Introduzione
Come da tradizione per ogni terzo lunedì di gennaio arriva il Martin Luther King Day, giornata in cui la NBA celebra la figura del leggendario attivista per i diritti civili assassinato nel 1968. Quattro partite in diretta su Sky Sport e in orario accessibile anche in Italia, con sfide da non perdere e tante, tante stelle in campo
LA NBA SU SKY SPORT: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE
Quello che devi sapere
LE ORIGINI DEL MARTIN LUTHER KING DAY
Si celebra la nascita (il 15 gennaio 1929) di una delle figure più importanti della storia (afro)americana - e la festività nazionale viene sempre celebrata nel terzo lunedì del mese, in una data il più possibile vicino alla ricorrenza precisa (quest'anno il 19). In una lega come la NBA che vede un'ampia predominanza di giocatori di colore, il messaggio del reverendo King è oggi più importante che mai, e le celebrazioni volute dalla NBA sono lì a dimostrarlo: "È sempre il momento giusto di fare la cosa giusta".
IL PROGRAMMA SU SKY SPORT
Come da tradizione, le sfide del Martin Luther King Day sono su Sky Sport, con il vantaggio di poter proporre tre partite in orario favorevole anche su questa sponda dell’oceano e commentate in italiano dalle voci di Sky Sport. Un programma fitto, che vedrà scendere in campo tantissime stelle, tra campioni NBA in carica e aspiranti al titolo, MVP in carica e protagonisti a caccia del premio in questa stagione
ORE 19: ATLANTA-MILWAUKEE
Si parte con il confronto diretto tra due squadre che avevano iniziato la stagione con ambizioni importanti, ma che al momento sono più che mai invischiate nella corsa per un posto al play-in a Est. Sia Bucks che Hawks sono reduci poi da tre sconfitte consecutive, con Milwaukee che si regge sulle spalle larghe di Giannis Antetokounmpo e Atlanta che prova a trovare una nuova identità dopo aver ceduto il giocatore franchigia Trae Young. Appuntamento alle 19.00 su Sky Sport Uno con il commento a cura di Dario Vismara e Matteo Soragna.
ORE 20.30: CLEVELAND-OKLAHOMA CITY
Alle 20.30 scendono poi in campo i Thunder campioni in carica, che nonostante qualche passo falso nelle ultime settimane si stanno confermando come la miglior squadra della lega. Ad ospitare Shai Gilgeous-Alexander, in lizza per il bis del premio di MVP vinto la scorsa primavera, sono i Cavs, che dopo un avvio di stagione complicato sembrano aver trovato la forma migliore e hanno vinto sette delle loro ultime dieci partite. Appuntamento su Sky Sport Basket e poi anche su Sky Sport Uno dopo la conclusione di Hawks-Bucks, con la coppia Flavio Tranquillo-Davide Pessina al commento.
ORE 23: NEW YORK-DALLAS
La terza sfida del Martin Luther King Day vede l’esordio al Madison Square Garden di Cooper Flagg, rookie attesissimo, reduce da un lieve infortunio e che al suo esordio in NBA non sta affatto deludendo le attese. I Knicks, invece, sono reduci da tre sconfitte nelle tre partite giocate senza l’infortunato Jalen Brunson. Dallas e New York sperano entrambe di recuperare le loro stelle per quello che si prospetta come un confronto dai tanti spunti di interesse. Diretta dalle 23 su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket con al microfono Davide Fumagalli e Mauro Bevacqua.
ORE 2.00: DETROIT-BOSTON
Ultima diretta per il Martin Luther King Day a notte inoltrata e con commento originale a partire dalle 2.00 su Sky Sport Uno. In programma una vera e propria classicissima della Eastern Conference, con Pistons e Celtics che si affronteranno per una sfida che vede impegnate la capolista e la diretta inseguitrice nella classifica dell’Est. E Boston, che era attesa ad una stagione di transizione dopo l’infortunio dello scorso maggio a Jayson Tatum, con una vittoria potrebbe avvicinarsi ulteriormente a Detroit.