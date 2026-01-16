Nella cornice della Uber Arena di Berlino, completamente sold out, sono i Magic dei beniamini di casa Franz (18 punti e 9 rimbalzi) e Moritz Wagner (7 punti e 4 rimbalzi) ad avere la meglio al termine di una gara molto combattuta dove i protagonisti principali sono da una parte Paolo Banchero (26 punti e 13 rimbalzi) e Jaren Jackson Jr. (30 punti)

