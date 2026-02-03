NBA, risultati della notte: Philadelphia domina i Clippers, Charlotte 7 vittorie in filaHIGHLIGHTS NBA
Introduzione
Guidati dai 29 punti di Tyrese Maxey e la serata di grazia di Dominick Barlow, i Philadelphia 76ers dominano in casa dei Clippers alle prese con la richiesta di cessione di James Harden. Charlotte rimonta da -22 contro New Orleans e conquista la settima vittoria in fila (non capitava da quasi 10 anni). Alperen Sengun sfoga la frustrazione per la mancata convocazione all’All-Star Game realizzando 39 punti nel successo di Houston a Indianapolis, mentre i 39 di Anthony Edwards non bastano a Minnesota a Memphis, guidata dai 30 di Jaren Jackson Jr per tornare alla vittoria dopo 6 sconfitte in fila. Di seguito tutti i risultati e gli highlights della notte
Quello che devi sapere
CHARLOTTE HORNETS-NEW ORLEANS PELICANS 102-95
Neanche uno svantaggio di 22 lunghezze e un pericoloso scontro testa contro testa tra LaMelo Ball e il suo allenatore Charles Lee fermano la marcia degli Hornets. I padroni di casa hanno infatti rimontato con un secondo tempo da 53-31 e battuto i Pelicans per conquistare la settima vittoria consecutiva, striscia che non si vedeva da quasi dieci anni (ultima volta nel marzo del 2016). Sono i 24 punti di Ball, i 17 di Kon Knueppel e i 16 di Brandon Miller e Grant Williams a guidare la squadra più in forma della NBA, mentre agli ospiti non bastano i 27 di Trey Murphy
INDIANA PACERS-HOUSTON ROCKETS 114-118
Senza Kevin Durant alle prese con una distorsione alla caviglia dopo essere inciampato su un tifoso, è Alperen Sengun a caricarsi i Rockets sulle spalle per trascinarli al successo a Indianapolis. Il centro turco, lasciato fuori dai convocati per il prossimo All-Star Game, sfoga la sua frustrazione pareggiando il suo massimo stagionale da 39 punti con 16 rimbalzi e 5 assist, seguito dai 19 di Jabari Smith Jr e i 16 con 11 rimbalzi di Amen Thompson. I Pacers rimangono in partita fino all’ultimo grazie ai 27 di Pascal Siakam rimontando anche da -12, ma devono arrendersi nel finale
MEMPHIS GRIZZLIES-MINNESOTA TIMBERWOLVES 137-128
Vittoria di prestigio per i Grizzlies, che interrompono la loro striscia da 6 sconfitte in fila segnando 137 punti alla difesa dei T’Wolves, toccando il +20 nel quarto periodo e gestendo il vantaggio nel finale grazie ai 30 punti di Jaren Jackson Jr. e i 19 di Ty Jerome. Minnesota vede invece interrompersi la sua striscia da quattro vittorie in fila nonostante i 39 punti di Anthony Edwards e i 29 di Jaden McDaniels
LA CLIPPERS-PHILADELPHIA 76ERS 113-128
Serata da dimenticare per i Clippers, che oltre a fare i conti con la richiesta di cessione di James Harden (notizia arrivata nel bel mezzo del match che il playmaker ha saltato per motivi personali) perdono anche in casa contro i Sixers. Tyrese Maxey è imprendibile con 29 punti e Joel Embiid ne aggiunge 24, ma la vera stella della partita è Dominick Barlow con una prestazione da 26 punti e 16 rimbalzi (entrambi career high), di cui 10 solamente in attacco. I padroni di casa non sono andati oltre i 29 di Kawhi Leonard e i 21 di Jordan Miller, senza mai tornare sotto la doppia cifra di svantaggio dal primo quarto in poi
LA CLASSIFICA A EST
Philadelphia mantiene il sesto posto e si riavvicina alla coppia Toronto-Cleveland, mentre Charlotte è a una sola gara di distanza da Atlanta per il torneo play-in. Indiana torna a perdere dopo due vittorie in fila e resta ultima nella conference
LA CLASSIFICA A OVEST
Houston ha lo stesso numero di sconfitte di Denver ma con due vittorie in meno, mentre Minnesota perde l’occasione di distanziarsi ulteriormente da Lakers e Suns. Il ko dei Clippers non ha ripercussioni sulla classifica viste le cinque sconfitte in fila di Portland, che mantiene comunque tre gare di vantaggio su Memphis