida classica della Eastern Conference. Il parquet dello United Center, dove la sera prima avevano giocato i Blackhawks della NHL, infatti, risulta troppo umido e la quantità e la persistenza della condensa costringono gli ufficiali di gara a ritenere non praticabile il campo da gioco. La gara viene quindi rimandata a data da destinarsi
LA CLASSIFICA A EST
Cleveland perde a Minneapolis e continua a scivolare verso il basso nella classifica della Eastern Conference, così come Charlotte, sempre più lontana anche dalla zona play-in a Est
LA CLASSIFICA A OVEST
Minnesota batte i Cavs e supera i Lakers agguantando il 4° posto a Ovest, Utah vince contro Dallas ma rimane nei bassifondi della classifica della Western Conference
LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT
Oggi in replica su Sky Sport Basket Minnesota-Cleveland con telecronaca di Francesco Bonfardeci e Dario Vismara
TUTTA LA PROGRAMMAZIONE DELLA NBA SU SKY SPORT