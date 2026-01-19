I Lakers, reduci da 5 sconfitte nelle ultime 6 partite, ritrovano Luka Doncic (25 punti e 7 assist) e LeBron James (24 punti e 7 assist), e anche grazie ad un ottimo Deandre Ayton (25 punti e 13 rimbalzi) battono nettamente Toronto. I Raptors provano a replicare con Scottie Barnes (22 punti e 9 rimbalzi), ma non riescono a trovare mai la giusta intensità sia in attacco che in difesa

