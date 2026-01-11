Introduzione
Doppio colpo in trasferta nella notte, con San Antonio, trascinata da Victor Wembanyama, che vince in casa dei Celtics, e i Clippers che grazie al solito Kawhi Leonard rimontano e battono Detroit. Vittoria in trasferta anche per Charlotte, che segna addirittura 150 punti sul campo dei Jazz. Sfida ad alto punteggio anche tra Cavs e Timberwolves, con Donovan Mitchell e compagni ad avere la meglio. Netti successi casalinghi, invece, per Indiana su Miami e per Chicago su Dallas. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
CLEVELAND CAVALIERS- MINNESOTA TIMBERWOLVES 146-134
Sfida ad alto punteggio a Cleveland, dove i Cavs mandano a referto la 4^ miglior prestazione della loro storia quanto a punti segnati e battono Minnesota, interrompendone così la striscia aperta di 4 vittorie consecutive. I padroni di casa hanno addirittura 5 giocatori sopra i 20 punti, con Donovan Mitchell (28 e 8 assist) a guidare il gruppo, mentre tra i Timberwolves si distingue Naz Reid, autore di una prova da 25 punti e 9/12 dal campo entrando dalla panchina
INDIANA PACERS-MIAMI HEAT 123-99
Vittoria netta dei Pacers, che in casa mettono subito le cose in chiaro e dominano Miami fino alla sirena finale. Andrew Nembhard chiude con 29 punti, 9 assist e 6 rimbalzi, e Indiana ha 7 giocatori in doppia cifra, mentre gli Heat hanno un Tyler Herro da 21 punti e 7 rimbalzi e 5 punti con anche un rimbalzo e 2 palle recuperate in 8 minuti da Simone Fontecchio, ma non riescono mai davvero a entrare in partita
DETROIT PISTONS-L.A. CLIPPERS 92-98
A Detroit i Clippers vanno sotto in doppia cifra e ancora nel 4° quarto si trovano a -14 prima di chiudere la partita con un perentorio parziale di 28-8 che regala a Kawhi Leonard (26 punti e 8 rimbalzi) e compagni il colpo in trasferta in casa della capolista della Eastern Conference. Ai Pistons, in versione fortemente rimaneggiata, non bastano invece i 20 punti di un Duncan Robinson molto ispirato
BOSTON CELTICS-SAN ANTONIO SPURS 95-100
Nella trasferta di Boston Victor Wembanyama parte ancora una volta dalla panchina, segna 16 dei suoi 21 punti nella seconda metà di gara e con il jumper del 99-95 a 19 secondi dalla fine di fatto decide la sfida contro i Celtics, ben coadiuvato da De’Aaron Fox (21 punti, 9 rimbalzi e 6 assist). I padroni di casa hanno 29 punti e 9 rimbalzi dall’ex di serata Derrick White e 27 da Jaylen Brown, ma vengono battuti in volata
CHICAGO BULLS-DALLAS MAVERICKS 125-107
Nessun problema per i Bulls, che tra le mura di casa controllano punteggio e ritmo di gioco fin dai primi possessi e battono nettamente Dallas. Coby White è il migliore dei suoi con 22 punti, Ayo Dosunmu ne aggiunge 20 con anche 8 assist in entrata dalla panchina e Chicago viaggia tranquilla, mentre Cooper Flagg incappa in una serataccia al tiro (4/13) e chiude con soli 11 punti
UTAH JAZZ-CHARLOTTE HORNETS 95-150
Che la serata per i Jazz, privi di Lauri Markkanen, si prospetti complicatissima lo si capisce già dal 1° quarto, chiuso sotto 45-14. Da lì in poi per Charlotte è tutto facile, tanto che sono ben 9 i giocatori in doppia cifra con Tre Mann che ne mette 20 in 12 minuti in uscita dalla panchina. Brian Sensabaugh, autore di 26 punti, è invece l’unico a salvarsi per Utah
LA CLASSIFICA A EST
Pistons e Celtics perdono in casa, ma mantengono le rispettive posizioni nella classifica della Eastern Conference, dove Cleveland prova invece a scalare posizioni con la vittoria su Minnesota
LA CLASSIFICA A OVEST
San Antonio passa a Boston e mantiene la 2^ posizione a Ovest, mentre i Clippers con la vittoria a Detroit proseguono nella loro risalita in classifica e ora vedono la zona play-in
