Introduzione
I Pistons passano in volata a Denver dopo un finale punto a punto. Philadelphia si impone senza grandi problemi sui Bucks, così come New York batte nettamente Sacramento. Dopo due sconfitte di fila i Thunder tornano alla vittoria in casa contro New Orleans, mentre i Clippers vincono sul campo dei Jazz. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
Quello che devi sapere
WASHINGTON WIZARDS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 115-111
Washington arriva alla sfida con i Blazers con 9 sconfitte di fila e non batte Portland dal 16 gennaio 2017, ma trova un grande Alex Sarr, autore di una prova da 29 punti, 12 rimbalzi e 6 stoppate e si regala finalmente una serata felice tra le mura di casa. Agli ospiti non bastano invece i 31 punti di Shaedon Sharpe
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
NEW YORK KNICKS-SACRAMENTO KINGS 103-87
Basta schiacciare il piede sull’acceleratore nel 4° quarto ai Knicks per battere Sacramento, fin lì in partita grazie al veterano DeMar DeRozan (34 punti e 5 rimbalzi). New York ha 28 punti dal solito Jalen Brunson e la doppia doppia da 17 punti e 11 rimbalzi di un positivo Karl-Anthony Towns, ottenendo così la 3^ vittoria consecutiva
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
PHILADELPHIA 76ERS-MILWAUKEE BUCKS 139-122
Tutto come da pronostico a Philadelphia, dove i Sixers trovano 32 punti da Paul George e 29 da Joel Embiid e controllano la sfida con i Bucks fin dall’inizio senza concedere agli ospiti una concreta possibilità di rimonta. Milwaukeeha 31 punti da Myles Turner e 24 da Ryan Rollins, ma senza Giannis Antetokounmpo si conferma di fatto incapace di vincere
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
OKLAHOMA CITY THUNDER-NEW ORLEANS PELICANS 104-95
Dopo 2 sconfitte consecutive i Thunder, sempre privi di diversi giocatori chiave fuori per infortunio, ritrovano il successo contro i Pelicans. A guidare Oklahoma City è come sempre Shai Gilgeous-Alexander, autore di una prova da 29 punti, ben coadiuvato da Chet Holmgren (20 punti, 14 rimbalzi e 5 stoppate). Serata assai complicata invece per New Orleans, che tira con un modestissimo 34.3% dal campo di squadra
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
DENVER NUGGETS-DETROIT PISTONS 107-109
Sono i liberi segnati da Tobias Harris (22 punti e 8 rimbalzi) a 2 secondi dalla fine a regalare ai Pistons la vittoria in trasferta a Denver, dove Cade Cunningham (22 punti e 11 assist) e compagni partono fortissimo ma rischiano di farsi rimontare nel 4° quarto. I Nuggets ritrovano Jonas Valanciunas (16 punti e 16 rimbalzi) e hanno 24 punti e 10 assistda Jamal Murray, la cui imprecisione dalla lunetta nel finale costa però cara
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
PHOENIX SUNS-BROOKLYN NETS 106-102
Vittoria meno facile del previsto per Phoenix, che per battere i Nets ha bisogno di 27 punti da Mark Williams e di 24 da Dillon Brooks, protagonisti anche dell’accenno di rissa che nel finale si accende per una normale contesa su un rimbalzo in attacco. Michael Porter Jr. gioca un’altra grande partita segnando 36 punti con 6/10 al tiro dalla lunga distanza, ma non basta per battere i Suns
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
UTAH JAZZ-L.A. CLIPPERS 103-115
A Salt Lake City i Clippers partono lenti, ma cambiano marcia nella fase centrale della partita e impongono il loro talento e la loro fisicità con Kawhi Leonard (21 punti e 7 rimbalzi) a guidare come d’abitudine i suoi. I Jazz si possono invece consolare con la prova finalmente convincente del rookie Ace Bailey, autore di 20 punti in poco meno di 29 minuti giocati
LA CLASSIFICA A EST
Con la vittoria in trasferta a Denver i Pistons ribadiscono la loro leadership nella Eastern Conference, mentre la vittoria su Sacramento vale ai Knicks il controsorpasso su Toronto e il ritorno al 3° posto
LA CLASSIFICA A OVEST
Oklahoma City chiude la mini-striscia di 2 sconfitte consecutive e continua la sua corsa solitaria in vetta all'Ovest, mentre le vittorie di Suns e Clippers valgono rispettivamente il 6° posto e l'iingresso in zona play-in con buon margine sulle teoriche inseguitrici
LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT
Oggi su Sky Sport Basket in replica la sfida tra Sixers e Bucks con commento a cura di Francesco Bonfardeci e Matteo Soragna
TUTTA LA PROGRAMMAZIONE DELLA NBA SU SKY SPORT