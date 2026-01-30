Introduzione
I Thunder, ancora in versione rimaneggiata per le tante assenze, cadono nettamente in casa dei Timberwolves. Vittorie molto sudate per i Sixers, che hanno bisogno di uno strepitoso Tyrese Maxey per battere Sacramento, e per Miami sul campo di Chicago. A Dallas la sfida tra i due rookie delle meraviglie Cooper Flagg e Kon Knueppel premia Charlotte in volata, mentre Phoenix si gode il career high di Dillon Brooks e batte Detroit. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
Quello che devi sapere
PHILADELPHIA 76ERS-SACRAMENTO KINGS 113-111
Ci vuole un Tyrese Maxey in formato MVP, che chiude con 40 punti e il canestro della vittoria a un secondo dalla fine ai Sixers per battere una Sacramento combattiva con la coppia Dennis Schroeder (27 punti) e DeMar DeRozan(25) a guidare i compagni. Philadelphia ha anche 37 punti da un Joel Embiid che sembra davvero tornato al top della forma
WASHINGTON WIZARDS-MILWAUKEE BUCKS 109-99
Mentre impazzano i rumors di mercato attorno a Giannis Antetokounmpo, fermo per infortunio, i Bucks incappano nella 4^ sconfitta consecutiva e l’8^ nelle loro ultime 10 partite cadendo anche a Washington. Alex Sarr chiude con 16 punti e 17 rimbalzi, gli Wizards fanno il vuoto a rimbalzo (61-43) e mettono le mani sulla partita nella fase centrale per poi controllare il punteggio fino al termine
CHICAGO BULLS-MIAMI HEAT 113-116
Coby White fallisce la tripla del possibile pareggio sulla sirena finale e i Bulls, che sulle spalle di Ayo Dosunmu (23 punti e 7 rimbalzi) recuperano uno svantaggio in doppia cifra nel 4° quarto, fermano lì il loro tentativo di rimonta. Miami piazza così un colpo in trasferta importante grazie alla doppia doppia da 20 punti e 12 rimbalzi, mentre dopo aver fatto registrare il suo massimo in stagione la sera precedente Simone Fontecchio chiude a zero punti in meno di 18 minuti giocati
ATLANTA HAWKS-HOUSTON ROCKETS 86-104
Bella reazione dei Rockets, che dopo aver perso il derby con San Antonio ieri notte passano ad Atlanta cambiando passo nel secondo tempo. Houston ha 31 punti dal solito Kevin Durant e concede un misero 36.6% dal campo complessivo agli Hawks, a cui servono a poco i 23 punti in uscita dalla panchina di CJ McCollum
DALLAS MAVERICKS-CHARLOTTE HORNETS 121-123
L’attesissima sfida tra i due candidati al premio di rookie dell’anno non delude affatto le attese, perché Cooper Flagg eKon Knueppel si danno battaglia letteralmente fino all’ultimo possesso. La stella di Dallas chiude con una doppia doppia clamorosa da 49 punti e 10 rimbalzi, ma sbaglia il tiro del possibile pareggio sulla sirena. Gli Hornets, invece, trovano 34 punti con 8/12 da Knueppel, freddissimo anche dalla lunetta nel finale con i due liberi che sigillano la vittoria di Charlotte
DENVER NUGGETS-BROOKLYN NETS 107-103
Jamal Murray segna 9 dei suoi 27 punti negli ultimi 2:26 del 4° quarto e Denver, che domina il primo tempo ma esce male dagli spogliatoi dopo l’intervallo lungo, vince in volata una sfida tutt’altro che scontata. Il grande ex di serata Michael Porter Jr. fa segnare un’altra grande prestazione individuale, ma i suoi 38 punti e 10 rimbalzi non bastano a Brooklyn
PHOENIX SUNS-DETROIT PISTONS 114-96
C’è il career high da 40 punti di Dillon Brooks nella netta vittoria di Phoenix su Detroit, che tra le mura di casa prendono in mano la gara nel 2° quarto e conducono fino al termine. I Pistons hanno 26 punti da Cade Cunningham e una doppia doppia da 23 punti e 13 rimbalzi di Jalen Duren, ma pagano soprattutto il disastroso 6/29 di squadra al tiro dalla lunga distanza
MINNESOTA TIMBERWOLVES-OKLAHOMA CITY THUNDER 123-111
I Thunder arrivano a Minneapolis con tante assenze per infortunio, trovano 30 punti e 8 assist dal solito Shai Gilgeous-Alexander ma non riescono mai a entrare davvero in partita contro una versione molto concentrata dei Timberwolves. I padroni di casa mandano 6 giocatori in doppia cifra, con il solito Anthony Edwards a guidare i suoi con 26 punti, e tirano con un eccellente 46.8% da tre, punendo le chiusure poco puntuali della difesa di Oklahoma City
LA CLASSIFICA A EST
Detroit perde a Phoenix ma mantiene salda la vetta della Eastern Conference, vittorie importanti per Sixers e Heat nella corsa ai playoff mentre Milwaukee perde anche a Washington e scivola sempre più lontano dalla zona play-in
LA CLASSIFICA A OVEST
Sconfitta tutto sommato indolore per i Thunder a Minneapolis, mentre con la vittoria sui campioni in carica ora i Timberwolves incalzano Houston nella corsa al 4° posto e Phoenix continua a inseguire un piazzamento ai playoff
