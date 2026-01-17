Seconda sfida tra Sixers e Cavs nel giro di 48 ore e seconda vittoria in trasferta per Cleveland, che trova nella schiacciata di Evan Mobley a 5 secondi dalla fine il canestro decisivo e nel career high di un Jaylon Tyson bravissimo nell’approfittare dello spazio concessogli con 39 punti e 13/17 dal campo il fattore chiave. Philadelphia ha un Joel Embiid da 33 punti in 33 minuti giocati, ma si deve arrendere in volata perché il tiro del possibile sorpasso, lanciato da Tyrese Maxey quasi da metà campo, non va

