I Lakers trovano 39 punti da Luka Doncic e 29 da LeBron James ma contro LaMelo Ball e gli Hornets incappano nella loro 4^ sconfitta consecutiva. Prova di forza dei Thunder, che sbancano Houston, e degli Spurs, che dominano Milwaukee. Golden State batte i Knicks privi di Jalen Brunson, mentre un grande Anfernee Simons regala ai Celtics il colpo sul campo di Miami. Detroit soffre ma batte Phoenix in volata, mentre nella partita giocata a Berlino sono i Magic ad avere la meglio sui Grizzlies. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
ORLANDO MAGIC-MEMPHIS GRIZZLIES 118-111
Nella cornice della Uber Arena di Berlino, completamente sold out, sono i Magic dei beniamini di casa Franz (18 punti e 9 rimbalzi) e Moritz Wagner (7 punti e 4 rimbalzi) ad avere la meglio al termine di una gara molto combattuta dove i protagonisti principali sono da una parte Paolo Banchero (26 punti e 13 rimbalzi) e Jaren Jackson Jr. (30 punti)
DETROIT PISTONS-PHOENIX SUNS 108-105
I Pistons, in casa contro i Suns, vanno sotto anche di 16, ma grazie a Duncan Robinson (19 punti) e Jalen Duren (16 punti e 18 rimbalzi) rimontano, superano e poi contengono i tentativi di riprendersi la partita da parte di Phoenix. Agli ospiti non bastano i 33 di un Grayson Allen che, in assenza di Devin Booker, si prende sulle spalle l’attacco della squadra
MIAMI HEAT-BOSTON CELTICS 114-119
È Anfernee Simons, che segna 18 dei suoi 39 punti nel decisivo 4° quarto, il protagonista della vittoria dei Celtics, che a Miami accelerano proprio nell’ultima frazione di gioco e hanno la meglio. Gli Heat mandano 3 giocatori oltre i 20 punti, con Norman Powell a quota 26, ma l’attacco dei padroni di casa si ferma nel finale. Serata complicata anche per Simone Fontecchio, che gioca poco meno di 17 minuti in cui segna 3 punti, tutti dalla lunetta, e prova a contribuire con 4 rimbalzi
HOUSTON ROCKETS-OKLAHOMA CITY THUNDER 91-119
Prova di forza dei Thunder, che a Houston cambiano marcia nella seconda metà di gara, dominano in difesa e ottengono così la 5^ vittoria di fila. In una serata quasi normale per Shai Gilgeous-Alexander, autore di 20 punti, si mette in mostra Ajay Mitchell con i suoi 17 in uscita dalla panchina. I Rockets, invece, pagano soprattutto il 7/24 di squadra al tiro dalla lunga distanza
SAN ANTONIO SPURS-MILWAUKEE BUCKS 119-101
Tutto facile per gli Spurs contro Milwaukee, perché l’unico spavento arriva nel 1° quarto per un possibile infortunio a Victor Wembanyama, che però rientra prontamente in campo e guida i suoi con 22 punti e 10 rimbalzi insieme a uno Stephon Castle da 19 punti e 10 assist. Prova incolore per i Bucks, compreso uno Giannis Antetokounmpovisibilmente frustrato e che chiude con 21 punti in 22 minuti giocati
DALLAS MAVERICKS-UTAH JAZZ 144-122
In una partita ad alto punteggio, in cui le difese si prendono una serata di riposo, ad avere la meglio sono i Mavs, che tirano con il 56.7% dal campo e trovano 26 punti da Klay Thompson in uscita dalla panchina e 22 da Naji Marshall. I Jazz hanno invece ancora una eccellente prova da Brice Sensabaugh, che dopo il career high da 43 punti a Chicago ne mette 27 in uscita dalla panchina con 10/15 al tiro, ma anche in questo caso per Utah arriva la sconfitta
GOLDEN STATE WARRIORS-NEW YORK KNICKS 126-113
Ai Knicks, arrivati al Chase Center senza l’infortunato Jalen Brunson, non basta la doppia doppia da 17 punti e 20 rimbalzi di un Karl Anthony-Towns che prova a fare la voce grossa nel pitturato, perché Golden State fa valere la profondità della sua panchina e ottiene una vittoria importante spinta in primo luogo da Jimmy Butler, che chiude con 32 punti, 8 rimbalzi e 4 assist
PORTLAND TRAIL BLAZERS-ATLANTA HAWKS 117-101
A fare la differenza tra Blazers e Hawks è la panchina dei padroni di casa, che surclassa quella avversaria 55-34 con il redivivo Jerami Grant (16 punti) a guidare il gruppo. Atlanta gioca una partita poco più che discreta, ha 26 punti e 9 rimbalzi da Onyeka Okongwu e 20 in uscita dalla panchina dall’ultimo arrivato CJ McCollum, ma subisce la maggior energia di Portland
LOS ANGELES LAKERS-CHARLOTTE HORNETS 117-135
Dopo la bruta caduta a Sacramento, i Lakers incappano nella 4^ sconfitta di fila perdendo contro un’altra delle peggiori squadre della lega, classifica alla mano. I padroni di casa partono bene, hanno 39 punti da Luka Doncic e 29 da LeBron James, ma la fase centrale della gara è tuta di Charlotte, che con un LaMelo Ball da 30 punti, 11 assist, 6 rimbalzi e 9/17 al tiro dalla lunga distanza piazza un colpo in trasferta importante quanto inaspettato
