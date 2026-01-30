Introduzione

I Thunder, ancora in versione rimaneggiata per le tante assenze, cadono nettamente in casa dei Timberwolves. Vittorie molto sudate per i Sixers, che hanno bisogno di uno strepitoso Tyrese Maxey per battere Sacramento, e per Miami sul campo di Chicago. A Dallas la sfida tra i due rookie delle meraviglie Cooper Flagg e Kon Knueppel premia Charlotte in volata, mentre Phoenix si gode il career high di Dillon Brooks e batte Detroit. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA