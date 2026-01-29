Tutto facile per i T’Wolves, che a Dallas hanno 31 punti da Julius Randle e 23 in uscita dalla panchina di Naz Reid e passano senza troppi problemi di fronte a una versione assai rimaneggiata dei Mavs. I padroni di casa hanno 21 punti e 7 rimbalzi da parte di un combattivo P.J. Washington, ma non riescono mai a impensierire davvero Minnesota

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA