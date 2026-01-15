Introduzione
Donovan Mitchell guida i Cavs alla convincente vittoria in casa dei Sixers, così come Toronto batte Indiana sul suo campo. Vittoria in trasferta anche per Denver, che nonostante le tante assenze passa in casa dei Mavs, mentre New Orleans batte Brooklyn in volata e Chicago fa lo stesso con Utah. New York perde subito Jalen Brunson per infortunio, mentre Kawhi Leonard trascina i Clippers al successo meno facile del previsto contro Washington. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
Quello che devi sapere
INDIANA PACERS-TORONTO RAPTORS 101-115
Ai Raptors ci vogliono le ottime prestazioni di Brandon Ingram (30 punti e 7 rimbalzi) e Scottie Barnes (26 punti,13 assist e 7 rimbalzi), oltre ad un Gradey Dick da 21 punti e 11 rimbalzi in uscita dalla panchina, per battere Indiana. Ai Pacers, invece, risulta fatale il 38.4% dal campo di squadra e serve poco l’ennesima doppia doppia stagionale da 26 punti e 10 rimbalzi di Pascal Siakam
PHILADELPHIA 76ERS-CLEVELAND CAVALIERS 107-133
Prova di forza dei Cavs, che a Philadelphia mettono le mani sulla partita già dal 1°quarto e conducono fino alla fine ottenendo una vittoria importante anche per gli equilibri di classifica della Eastern Conference. A guidare Cleveland è ancora una volta un Donovan Mitchell da 35 punti, 9 assist e 7 rimbalzi, mentre i Sixers hanno 20 punti in 25 minuti giocati da Joel Embiid ma non riescono mai a trovare il ritmo giusto in attacco
CHICAGO BULLS-UTAH JAZZ 128-126
È un canestro nel finale di Nikola Vucevic, autore di una prova da 35 punti e 7 rimbalzi, a decidere una gara combattutissima che cambia padrone per ben 26 volte e a regalare ai Bulls una vittoria molto sudata. Senza Lauri Markkanen, i Jazz hanno 25 punti e 7 assist da Keyonte George ma soprattutto restano in corsa fino alla fine grazie alla serata di grazia di Brice Sensabaugh, che segna il suo career high con 43 punti e 15/22 al tiro
NEW ORLEANS PELICANS-BROOKLYN NETS 116-113
Vittoria in volata per i Pelicans sui Nets, con i padroni di casa che nel finale trovano le giocate decisive di un grande Trey Murphy (34 punti, 9 rimbalzi e 5 assist) e Saddiq Bey (12 punti), riuscendo a far meglio di una Brooklyn che manda 6 giocatori in doppia cifra con il solito Michael Porter Jr. (20 punti) a guidare il gruppo, ma si blocca sul più bello
DALLAS MAVERICKS-DENVER NUGGETS 109-118
Non si ferma la corsa dei Nuggets, che nonostante le tante assenze per infortunio si confermano la miglior squadra della lega in trasferta e passano a Dallas. A fare la differenza sono Jamal Murray, migliore in campo con 33 punti, e Aaron Gordon, che chiude con 22 punti e 6 rimbalzi nell’inedito ruolo di centro. I Mavs provano a recuperare e dopo una gara passata a inseguire si riportano sotto nel finale, senza però riuscire a impensierire davvero Denver
SACRAMENTO KINGS-NEW YORK KNICKS 112-101
Contro i Knicks, Sacramento parte fortissimo, si crea un vantaggio in doppia cifra e lo porta fino alla fine ottenendo la 3^vittoria consecutiva. DeMar DeRozan (27 punti) e Zach LaVine (25) guidano i compagni, mentre New York, una volta perso per infortunio Jalen Brunson già nel 1°quarto, non trova più la via del canestro con continuità e affonda senza più riuscire a tornare in partita
L.A. CLIPPERS-WASHINGTON WIZARDS 119-105
Kawhi Leonard non si prende una serata di pausa nemmeno contro Washington, anche perché i suoi 33 punti con 7/11 al tiro dalla lunga distanza servono tutti per ottenere la vittoria. Gli Wizards, infatti, prima vanno sotto nettamente, poi nel 3° quarto approfittano del calo d’attenzione da parte dei Clippers e si rifanno sotto grazie soprattutto a un Kyshawn George da 23 punti, senza però riuscire a completare il loro tentativo di rimonta
LA CLASSIFICA A EST
Vittorie importanti per Cavs e Raptors, che continuano la loro scalata verso l'alto nella classifica della Eastern Conference, mentre New York, battuta nettamente a Sacramento, per il momento mantiente il 2° posto
LA CLASSIFICA A OVEST
Nonostante le tantissime assenze i Nuggets continuano a sorprendere e ora sorpassano San Antonio al 2° posto a Ovest, i Clippers nel frattempo sono sempre più vicini a rientrare in zona play-in
