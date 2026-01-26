Nella gara inizialmente in programma sabato e rimandata a causa dei tragici eventi che hanno colpito la città di Minneapolis sono gli Warriors ad avere più energia, con Steph Curry (26 punti e 7 assist) e Moses Moody (19 punti e 8 rimbalzi) a trascinare il gruppo. I 32 punti e 11 rimbalzi di Anthony Edwards, invece, non bastano ai Timberwolves, che tirano con un pessimo 38% di squadra complessivo

