Introduzione
In quello che potrebbe essere l’ultimo ritorno a Cleveland nella carriera di LeBron James i Cavs travolgono i Lakers.Victor Wembanyama guida San Antonio alla vittoria su Houston nel derby texano, mentre in quello della Florida sono i Magic ad avere la meglio nonostante il miglior Simone Fontecchio della stagione per Miami. Colpi in trasferta importanti per Atlanta a Boston e per i Knicks, che passano a Toronto. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
Quello che devi sapere
CLEVELAND CAVALIERS-LOS ANGELES LAKERS 129-99
Prima della sfida tra Cavs e Lakers sugli schermi della Rocket Arena viene mandato un video-tributo dedicato a LeBron James che commuove un po’ tutti, compreso il protagonista. I buoni sentimenti, però, spariscono alla palla a due, perché Cleveland domina senza se e senza ma, scappando dopo l’intervallo lungo sulle spalle del solito Donovan Mitchell (25 punti). Luka Doncic prova a rispondere con i suoi 29 punti, che però servono a poco
INDIANA PACERS-CHICAGO BULLS 113-110
È Aaron Nesmith (14 punti) il grande protagonista della rimonta dei Pacers, che sono sotto di 14 punti ancora nel 4° quarto, perché l’ala di Indiana prima segna il canestro del sorpasso e poi stoppa il tentativo di risposta di Coby White(14 punti), lasciano poi a Johhny Furphy il compito di sigillare la piccola impresa dalla lunetta
BOSTON CELTICS-ATLANTA HAWKS 106-117
Colpo trasferta degli Hawks, che con una gara gagliarda vendicano la pesante sconfitta casalinga subita dai Celtics meno di due settimane fa. Atlanta si impone grazie alla leadership di Jalen Johnson (19 punti, 14 rimbalzi e 7 assist), mentre Boston ha 21 punti del solito Jaylen Brown ma paga caro il rivedibile 9/34 complessivo al tiro dalla lunga distanza
MIAMI HEAT-ORLANDO MAGIC 124-133
Vittoria importante per i Magic, reduci da 4 sconfitte consecutive, che nel derby della Florida spezzano in due la partita nel 3° quarto, dominato con un parziale di 40-20 e grazie ad un Paolo Banchero da 31 punti e 12 rimbalzi battono gli Heat. A Miami non basta nemmeno il miglior Simone Fontecchio della stagione, con l’azzurro che segna 23 punti in meno di 20 minuti giocati tirando 7/11 dal campo e aggiungendo al suo tabellino anche 5 rimbalzi, 2 assist e una stoppata
TORONTO RAPTORS-NEW YORK KNICKS 92-119
A Toronto i Knicks cominciano male, vanno sotto anche in doppia cifra ma si riprendono e in un eccellente secondo tempo animato da Mikal Bridges e OG Anunoby, autori rispettivamente di 30 e 26 punti, superano nettamente i Raptors. I padroni di casa hanno 27 punti con 10/16 al tiro da Brandon Ingram, ma calano vistosamente dopo l’intervallo lungo
MEMPHIS GRIZZLIES-CHARLOTTE HORNETS 97-112
Non si ferma il buon momento degli Hornets, che a Memphis colgono la 7^ vittoria nelle loro ultime 10 partite grazie ai 26 punti di Brandon Miller e alla doppia doppia da 18 punti e 19 rimbalzi di un Moussa Diabaté a dir poco dominante nel pitturato. Per i Grizzlies, invece, si salva il solo Jaren Jackson Jr., autore di una prova da 26 punti
DALLAS MAVERICKS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 105-118
Tutto facile per i T’Wolves, che a Dallas hanno 31 punti da Julius Randle e 23 in uscita dalla panchina di Naz Reid e passano senza troppi problemi di fronte a una versione assai rimaneggiata dei Mavs. I padroni di casa hanno 21 punti e 7 rimbalzi da parte di un combattivo P.J. Washington, ma non riescono mai a impensierire davvero Minnesota
UTAH JAZZ-GOLDEN STATE WARRIORS 124-140
Tutto facile anche per Golden State sul campo dei Jazz, perché l’attacco di Steve Kerr gira alla perfezione attorno al totem Steph Curry (27 punti in 28 minuti) e alla buona serata al tiro di Moses Moody, che chiude a quota 26 con 9/15 dal campo. Utah si può consolare con un’altra buona prova firmata da Brice Sensabaugh, migliore dei suoi con 22 punti in uscita dalla panchina
HOUSTON ROCKETS-SAN ANTONIO SPURS 99-111
Vittoria importante per la classifica e per la fiducia nei propri mezzi per gli Spurs, che nel secondo tempo si impongono in casa dei Rockets e nell’ultimo quarto concedono solo 13 punti totali ai padroni di casa. Victor Wembanyama fa la differenza con 28 punti, 16 rimbalzi e 5 stoppate in meno di 29 minuti giocati, mentre Houston a 25 punti da Amen Thompson e 24 da Kevin Durant ma nella seconda metà di gara smarrisce la via verso il canestro
LA CLASSIFICA A EST
Vittoria molto importante per i Knicks, che passando a Toronto staccano proprio i Raptors e superano Boston riconquistando il 2° posto a Est, mentre Cleveland batte i Lakers e continua la sua scalata verso le prime posizioni
LA CLASSIFICA A OVEST
Gli Spurs sbancano Houston e consolidano il loro 2° posto nella classifica della Western Conference, vittorie importanti in termini di classifica anche per Minnesota e Golden State, che puntano ad un posto nei playoff
LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT
Oggi su Sky Sport Basket in replica la sfida tra Rockets e Spurs con commento a cura di Dario Vismara e Mauro Bevacqua
