NBA, i risultati della notte: riscatto Lakers contro Toronto, Charlotte passa a Denver

NBA

Reduci da 5 sconfitte nelle ultime 6 partite, contro Toronto i Lakers ritrovano Luka DoncicLeBron James e la vittoria. Altro colpo a sorpresa degli Hornets, che dopo aver vinto in casa proprio dei Lakers e dei Thunder campioni in carica passano anche a DenverHouston batte New Orleans e festeggia Kevin Durant, salito al 6°posto tra i marcatori di ogni tempo, mentre Memphis batte Orlando nella gara giocata a Londra e Chicago si prende la rivincita su BrooklynTutti i risultati e gli highlights della notte NBA

MEMPHIS GRIZZLIES-ORLANDO MAGIC 126-109

Dopo la sconfitta patita a Berlino tre giorni prima, i Grizzlies si rifanno nella seconda sfida di regular season ai Magic giocata a LondraMemphis inizia con il piede giusto, chiudendo già il 1° quarto avanti 40-23, trova finalmente un Ja Morant incisivo con 24 punti e 13 assist e comanda fino al termine. Serataccia invece per Orlando che paga care le 17 palle perse

 

CHICAGO BULLS-BROOKLYN NETS 124-102

Rivincita anche per i Bulls, che venerdì notte avevano perso in volata a Brooklyn e in casa battono nettamente i Nets mandando ben 7 giocatori in doppia cifra con Coby White (24) a guidare il gruppo. Agli ospiti, in versione rimaneggiata per le tante assenze, non bastano le buone prove dei rookie Nolan Traore (16 punti) e Danny Wolf (14 punti)

 

HOUSTON ROCKETS-NEW ORLEANS PELICANS 119-110

Nella serata in cui Kevin Durant (18 punti) supera Dirk Nowitzki nella classifica marcatori all-time, i Rockets trovano 32 punti e 8 rimbalzi da un ottimo Jabari Smith Jr. e battono senza troppi problemi i PelicansNew Orleans ha 21 punti da Trey Murphy e 20 da Zion Williamson, ma non sembra mai dare l’idea di poter impensierire Houston

 

DENVER NUGGETS-CHARLOTTE HORNETS 87-110

Altro clamoroso colpo in trasferta degli Hornets, che dopo aver battuto a domicilio Thunder Lakers passano agevolmente anche in casa dei NuggetsCharlotte parte fortissimo, ha 23 punti da Brandon Miller e ben 52 dalla sua panchina, dominando Denver fino alla sirena finale. Brutta serata per padroni di casa, che appaiono stanchi e tirano con un pessimo 8/38 dalla lunga distanza

 

SACRAMENTO KINGS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 110-117

Si interrompe la striscia di 4 vittorie consecutive dei Kings, a cui non bastano i 23 punti a testa segnati da Russell Westbrook e Malik Monk per battere Portland. I Blazers infatti ritrovano Deni Avdija, fermo da tre partite per un problema alla schiena, che sfiora la tripla doppia con 30 punti, 8 rimbalzi e 8 assist, e anche grazie alla doppia doppia da 21 punti e 17 rimbalzi di un Donovan Clingan a tratti dominante nel pitturato finiscono per avere la meglio

 

LOS ANGELES LAKERS-TORONTO RAPTORS 110-93

Lakers, reduci da 5 sconfitte nelle ultime 6 partite, ritrovano Luka Doncic (25 punti e 7 assist) e LeBron James (24 punti e 7 assist), e anche grazie ad un ottimo Deandre Ayton (25 punti e 13 rimbalzi) battono nettamente Toronto. I Raptors provano a replicare con Scottie Barnes (22 punti e 9 rimbalzi), ma non riescono a trovare mai la giusta intensità sia in attacco che in difesa

 

LA CLASSIFICA A EST

Le sconfitte di Raptors e Magic costano ai primi il riavvicinarsi di Cleveland al 4° posto e per i secondi lo scivolamento in zona play-in, mentre i sorprendenti Hornets continuano a scalare posizioni a Est

LA CLASSIFICA A OVEST

Rockets e Lakers vincono a si riavvicinano al 4° posto, attualmente occupato da Minnesota, Portland passa a Sacramento e si conferma realtà solidissima in zona play-in a Ovest

LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT

Grande giornata di basket NBA su Sky Sport con le partite del Martin Luther King in diretta a partire dalle 19

 

