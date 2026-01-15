Ai Raptors ci vogliono le ottime prestazioni di Brandon Ingram (30 punti e 7 rimbalzi) e Scottie Barnes (26 punti,13 assist e 7 rimbalzi), oltre ad un Gradey Dick da 21 punti e 11 rimbalzi in uscita dalla panchina, per battere Indiana. Ai Pacers, invece, risulta fatale il 38.4% dal campo di squadra e serve poco l’ennesima doppia doppia stagionale da 26 punti e 10 rimbalzi di Pascal Siakam

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA