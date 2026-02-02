I Clippers sono forse la squadra più in forma della lega e hanno vinto 8 delle ultime 10 partite, riconquistando la zona play-in a Ovest dopo un avvio di stagione davvero in salita. E a guidare i suoi è stato prima di tutto un Kawhi Leonard quasi in versione vintage che sta viaggiando a 27.6 punti, 6.2 rimbalzi e 3.6 assist di media a partita. La convocazione per l’All-Star Game da giocare in casa sembrava quasi scontata per lui, e invece…