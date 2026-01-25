Introduzione
A Dallas, guidati dall’ex Luka Doncic, i Lakers rimontano nel 4° quarto e piazzano il colpo in trasferta. Colpo in trasferta anche per i redivivi Knicks, vincenti in volata a Philadelphia, e per Cleveland, che passa a Orlando. Simone Fontecchio e gli Heat dominano in casa di Utah, mentre Chicago festeggia la serata dedicata a Derrick Rose battendo i Celtics a fil di sirena. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
CHARLOTTE HORNETS-WASHINGTON WIZARDS 119-115
In una gara anticipata a mezzogiorno per timori legati a una tempesta di ghiaccio in arrivo sul North Carolina, sono i padroni di casa ad avere la meglio — pur dovendosi sudare la vittoria fino all’ultimo. Charlotte infatti rischia di sprecare ben 18 punti di vantaggio a inizio quarto periodo permettendo agli Wizards di tornare a contatto complici i 50 punti della coppia Alex Sarr (24) e Tre Johnson (26), ma nel finale gli Hornets mettono assieme tutte le giocate chiave per conquistare la seconda vittoria
PHILADELPHIA 76ERS-NEW YORK KNICKS 109-112
I Knicks provano a lasciarsi alle spalle un inizio difficile di 2026 vincendo due gare in fila per la prima volta dall’inizio del nuovo anno. Jalen Brunson è il leader dei suoi con 31 punti, 5 rimbalzi e 6 assist, ma sono le giocate nel finale di OG Anunoby (23 punti) e soprattutto i 19 rimbalzi offensivi di squadra (6 solamente di Mitchell Robinson) a fare la differenza. Philadelphia si consola con un clamoroso Joel Embiid da 38 punti (28 in un primo tempo da sogno) e i 22 di Tyrese Maxey, ma paga a caro prezzo un 3° quarto da 30-13 per gli ospiti e la poca lucidità nel finale di gara, in cui per due volte spreca il pallone del possibile pareggio
ORLANDO MAGIC-CLEVELAND CAVALIERS 105-119
Vittoria convincente e importante per la classifica dei Cavs, che a Orlando scappano nel 4° quarto sulle spalle del solito Donovan Mitchell (36 punti e 9 assist) e mettono le mani sulla partita dopo una sfida assai combattuta. I Magicritrovano Jalen Suggs, che gioca 26 minuti e segna 9 punti, hanno 27 punti da Paolo Banchero ma crollano sul più bello
CHICAGO BULLS-BOSTON CELTICS 114-111
Nella sera in cui celebrano il ritiro della maglia di Derrick Rose, i Bulls ringraziano Kevin Huerter, che segna la seconda delle sue 2 triple proprio a filo della sirena finale e regala ai padroni di casa una bella vittoria. Coby White(22 punti e 7 assist) è il migliore per Chicago, mentre i Celtics hanno un’altra prestazione eccellente da Jaylen Brown(33 punti, 8 rimbalzi e 5 assist) ma si perdono uno dei migliori tiratori avversari sul possesso decisivo della partita
DALLAS MAVERICKS-LOS ANGELES LAKERS 110-116
Ci vuole un super 4° quarto, in cui rimontano da -15, ai Lakers per passare a Dallas dopo una gara che al rientro in campo dopo l’intervallo lungo sembrava andare in direzione dei padroni di casa. Il grande ex Luka Doncic è il migliore in campo e sfiora la tripla doppia con 33 punti, 11 assist e 8 rimbalzi, mentre Cooper Flagg chiude con 16 punti, 7 rimbalzi e 6 assist ma fatica parecchio al tiro (7/20)
UTAH JAZZ-MIAMI HEAT 116-147
Tutto facile per Miami, che in casa dei Jazz scappa già nel 2° quarto e poi domina fino alla fine senza problemi. Bam Adebayo guida i suoi con la doppia doppia da 26 punti e 15 rimbalzi, e nella ottima serata degli Heat c’è anche la firma di Simone Fontecchio, che in 24 minuti dalla panchina riempie il suo tabellino con 14 punti, 6 rimbalzi, 2 assist e 2 palle rubate
LA CLASSIFICA A EST
Boston perde in volata a Chicago, New York vince in volata a Philadelphia e i Knicks si riavvicinano così al 2° posto a Est. Vittoria importante anche per Cleveland, che passando a Orlando ora ha nel mirino Toronto e il 4° posto
LA CLASSIFICA A OVEST
La vittoria in trasferta a Dallas riavvicina i Lakers al 4° posto a Ovest, attualmente occupato da Houston, mentre i Mavs continuano a scivolare in basso e sono sempre più distanti anche solo dalla zona play-in
