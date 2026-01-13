La prima sorpresa della notte arriva da Cleveland, dove i Jazz, reduci dalla pesantissima sconfitta casalinga con 55 punti di margine contro Charlotte, giocano un grande secondo tempo e sulle spalle della coppia formata da Keyonte George, autore di una prova da 32 punti, 9 assist e 5 rimbalzi, e Lauri Markkanen, in doppia doppia con 28 punti e 12 rimbalzi, battono i Cavs. I padroni di casa hanno 23 punti da Darius Garland e 21 da Donovan Mitchell, ma calano vistosamente dopo l’intervallo lungo

