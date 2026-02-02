NBA, ecco le riserve per l'All-Star Game: 22^ convocazione consecutiva per LeBron
Dopo aver annunciato i titolari del prossimo All-Star Game, votati dai tifosi, una decina di giorni fa, la NBA nella notte ha reso noti anche i nomi delle riserve, scelte invece dagli allenatori, che parteciperanno alla partita delle stella in programma tra meno di due settimane a Los Angeles. E insime a diversi esordienti c'è ancora una volta l'eterno LeBron James, arrivato alla sua 22^ convocazione consecutiva
ALL-STAR GAME 2026: I TITOLARI SCELTI DAI TIFOSI
- Accanto a super veterani come LeBron James, Kevin Durant e Steph Curry il prossimo All-Star Game vedrà anche l'esordio di ben sei giocatori alla loro prima partita delle stelle. A Est largo a Jalen Duren, Jalen Johnson e Norman Powell, mentre i debuttanti per l'Ovest saranno Deni Avdija, Chet Holmgren e Jamal Murray