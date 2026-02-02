Partita molto combattuta tra Wizards e Kings, con i padroni di casa che riescono ad avere la meglio nel finale grazie alle giocate del rookie Will Riley, che entrando dalla panchina segna il suo career high con 18 punti e 4/8 al tiro dalla lunga distanza. A Sacramento non bastano invece i 35 punti di Zach LaVine e i 32 di DeMar DeRozan, anche perché oltre a loro l’unico a chiudere in doppia cifra per gli ospiti è Maxime Raynaud con 14 punti

