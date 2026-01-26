Introduzione
Colpo in trasferta prestigioso per i Raptors, che si impongono in volata a Oklahoma City battendo i campioni in carica. Vittorie in trasferta anche per Miami, che passa a Phoenix, e per Golden State, che ha la meglio dei Timberwolves nella gara originariamente in programma sabato e rimandata per i tragici eventi del weekend a Minneapolis. Tutto facile per i Pistons contro Sacramento e per i Clippers contro Brooklyn, mentre San Antonio cade a sorpresa in casa contro i Pelicans. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
DETROIT PISTONS-SACRAMENTO KINGS 139-116
Nessun problema per i Pistons, che in casa contro Sacramento cambiano marcia nel 2° quarto, mandano ben 8 giocatori in doppia cifra con il solito Cade Cunningham (29 punti e 11 assist) in cattedra e dominano fino alla sirena finale. I Kings, invece, si perdono subito dopo un inizio promettente e pagano soprattutto le 19 palle perse
MINNESOTA TIMBERWOLVES-GOLDEN STATE WARRIORS 85-111
Nella gara inizialmente in programma sabato e rimandata a causa dei tragici eventi che hanno colpito la città di Minneapolis sono gli Warriors ad avere più energia, con Steph Curry (26 punti e 7 assist) e Moses Moody (19 punti e 8 rimbalzi) a trascinare il gruppo. I 32 punti e 11 rimbalzi di Anthony Edwards, invece, non bastano ai Timberwolves, che tirano con un pessimo 38% di squadra complessivo
OKLAHOMA CITY THUNDER-TORONTO RAPTORS 101-103
È una stoppata di Scottie Barnes (10 punti, 11 rimbalzi e 8 assist) ai danni di Chet Holmgren (11 punti e 10 rimbalzi) nel finale a decidere un’autentica battaglia tra Raptors e Thunder e a regalare a Toronto una vittoria di peso in trasferta. Gli ospiti hanno 23 punti e 11 assisti da un Immanuel Quickley molto ispirato, mentre Shai Gilgeous-Alexander, che chiude a quota 24, andando così oltre i 20 punti segnati per la 117^ partita consecutiva, ma non riesce a incidere nei possessi decisivi
SAN ANTONIO SPURS-NEW ORLEANS PELICANS 95-104
La sorpresa della notte arriva da San Antonio, dove i Pelicans, guidati dai 24 punti a testa segnati da Saddiq Bey e Zion Williamson, vanno prima avanti di 20 punti, poi rischiano di farsi rimontare e infine riescono a strappare il colpo in trasferta. Serata complicata per Victor Wembanyama, che va in doppia doppia con 16 punti e 16 rimbalzi ma tira solo 6/16 dal campo, imitato dai compagni che non trovano mai la via del canestro con la necessaria continuità
PHOENIX SUNS-MIAMI HEAT 102-111
Colpo in trasferta importante anche per Miami, che approfittano dell’assenza di Devin Booker tra le fila dei Suns e con i 22 punti di Bam Adebayo e i 20 in uscita dalla panchina di Jaime Jaquez Jr. passano a Phoenix imponendo il proprio ritmo fin dai primi possessi. Solo un punto in 15 minuti per Simone Fontecchio, che contribuisce comunque con 5 rimbalzi e 3 assist
L.A. CLIPPERS-BROOKLYN NETS 126-89
Tutto facile per i Clippers, che in casa concedono a Brooklyn la miseria di 37 punti nel primo tempo e di fatto hanno le mani sulla partita già all’intervallo lungo. E proprio nel primo tempo Kawhi Leonard segna 21 dei suoi 28 punti totali, godendosi il meritato riposo nella seconda metà di gara, che si trasforma in una sorta di maxi-garbage time. Serata da dimenticare per i Nets, con i 14 punti e 7 rimbalzi del rookie Danny Wolf come unica nota vagamente positiva
DUE GARE RIMANDATE PER MAL TEMPO
A causa dell’eccezionale ondata di freddo che ha colpito la zona centrale degli Stati Uniti, ha costretto la NBA a rimandare le gare di Memphis e Milwaukee, con Nuggets e Mavericks di fatto impossibilitati a viaggiare verso le due città per via delle condizioni meteo avverse. Le due partite attendono ora di trovare una nuova data nel complesso calendario della regular season
LA CLASSIFICA A EST
Il colpo a Oklahoma City vale a Toronto il sorpasso sui Knicks e la conquista del 3° posto a Est, mentre Detroit rimane saldamente in testa e Miami continua a recuperare posizioni e ora tallona i Sixers per il 6° posto
LA CLASSIFICA A OVEST
Thunder e Spurs perdono in casa ma rimangono al 1° e al 2° posto nella classifica della Western Conference, mentre la vittoria nello scontro diretto riavvicina Golden State a Minnesota in zona play-in
