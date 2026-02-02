Offerte Sky
NBA, i risultati della notte: New York travolge i Lakers, i Thunder passano a Denver

NBA

Introduzione

Grazie ad un eccellente secondo tempo i Knicks battono i Lakers, mentre Shai Gilgeous-Alexander trascina i Thunder al colpo in trasferta a Denver. Vittorie in trasferta anche per i lanciatissimi Clippers a Phoenix e per Cleveland a Portland. Successo da record per Detroit in casa contro Brooklyn, mentre Miami domina contro Chicago Simone Fontecchio parte in quintetto per gli HeatTutti i risultati e gli highlights della notte NBA

Quello che devi sapere

BOSTON CELTICS-MILWAUKEE BUCKS 107-79

Tutto facile per i Celtics, che contro Milwaukee staccano gli avversari nel 2° quarto e poi controllano senza problemi fino alla sirena finale. Dopo aver saltato la sfida con Sacramento di venerdì per un problema muscolare, Jaylen Browntorna in campo e guida i suoi con la doppia doppia da 30 punti e 13 rimbalzi, mentre i 25 punti e 7 assist di Ryan Rollins non bastano ai Bucks per evitare la 5^ sconfitta consecutiva

 

SAN ANTONIO SPURS-ORLANDO MAGIC 112-103

È la partenza lanciata, con un eccellente 1° quarto, a spingere gli Spurs verso la vittoria contro Orlando, che trova 25 punti da un positivo Desmond Bane e risponde subito con un controparziale, ma poi cala nella seconda metà di gara. Victor Wembanyama chiude invece con 25 punti, 8 rimbalzi, 2 assist, 4 palle recuperate e 5 stoppate in 28 minuti

 

DETROIT PISTONS-BROOKLYN NETS 130-77

Serata da ricordare per i Pistons, che approfittano della sfida casalinga contro Brooklyn per mandare a referto la vittoria con lo scarto più ampio nella storia della franchigia. Detroit mette subito le mani sulla partita e poi domina con Jalen Duren, autore di una doppia doppia da 21 punti e 10 rimbalzi, protagonista, mentre i Nets chiudono tirando con il 32.9% dal campo di squadra

 

MIAMI HEAT-CHICAGO BULLS 134-91

Vittoria larghissima anche per Miami, che in casa travolge Chicago piazzando già nel 1° quarto un micidiale parziale di 34-13. Gli Heat volano con i 20 punti a testa di Bam Adebayo e Pelle Larsson, mentre Simone Fontecchio parte in quintetto e in poco più di 18 minuti giocati fatica al tiro (2 punti con 1/5), ma manda comunque a referto 7 rimbalzi e 4 assist

 

TORONTO RAPTORS-UTAH JAZZ 107-100

Vittoria meno semplice del previsto per i Raptors, che in casa trovano 21 punti da RJ Barrett 20 in uscita dalla panchina da Sandro Mamukelashvili ma devono faticare parecchio per battere i Jazz. La doppia doppia da 27 punti e 11 rimbalzi di Lauri Markkanen, infatti, tiene Utah in partita quasi fino alla sirena finale

 

WASHINGTON WIZARDS-SACRAMENTO KINGS 116-112

Partita molto combattuta tra Wizards e Kings, con i padroni di casa che riescono ad avere la meglio nel finale grazie alle giocate del rookie Will Riley, che entrando dalla panchina segna il suo career high con 18 punti e 4/8 al tiro dalla lunga distanza. A Sacramento non bastano invece i 35 punti di Zach LaVine e i 32 di DeMar DeRozan, anche perché oltre a loro l’unico a chiudere in doppia cifra per gli ospiti è Maxime Raynaud con 14 punti

 

NEW YORK KNICKS-LOS ANGELES LAKERS 112-100

Bella vittoria casalinga per i Knicks, che contro i Lakers accelerano nel secondo tempo e nonostante la modesta serata di Jalen Brunson (12 punti con 4/15 al tiro) trovano 25 punti da OG Anunoby e 23 in uscita dalla panchina di Landry Shamet. Gli ospiti hanno 30 punti, 15 rimbalzi e 8 assist dal solito Luka Doncic e 22 da LeBron James, ma calano vistosamente dopo l’intervallo lungo

 

PHOENIX SUNS-L.A. CLIPPERS 93-117

Colpo in trasferta importante dei Clippers, che a Phoenix trovano 25 punti e 8 rimbalzi dal solito Kawhi Leonard e la doppia doppia da 14 punti e 20 rimbalzi di un Ivica Zubac a tratti dominante nel pitturato e colgono così la loro 8^ vittoria nelle ultime 10 partiteGrayson Allen prova a rispondere per i Suns con 23 punti e 8 assist, ma non basta

 

PORTLAND TRAIL BLAZERS-CLEVELAND CAVALIERS 111-130

Anche i Cavs trovano l’8^ vittoria nelle loro ultime 10 partite andando a vincere nettamente a Portland sulle spalle di uno scatenato Jarrett Allen, che manda a referto il suo career high da 40 punti a cui aggiunge anche 17 rimbalzi, 5 assist, 2 palle recuperate e 4 stoppate. Serata da dimenticare per i Blazers, che si consolano solo con i 21 punti in uscita dalla panchina del rookie Caleb Love

 

DENVER NUGGETS-OKLAHOMA CITY THUNDER 111-121

In quella che secondo molti sarebbe la possibile finale della Western Conference sono i Thunder, guidati dai 34 punti e 13 assist con 11/16 dal campo di uno scintillante Shai Gilgeous-Alexander, ad avere la meglio in volata. Denver prova a compensare le prestazioni sottotono delle sue stelle Nikola Jokic e Jamal Murray con i 29 punti di un Peyton Watson sempre più convincente, ma si deve arrendere nel finale

 

LA CLASSIFICA A EST

Detroit si conferma capolista solitaria a Est, mentre due vere battaglie si aprono per il 2° posto tra New York e Boston e per il tra Toronto e Cleveland, con posizioni tutte da definire da qui al termine della regular season

LA CLASSIFICA A OVEST

Le vittorie di Thunder e Spurs ne solidificano il piazzamento rispettivamente al 1° e al 2° posto della classifica della Western Conference, mentre i Clippers continuano la loro corsa e dopo il complicato inizio di stagione ora sono ampiamente in zona play-in

LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT

Oggi su Sky Sport Basket in replica la sfida tra Knicks Lakers con il commento di FrancescoBonfardeci Mauro Bevacqua

 

TUTTA LA PROGRAMMAZIONE DELLA NBA SU SKY SPORT

 

