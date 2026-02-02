Introduzione
Grazie ad un eccellente secondo tempo i Knicks battono i Lakers, mentre Shai Gilgeous-Alexander trascina i Thunder al colpo in trasferta a Denver. Vittorie in trasferta anche per i lanciatissimi Clippers a Phoenix e per Cleveland a Portland. Successo da record per Detroit in casa contro Brooklyn, mentre Miami domina contro Chicago e Simone Fontecchio parte in quintetto per gli Heat. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
BOSTON CELTICS-MILWAUKEE BUCKS 107-79
Tutto facile per i Celtics, che contro Milwaukee staccano gli avversari nel 2° quarto e poi controllano senza problemi fino alla sirena finale. Dopo aver saltato la sfida con Sacramento di venerdì per un problema muscolare, Jaylen Browntorna in campo e guida i suoi con la doppia doppia da 30 punti e 13 rimbalzi, mentre i 25 punti e 7 assist di Ryan Rollins non bastano ai Bucks per evitare la 5^ sconfitta consecutiva
SAN ANTONIO SPURS-ORLANDO MAGIC 112-103
È la partenza lanciata, con un eccellente 1° quarto, a spingere gli Spurs verso la vittoria contro Orlando, che trova 25 punti da un positivo Desmond Bane e risponde subito con un controparziale, ma poi cala nella seconda metà di gara. Victor Wembanyama chiude invece con 25 punti, 8 rimbalzi, 2 assist, 4 palle recuperate e 5 stoppate in 28 minuti
DETROIT PISTONS-BROOKLYN NETS 130-77
Serata da ricordare per i Pistons, che approfittano della sfida casalinga contro Brooklyn per mandare a referto la vittoria con lo scarto più ampio nella storia della franchigia. Detroit mette subito le mani sulla partita e poi domina con Jalen Duren, autore di una doppia doppia da 21 punti e 10 rimbalzi, protagonista, mentre i Nets chiudono tirando con il 32.9% dal campo di squadra
MIAMI HEAT-CHICAGO BULLS 134-91
Vittoria larghissima anche per Miami, che in casa travolge Chicago piazzando già nel 1° quarto un micidiale parziale di 34-13. Gli Heat volano con i 20 punti a testa di Bam Adebayo e Pelle Larsson, mentre Simone Fontecchio parte in quintetto e in poco più di 18 minuti giocati fatica al tiro (2 punti con 1/5), ma manda comunque a referto 7 rimbalzi e 4 assist
TORONTO RAPTORS-UTAH JAZZ 107-100
Vittoria meno semplice del previsto per i Raptors, che in casa trovano 21 punti da RJ Barrett e 20 in uscita dalla panchina da Sandro Mamukelashvili ma devono faticare parecchio per battere i Jazz. La doppia doppia da 27 punti e 11 rimbalzi di Lauri Markkanen, infatti, tiene Utah in partita quasi fino alla sirena finale
WASHINGTON WIZARDS-SACRAMENTO KINGS 116-112
Partita molto combattuta tra Wizards e Kings, con i padroni di casa che riescono ad avere la meglio nel finale grazie alle giocate del rookie Will Riley, che entrando dalla panchina segna il suo career high con 18 punti e 4/8 al tiro dalla lunga distanza. A Sacramento non bastano invece i 35 punti di Zach LaVine e i 32 di DeMar DeRozan, anche perché oltre a loro l’unico a chiudere in doppia cifra per gli ospiti è Maxime Raynaud con 14 punti
NEW YORK KNICKS-LOS ANGELES LAKERS 112-100
Bella vittoria casalinga per i Knicks, che contro i Lakers accelerano nel secondo tempo e nonostante la modesta serata di Jalen Brunson (12 punti con 4/15 al tiro) trovano 25 punti da OG Anunoby e 23 in uscita dalla panchina di Landry Shamet. Gli ospiti hanno 30 punti, 15 rimbalzi e 8 assist dal solito Luka Doncic e 22 da LeBron James, ma calano vistosamente dopo l’intervallo lungo
PHOENIX SUNS-L.A. CLIPPERS 93-117
Colpo in trasferta importante dei Clippers, che a Phoenix trovano 25 punti e 8 rimbalzi dal solito Kawhi Leonard e la doppia doppia da 14 punti e 20 rimbalzi di un Ivica Zubac a tratti dominante nel pitturato e colgono così la loro 8^ vittoria nelle ultime 10 partite. Grayson Allen prova a rispondere per i Suns con 23 punti e 8 assist, ma non basta
PORTLAND TRAIL BLAZERS-CLEVELAND CAVALIERS 111-130
Anche i Cavs trovano l’8^ vittoria nelle loro ultime 10 partite andando a vincere nettamente a Portland sulle spalle di uno scatenato Jarrett Allen, che manda a referto il suo career high da 40 punti a cui aggiunge anche 17 rimbalzi, 5 assist, 2 palle recuperate e 4 stoppate. Serata da dimenticare per i Blazers, che si consolano solo con i 21 punti in uscita dalla panchina del rookie Caleb Love
DENVER NUGGETS-OKLAHOMA CITY THUNDER 111-121
In quella che secondo molti sarebbe la possibile finale della Western Conference sono i Thunder, guidati dai 34 punti e 13 assist con 11/16 dal campo di uno scintillante Shai Gilgeous-Alexander, ad avere la meglio in volata. Denver prova a compensare le prestazioni sottotono delle sue stelle Nikola Jokic e Jamal Murray con i 29 punti di un Peyton Watson sempre più convincente, ma si deve arrendere nel finale
LA CLASSIFICA A EST
Detroit si conferma capolista solitaria a Est, mentre due vere battaglie si aprono per il 2° posto tra New York e Boston e per il 4° tra Toronto e Cleveland, con posizioni tutte da definire da qui al termine della regular season
LA CLASSIFICA A OVEST
Le vittorie di Thunder e Spurs ne solidificano il piazzamento rispettivamente al 1° e al 2° posto della classifica della Western Conference, mentre i Clippers continuano la loro corsa e dopo il complicato inizio di stagione ora sono ampiamente in zona play-in
