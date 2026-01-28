Sono i liberi segnati da Tobias Harris (22 punti e 8 rimbalzi) a 2 secondi dalla fine a regalare ai Pistons la vittoria in trasferta a Denver, dove Cade Cunningham (22 punti e 11 assist) e compagni partono fortissimo ma rischiano di farsi rimontare nel 4° quarto. I Nuggets ritrovano Jonas Valanciunas (16 punti e 16 rimbalzi) e hanno 24 punti e 10 assistda Jamal Murray, la cui imprecisione dalla lunetta nel finale costa però cara

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA