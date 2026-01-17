Introduzione
Il miglior Kevin Durant della stagione regala a Houston la vittoria in volata sui Timberwolves. Vittoria in volata anche per i Cavs, che colgono il secondo successo consecutivo nell’arco di ventiquattr’ore sul campo di Philadelphia grazie al protagonista a sorpresa Jaylon Tyson. È invece James Harden il protagonista della 5^ vittoria consecutiva dei Clippers, che passano a Toronto dopo un supplementare, mentre Sacramento batte Washington e trova la sua 4^ vittoria di fila. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
Quello che devi sapere
INDIANA PACERS-NEW ORLEANS PELICANS 127-119
C’è il career high di un protagonista a sorpresa come Jay Huff, autore di una prova da 29 punti e 9 rimbalzi, nella bella vittoria dei Pacers, che trovano anche 27 punti dal solito Pascal Siakam, su New Orleans. Dall’altra parte Zion Williamson gioca una eccellente partita, chiudendo con 27 punti e 10/12 dal campo, ma ancora una volta non riesce a incidere granché sul risultato
PHILADELPHIA 76ERS-CLEVELAND CAVALIERS 115-117
Seconda sfida tra Sixers e Cavs nel giro di 48 ore e seconda vittoria in trasferta per Cleveland, che trova nella schiacciata di Evan Mobley a 5 secondi dalla fine il canestro decisivo e nel career high di un Jaylon Tyson bravissimo nell’approfittare dello spazio concessogli con 39 punti e 13/17 dal campo il fattore chiave. Philadelphia ha un Joel Embiid da 33 punti in 33 minuti giocati, ma si deve arrendere in volata perché il tiro del possibile sorpasso, lanciato da Tyrese Maxey quasi da metà campo, non va
BROOKLYN NETS-CHICAGO BULLS 112-109
Nella sfida casalinga contro Chicago, i Nets sono ancora avanti di 20 nel 4° quarto ma si fanno rimontare e rischiano seriamente la beffa, evitata solo grazie al canestro nel finale di Michael Porter Jr., ancora una volta il migliore dei suoi con 26 punti e 7 rimbalzi. I Bulls mandano ben 6 giocatori in doppia cifra, ma si svegliano troppo tardi e il colpo in trasferta è solo sfiorato
TORONTO RAPTORS-L.A. CLIPPERS 117-121 (OT)
In assenza dell’ex di serata Kawhi Leonard, fermo per un problema alla caviglia destra, è James Harden a firmare la 5^ vittoria consecutiva dei Clippers, che rimontano nel finale del 4° quarto e passano al supplementare, dove Harden segna 8 dei suoi 31 punti totali a cui aggiunge anche 10 assist. Toronto trova invece 24 punti, 7 rimbalzi e 6 assist da Scottie Barnes, ma dimostra poca lucidità nei passaggi chiave del finale di partita
HOUSTON ROCKETS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 110-105
Dopo la netta sconfitta della sera precedente, a Houston serve il miglior Kevin Durant visto fin qui in maglia Rockets e autore del suo season high a quota 39 punti, con anche 7 assist e 4 rimbalzi, per battere i Timberwolves al termine di un’autentica battaglia. Minnesota risponde infatti con un altro season high da 39 punti firmato Julius Randle, ma viene sconfitta in volata
SACRAMENTO KINGS-WASHINGTON WIZARDS 128-115
Serata davvero da incorniciare per i Kings, che contro Washington ritrovano Domantas Sabonis, autore di una prova da 13 punti, 6 rimbalzi e 5 assist entrando dalla panchina, e grazie anche ai 26 punti del veterano, nonché ex di serata, Russell Westbrook ottengono la loro 4^ vittoria di fila. Agli Wizards non resta che consolarsi con i 18 punti del rookie Tre Johnson
LA CLASSIFICA A EST
La vittoria dei Cavs in casa dei Sixers è importante anche per la classifica della Eastern Conference, dove entrambe le squadre sono alla caccia di un posto ai playoff, mentre Toronto perde ma rimane al 4° posto
LA CLASSIFICA A OVEST
I Rockets battono i Timberwolves e li riavvicinano nella corsa per il 4° posto a Ovest, la 5^ vittoria consecutiva riporta invece i Clippers in zona play-in dopo il disastroso avvio di stagione
