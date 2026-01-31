Introduzione
Detroit resiste alla rimonta da -20 di Golden State e conquista la settima vittoria nelle ultime nove gare. Denver ritrova un Nikola Jokic scintillante (31 punti in meno di 25 minuti) e ferma i caldissimi Clippers. Phoenix senza Devin Booker batte Cleveland interrompendo la striscia di cinque vittorie in fila dei Cavs, Orlando ribalza Toronto con un ultimo quarto da 44-21. Nessun problema per i Lakers a Washington (37 punti, 11 rimbalzi e 13 assist per Luka Doncic), per i Celtics in casa con Sacramento (ottava sconfitta in fila) e per New York contro Portland (+30 il distacco finale). Di seguito tutti i risultati e gli highlights delle nove gare della notte
Quello che devi sapere
ORLANDO MAGIC-TORONTO RAPTORS 130-120
Sotto di 14 nel corso del terzo quarto, i Magic ribaltano la partita con un’ultima frazione da 44-21, guidati da un Desmond Bane da 32 punti (16 solo nel quarto periodo con 6/6 al tiro) e i 25 di Anthony Black (13 nel quarto quarto) per conquistare la seconda vittoria in fila dopo una striscia da quattro sconfitte. Toronto manca l’appuntamento con la quinta vittoria consecutiva in trasferta nonostante gli sforzi di Brandon Ingram (35 punti) e Scottie Barnes (19 punti, 9 rimbalzi, 6 assist e 4 stoppate)
WASHINGTON WIZARDS-LOS ANGELES LAKERS 111-142
Tutto molto facile per i Lakers, che segnano 77 punti nel solo primo tempo concedendone 48 agli avversari e toccano anche il +38 nel corso di un match dominato in lungo e in largo da Luka Doncic. Lo sloveno diventa il primo giocatore di sempre a realizzare una tripla doppia da 30 punti in 25 minuti, chiudendo alla fine con 37 punti, 11 rimbalzi e 13 assist, seguito dai 28+13 di un positivo Deandre Ayton e dai 20 di LeBron James. Si ferma a tre la striscia di successi degli Wizards che non vanno oltre i 17 di Malaki Branham
BOSTON CELTICS-SACRAMENTO KINGS 112-93
Primo tempo dominante anche per i Celtics, avanti 72-46 all’intervallo in una serata senza alcun problema contro i Kings, arrivati all’ottava sconfitta in fila. Payton Pritchard segna 29 punti e Baylor Sheierman ne aggiunge 16 in una serata in cui Jaylen Brown è fuori per un indurimento al bicipite femorale e una contusione al ginocchio. Gli ospiti hanno a malapena 17 punti da Zach LaVine e Nique Clifford, subendo la 22^ sconfitta in trasferta su 25 gare disputate
NEW ORLEANS PELICANS-MEMPHIS GRIZZLIES 114-106
Un terzo quarto da 35-15 basta e avanza ai Pelicans per spaccare in due la partita e portare a casa il successo casalingo, mandando tre giocatori del quintetto sopra quota 20 (22 per Saddiq Bey e Derik Queen, 21 per Zion Williamson) anche in una serata in cui Trey Murphy fatica (8 punti con 2/14 al tiro). I Grizzlies dal canto loro mandano sette giocatori in doppia cifra guidati dai 16 a testa di Cam Spencer e Jaren Jackson Jr, ma pagano le 19 palle perse di squadra
NEW YORK KNICKS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 127-97
Quinta vittoria in fila per i Knicks, che fanno quello che vogliono contro i Blazers chiudendo il primo quarto avanti di 15 lunghezze senza più voltarsi indietro. Jalen Brunson segna 26 punti e supera quota 10.000 in carriera, seguito dai 24 di OG Anunoby e i 20 di Josh Hart per vincere la 19^ partita su 25 disputate in casa in questa stagione. I Blazers pagano la brutta serata di Deni Avdija (11 punti con 4/14 al tiro e 4 palle perse) e i 26 di Shaedon Sharpe non evitano la quarta sconfitta in fila
PHOENIX SUNS-CLEVELAND CAVALIERS 126-113
Vittoria pesante dei Suns, che dopo aver battuto Detroit ieri concedono il bis superando una squadra in forma come Cleveland, reduce da cinque vittorie in fila. I Suns, sempre privi di Devin Booker, sono guidati ancora una volta da Dillon Brooks con 27 punti in una serata da 23/48 di squadra per conquistare la terza vittoria in fila. Un terzo quarto da 45 punti dei padroni di casa condanna i Cavs alla sconfitta nonostante i 17 di De’Andre Hunter e i 16 a testa di Donovan Mitchell (anche 8 palle perse per lui) e Jaylon Tyson
UTAH JAZZ-BROOKLYN NETS 99-109
In una sfida contrassegnata dalle assenze (Markkanen da una parte, Michael Porter Jr dall’altra) è il rookie Egor Demin a prendersi la scena. La matricola dei Nets chiude con 25 punti e 10 rimbalzi per aiutare i Nets a interrompere una striscia da 7 sconfitte in fila, diventando il primo rookie di sempre a realizzare almeno una tripla per 34 gare consecutive (6/12 nella serata). Ai padroni di casa non bastano i 26 punti del solito Keyonte George, subendo la quinta sconfitta in fila nonché nona nelle ultime dieci
DENVER NUGGETS-LA CLIPPERS 122-109
Il ritorno in campo di Nikola Jokic dopo 16 gare di assenza permette ai Nuggets di fermare i caldissimi Clippers di quest’ultimo mese. Il tre volte MVP torna in campo come se non se ne fosse mai andato: 31 punti, 12 rimbalzi, 5 assist e 3 recuperi con 8/11 al tiro in meno di 25 minuti, ispirando anche i 22 di Tim Hardaway Jr., i 21 di Peyton Watson e i 20 di Jamal Murray. Ai Clippers, che avevano vinto 16 delle ultime 19 partite, non servono i 25 con 9 assist di James Harden e i 21 di Kawhi Leonard
GOLDEN STATE WARRIORS-DETROIT PISTONS 124-131
Detroit dominata il primo tempo segnando 77 punti e tocca il massimo vantaggio sul +20 a inizio ripresa, ma da lì in poi deve subire la rimonta di Golden State che rientra fino al -3 nel quarto periodo. La freddezza di Cade Cunningham (29 punti e 11 assist) e i 21+13 di Jalen Duren permettono però alla miglior squadra dell’Est di vincere dopo il ko subito a Phoenix, conquistando la settima vittoria nelle ultime nove. Gli Warriors hanno 23 punti da Steph Curry, il quale però esce nel quarto periodo per un dolore al ginocchio senza più rientrare in campo
LA CLASSIFICA A EST
Rimangono 5.5 le gare di distanza tra il primo posto di Detroit e le inseguitrici New York e Boston, entrambe vincenti. Cleveland manca l’appuntamento col sorpasso ai danni di Toronto, mentre Orlando prova a riavvicinarsi a Philadelphia per il sesto posto
LA CLASSIFICA A OVEST
Denver tiene il passo delle avversarie e resta a cinque gare di distanza da OKC mantenendo il terzo posto, lo stesso fanno i Lakers che però devono guardarsi le spalle sia da Phoenix che da Minnesota. I Clippers falliscono il sorpasso ai danni di Portland per il nono posto
