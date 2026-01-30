Offerte Sky
NBA, i risultati della notte: Minnesota domina OKC, vittorie per Heat, Sixers e Heat

NBA

Introduzione

Thunder, ancora in versione rimaneggiata per le tante assenze, cadono nettamente in casa dei Timberwolves. Vittorie molto sudate per i Sixers, che hanno bisogno di uno strepitoso Tyrese Maxey per battere Sacramento, e per Miami sul campo di Chicago. A Dallas la sfida tra i due rookie delle meraviglie Cooper Flagg e Kon Knueppel premia Charlotte in volata, mentre Phoenix si gode il career high di Dillon Brooks e batte DetroitTutti i risultati e gli highlights della notte NBA

Quello che devi sapere

PHILADELPHIA 76ERS-SACRAMENTO KINGS 113-111

Ci vuole un Tyrese Maxey in formato MVP, che chiude con 40 punti e il canestro della vittoria a un secondo dalla fine ai Sixers per battere una Sacramento combattiva con la coppia Dennis Schroeder (27 punti) e DeMar DeRozan(25) a guidare i compagni. Philadelphia ha anche 37 punti da un Joel Embiid che sembra davvero tornato al top della forma

 

WASHINGTON WIZARDS-MILWAUKEE BUCKS 109-99

Mentre impazzano i rumors di mercato attorno a Giannis Antetokounmpo, fermo per infortunio, i Bucks incappano nella 4^ sconfitta consecutiva e l’8^ nelle loro ultime 10 partite cadendo anche a WashingtonAlex Sarr chiude con 16 punti e 17 rimbalzi, gli Wizards fanno il vuoto a rimbalzo (61-43) e mettono le mani sulla partita nella fase centrale per poi controllare il punteggio fino al termine

 

CHICAGO BULLS-MIAMI HEAT 113-116

Coby White fallisce la tripla del possibile pareggio sulla sirena finale e i Bulls, che sulle spalle di Ayo Dosunmu (23 punti e 7 rimbalzi) recuperano uno svantaggio in doppia cifra nel 4° quarto, fermano lì il loro tentativo di rimonta. Miami piazza così un colpo in trasferta importante grazie alla doppia doppia da 20 punti e 12 rimbalzi, mentre dopo aver fatto registrare il suo massimo in stagione la sera precedente Simone Fontecchio chiude a zero punti in meno di 18 minuti giocati 

 

ATLANTA HAWKS-HOUSTON ROCKETS 86-104

Bella reazione dei Rockets, che dopo aver perso il derby con San Antonio ieri notte passano ad Atlanta cambiando passo nel secondo tempo. Houston ha 31 punti dal solito Kevin Durant e concede un misero 36.6% dal campo complessivo agli Hawks, a cui servono a poco i 23 punti in uscita dalla panchina di CJ McCollum

 

DALLAS MAVERICKS-CHARLOTTE HORNETS 121-123

L’attesissima sfida tra i due candidati al premio di rookie dell’anno non delude affatto le attese, perché Cooper Flagg eKon Knueppel si danno battaglia letteralmente fino all’ultimo possesso. La stella di Dallas chiude con una doppia doppia clamorosa da 49 punti e 10 rimbalzi, ma sbaglia il tiro del possibile pareggio sulla sirena. Gli Hornets, invece, trovano 34 punti con 8/12 da Knueppel, freddissimo anche dalla lunetta nel finale con i due liberi che sigillano la vittoria di Charlotte

DENVER NUGGETS-BROOKLYN NETS 107-103

Jamal Murray segna 9 dei suoi 27 punti negli ultimi 2:26 del 4° quarto e Denver, che domina il primo tempo ma esce male dagli spogliatoi dopo l’intervallo lungo, vince in volata una sfida tutt’altro che scontata. Il grande ex di serata Michael Porter Jr. fa segnare un’altra grande prestazione individuale, ma i suoi 38 punti e 10 rimbalzi non bastano a Brooklyn

 

PHOENIX SUNS-DETROIT PISTONS 114-96

C’è il career high da 40 punti di Dillon Brooks nella netta vittoria di Phoenix su Detroit, che tra le mura di casa prendono in mano la gara nel 2° quarto e conducono fino al termine. I Pistons hanno 26 punti da Cade Cunningham e una doppia doppia da 23 punti e 13 rimbalzi di Jalen Duren, ma pagano soprattutto il disastroso 6/29 di squadra al tiro dalla lunga distanza

MINNESOTA TIMBERWOLVES-OKLAHOMA CITY THUNDER 123-111

Thunder arrivano a Minneapolis con tante assenze per infortunio, trovano 30 punti e 8 assist dal solito Shai Gilgeous-Alexander ma non riescono mai a entrare davvero in partita contro una versione molto concentrata dei Timberwolves. I padroni di casa mandano 6 giocatori in doppia cifra, con il solito Anthony Edwards a guidare i suoi con 26 punti, e tirano con un eccellente 46.8% da tre, punendo le chiusure poco puntuali della difesa di Oklahoma City

 

LA CLASSIFICA A EST

Detroit perde a Phoenix ma mantiene salda la vetta della Eastern Conference, vittorie importanti per Sixers e Heat nella corsa ai playoff mentre Milwaukee perde anche a Washington e scivola sempre più lontano dalla zona play-in

LA CLASSIFICA A OVEST

Sconfitta tutto sommato indolore per i Thunder a Minneapolis, mentre con la vittoria sui campioni in carica ora i Timberwolves incalzano Houston nella corsa al 4° posto e Phoenix continua a inseguire un piazzamento ai playoff

LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT

Questa notte alle 4.00 su Sky Sport Basket diretta della sfida tra Golden State e Detroit con commento originale

 

TUTTA LA PROGRAMMAZIONE DELLA NBA SU SKY SPORT

 

