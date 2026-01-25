I Knicks provano a lasciarsi alle spalle un inizio difficile di 2026 vincendo due gare in fila per la prima volta dall’inizio del nuovo anno. Jalen Brunson è il leader dei suoi con 31 punti, 5 rimbalzi e 6 assist, ma sono le giocate nel finale di OG Anunoby (23 punti) e soprattutto i 19 rimbalzi offensivi di squadra (6 solamente di Mitchell Robinson) a fare la differenza. Philadelphia si consola con un clamoroso Joel Embiid da 38 punti (28 in un primo tempo da sogno) e i 22 di Tyrese Maxey, ma paga a caro prezzo un 3° quarto da 30-13 per gli ospiti e la poca lucidità nel finale di gara, in cui per due volte spreca il pallone del possibile pareggio

