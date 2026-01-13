Introduzione
Ai Lakers non bastano i 42 punti di Luka Doncic per vincere a Sacramento, mentre un canestro nel finale di Pascal Siakam regala a Indiana il successo in volata sui Celtics. Vittorie importanti in trasferta per i Jazz a Cleveland e per Philadelphia, che sulle spalle della coppia Tyrese Maxey-Joel Embiid passa a Toronto. Dallas trova un’altra grande serata del rookie Cooper Flagg e batte Brooklyn, mentre Kawhi Leonard e James Harden guidano i Clippers alla vittoria casalinga su Charlotte. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
Quello che devi sapere
CLEVELAND CAVALIERS-UTAH JAZZ 112-123
La prima sorpresa della notte arriva da Cleveland, dove i Jazz, reduci dalla pesantissima sconfitta casalinga con 55 punti di margine contro Charlotte, giocano un grande secondo tempo e sulle spalle della coppia formata da Keyonte George, autore di una prova da 32 punti, 9 assist e 5 rimbalzi, e Lauri Markkanen, in doppia doppia con 28 punti e 12 rimbalzi, battono i Cavs. I padroni di casa hanno 23 punti da Darius Garland e 21 da Donovan Mitchell, ma calano vistosamente dopo l’intervallo lungo
INDIANA PACERS-BOSTON CELTICS 98-96
La seconda sorpresa arriva poco dopo da Indiana, dove il canestro di Pascal Siakam (21 punti e 8 rimbalzi) a 6 secondi dalla fine regala ai Pacers la 3^ vittoria consecutiva, miglior striscia di tutta la stagione per i vicecampioni NBA. I Celtics, scesi in campo senza Jaylen Brown, fermo per problemi alla schiena, si affidano a Derrick White (18 punti) per la tripla che sulla sirena potrebbe segnare il controsorpasso, ma il tiro dell’ex Spurs non va
TORONTO RAPTORS-PHILADELPHIA 76ERS 102-115
Vittoria netta, convincente e importante anche per la classifica della Eastern Conference dei Sixers, che a Toronto travolgono i Raptors segnando addirittura 80 punti nel solo primo tempo. Tyrese Maxey (33 punti con 10/16 al tiro) e Joel Embiid (27 punti e 8 rimbalzi) guidano una Philadelphia sempre in controllo della gara, mentre i padroni di casa pagano soprattutto il disastroso 6/37 di squadra dalla lunga distanza
DALLAS MAVERICKS-BROOKLYN NETS 113-105
C’è Cooper Flagg, il cui tabellino personale dice 27 punti, 5 rimbalzi, 5 assist, 3 palle rubate e una stoppata, al centro della vittoria di Dallas su Brooklyn. Oltre al loro rookie delle meraviglie, i Mavs trovano anche 22 punti da un ottimo Naji Marshall, mentre ai Nets non bastano i 28 con anche 9 rimbalzi del solito Michael Porter Jr., che tira anche 6/10 da tre ma non riceve grande assistenza da parte dei compagni
SACRAMENTO KINGS-LOS ANGELES LAKERS 124-112
Per la terza sorpresa della notte occorre spostarsi in California, e nello specifico a Sacramento, dove DeMar DeRozan (32 punti) e Russell Westbrook (22) trascinano i Kings ad una bella vittoria sui Lakers, vivendo così finalmente una bella serata all’interno di una stagione complicatissima. Luka Doncic prova a scuotere i suoi con una prova da 42 punti, 8 assist e 7 rimbalzi, ma non riesce mai davvero a trascinare il resto dei compagni
L.A. CLIPPERS-CHARLOTTE HORNETS 117-109
Vittoria meno facile del previsto per i Clippers, che contro Charlotte hanno bisogno di una grande prestazione da parte della coppia di stelle formata da Kawhi Leonard (35 punti) e James Harden (32 e 10 assist) per superare la resistenza di LaMelo Ball, che chiude con 25 punti, 6 rimbalzi e 5 assist in poco più di 32 minuti giocati
