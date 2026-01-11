Vittoria netta dei Pacers, che in casa mettono subito le cose in chiaro e dominano Miami fino alla sirena finale. Andrew Nembhard chiude con 29 punti, 9 assist e 6 rimbalzi, e Indiana ha 7 giocatori in doppia cifra, mentre gli Heat hanno un Tyler Herro da 21 punti e 7 rimbalzi e 5 punti con anche un rimbalzo e 2 palle recuperate in 8 minuti da Simone Fontecchio, ma non riescono mai davvero a entrare in partita

