Introduzione

In una gara caratterizzata dalle tante assenze e dalla super prestazione di Shai Gilgeous-Alexander, a vincere a sorpresa la replica delle ultime Finals sono i Pacers. È invece Kevin Durant il protagonista del colpo in trasferta dei Rockets a Detroit, mentre per passare a Brooklyn i Celtics hanno bisogno di ben due tempi supplementari. Colpi in trasferta importanti anche per Denver a Milwaukee e per Toronto a Portland, mentre Atlanta batte Phoenix, che rischia di perdere Devin Booker per infortunio. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA