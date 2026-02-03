Neanche uno svantaggio di 22 lunghezze e un pericoloso scontro testa contro testa tra LaMelo Ball e il suo allenatore Charles Lee fermano la marcia degli Hornets. I padroni di casa hanno infatti rimontato con un secondo tempo da 53-31 e battuto i Pelicans per conquistare la settima vittoria consecutiva, striscia che non si vedeva da quasi dieci anni (ultima volta nel marzo del 2016). Sono i 24 punti di Ball, i 17 di Kon Knueppel e i 16 di Brandon Miller e Grant Williams a guidare la squadra più in forma della NBA, mentre agli ospiti non bastano i 27 di Trey Murphy

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA