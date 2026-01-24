Introduzione
In una gara caratterizzata dalle tante assenze e dalla super prestazione di Shai Gilgeous-Alexander, a vincere a sorpresa la replica delle ultime Finals sono i Pacers. È invece Kevin Durant il protagonista del colpo in trasferta dei Rockets a Detroit, mentre per passare a Brooklyn i Celtics hanno bisogno di ben due tempi supplementari. Colpi in trasferta importanti anche per Denver a Milwaukee e per Toronto a Portland, mentre Atlanta batte Phoenix, che rischia di perdere Devin Booker per infortunio. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
Quello che devi sapere
DETROIT PISTONS-HOUSTON ROCKETS 104-111
La striscia di 4 vittorie consecutive dei Pistons si infrange su Kevin Durant, al picco di forma in questa stagione e autore di una prova 32 punti e 7 rimbalzi con 5/11 al tiro da tre, e su un 3° quarto in cui i Rockets, che hanno anche 18 punti da Reed Sheppard in uscita dalla panchina, mettono le mani sulla partita
ATLANTA HAWKS-PHOENIX SUNS 110-103
A fare la differenza tra Hawks e Suns è l’uscita dal campo per infortunio nel 3° quarto di Devin Booker, fin lì migliore in campo con 31 punti. Atlanta ne approfitta e domina l’ultimo parziale di gioco sulle spalle della 30^ doppia doppia stagionale di Jalen Johnson (23 punti e 18 rimbalzi, con anche 9 assist) e grazie ai 25 punti con 9/15 dal campo di un ottimo Onyeka Okongwu
BROOKLYN NETS-BOSTON CELTICS 126-130 (2OT)
Ci vogliono ben due supplementari, e un mezzo miracolo del rookie Hugo Gonzales sul finale del primo, ai Celtics per passare a Brooklyn. Payton Pritchard (32 punti) e Jaylen Brown, in tripla doppia con 27 punti, 12 assist e 10 rimbalzi, guidano Boston, che alla fine riesce ad avere la meglio dei Nets nonostante il solito Michael Porter Jr. da 30 punti e 8 rimbalzi
CLEVELAND CAVALIERS-SACRAMENTO KINGS 123-118
Vittoria meno facile del previsto per i Cavs, che devono cambiare marcia nel secondo tempo e trovare i 33 punti di Donovan Mitchell e il season high da 29 con anche 13 rimbalzi e 7 assist di Evan Mobley per battere i Kings. A Sacramento non bastano invece i 24 punti e 16 rimbalzi in uscita dalla panchina di Domantas Sabonis
MEMPHIS GRIZZLIES-NEW ORLEANS PELICANS 127-133
A Memphis il grande protagonista del colpo in trasferta dei Pelicans è Saddiq Bey, che segna 19 dei suoi 36 punti nel 4° quarto in cui gli ospiti, che hanno anche 32 punti da Trey Murphy e 24 da Zion Williamson, rimontano e sorpassano i Grizzlies, che viceversa non riescono a sfruttare a pieno la doppia doppia da 26 punti e 12 rimbalzi di Jaren Jackson Jr.
OKLAHOMA CITY THUNDER-INDIANA PACERS 114-117
La vera sorpresa della notte arriva nella rivincita delle ultime Finals, perché i Pacers, molto rimaneggiati a causa degli infortuni, resistono ai tentativi di rimonta finale da parte dei Thunder e con la doppia doppia da 27 punti e 11 assist di Andrew Nembhard e ai 26 punti di Jarace Walker vincono in volata. Oklahoma City, a sua volta in campo con molte assenze, non riesce invece a capitalizzare sulla prova da 47 punti di Shai Gilgeous-Alexander
MILWAUKEE BUCKS-DENVER NUGGETS 100-102
A proposito di assenze e di rimonte bloccate sul più bello, anche i Nuggets, che a Milwaukee hanno il solo Aaron Gordon tra i loro titolari, piazzano un colpo importante in trasferta andando avanti anche di 20 punti e resistendo al successivo ritorno dei padroni di casa. I Bucks hanno 23 punti, 13 rimbalzi e 7 assist da Giannis Antetokounmpo, che però deve lasciare il campo a 34 secondi dalla fine con il risultato ancora in bilico per un problema alla gamba destra
PORTLAND TRAIL BLAZERS-TORONTO RAPTORS 98-110
Colpo in trasferta importante anche per Toronto, che a Portland manda ben 7 giocatori in doppia cifra, controlla il ritmo di gioco e nel 4° quarto perfezione la fuga decisiva guidata da un Sandro Mamukelashvili da 22 punti con 9/15 dal campo. I Blazers, privi del loro leader Deni Avdija, hanno 21 punti a testa da Jrue Holiday e Shaedon Sharpe ma non sembrano mai riuscire a impensierire gli avversari
LA CLASSIFICA A EST
Detroit perde in casa, Boston passa a Brooklyn e si avvicina alla vetta della classifica della Eastern Conference. Vittorie importanti in ottica playoff per Toronto e Cleveland, al momento rispettivamente al 3° e al 5° posto
LA CLASSIFICA A OVEST
La sconfitta casalinga contro i Pacers non scalfisce la prima posizione dei Thunder, mentre Denver, sempre senza Nikola Jokic, continua la sua scalata e ora è al 3° posto, inseguita da Houston, a sua volta in un ottimo momento di forma
