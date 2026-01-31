Introduzione

Detroit resiste alla rimonta da -20 di Golden State e conquista la settima vittoria nelle ultime nove gare. Denver ritrova un Nikola Jokic scintillante (31 punti in meno di 25 minuti) e ferma i caldissimi Clippers. Phoenix senza Devin Booker batte Cleveland interrompendo la striscia di cinque vittorie in fila dei Cavs, Orlando ribalza Toronto con un ultimo quarto da 44-21. Nessun problema per i Lakers a Washington (37 punti, 11 rimbalzi e 13 assist per Luka Doncic), per i Celtics in casa con Sacramento (ottava sconfitta in fila) e per New York contro Portland (+30 il distacco finale). Di seguito tutti i risultati e gli highlights delle nove gare della notte