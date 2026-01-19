Si parte con il confronto diretto tra due squadre che avevano iniziato la stagione con ambizioni importanti, ma che al momento sono più che mai invischiate nella corsa per un posto al play-in a Est. Sia Bucks che Hawks sono reduci poi da tre sconfitte consecutive, con Milwaukee che si regge sulle spalle larghe di Giannis Antetokounmpo e Atlanta che prova a trovare una nuova identità dopo aver ceduto il giocatore franchigia Trae Young. Appuntamento alle 19.00 su Sky Sport Uno con il commento a cura di Dario Vismara e Matteo Soragna.