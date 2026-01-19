Introduzione
La NBA celebra il Martin Luther King Day con una serata piena di partite. Ad aprirla è la vittoria dei Milwaukee Bucks sugli Atlanta Hawks al termine di un match risolto solo nel finale punto a punto. Giannis Antetokounmpo firma una doppia doppia da 21 punti e 17 rimbalzi, rendendo inutili i 32 di Nickeil-Alexander Walker e i 28 di Jalen Johnson.
ATLANTA HAWKS-MILWAUKEE BUCKS 110-112
I Bucks fermano il momento negativo da tre sconfitte in fila passando ad Atlanta, infliggendo agli Hawks la quarta sconfitta in fila. Gli ospiti toccano anche il +23 nel corso del secondo tempo approfittando dei problemi al tiro degli avversari (0/21 per cominciare la partita), guidati da un Giannis Antetokounmpo da 21 punti e 17 rimbalzi. Atlanta però ritrova la mira dall'arco (10/40 alla fine) e guidata dai 32 punti di Nickeil Alexander Walker e i 28 con 16 rimbalzi di Jalen Johnson riapre la partita nel finale, mettendo anche la testa avanti. CJ McCollum ha un'ultima chance per pareggiare, ma il suo tiro scheggia a malapena il ferro, condannando Atlanta alla sconfitta
