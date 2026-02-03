Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Mercato NBA, James Harden e i Clippers lavorano all'addio: Cavs e Timberwolves su di lui

NBA
©Getty

Completamente a sorpresa, James Harden e gli LA Clippers stanno lavorando a una cessione in vista della deadline del mercato prevista per giovedì alle 21 italiane. Tra le squadre maggiormente interessate a lui ci sono i Cleveland Cavaliers e i Minnesota Timberwolves, mentre il playmaker (che ha diritto di veto su ogni scambio) avrebbe già rifiutato Toronto e New Orleans

Una notizia del tutto inattesa scuote il mercato NBA. Secondo quanto riportato da ESPN e confermato da altri media statunitensi, James Harden e gli LA Clippers stanno lavorando a una cessione della point guard da qui al prossimo 5 febbraio, data ultima per il mercato degli scambi. Harden ha saltato la partita di stanotte contro i Philadelphia 76ers per motivi personali rimanendo lontano dalla squadra nella sua casa di Phoenix e avrebbe deciso di chiedere la cessione perché i Clippers non sarebbero intenzionati a estendere il suo contratto in estate, preservando lo spazio salariale in vista dell'estate del 2027 quando potranno essere protagonisti sul mercato dei free agent.

Harden può decidere il suo futuro: Cleveland e Minnesota in pole

Il dettaglio importante da conoscere è che Harden, avendo firmato la scorsa estate un contratto 1+1 da 81.5 milioni di dollari con player option sul secondo anno, ha tecnicamente una "no trade clause" che gli permette di rifiutare qualsiasi destinazione non sia di suo gradimento. Secondo quanto riportato sia i Toronto Raptors che i New Orleans Pelicans si sono dette interessate ma non sarebbero destinazioni gradite al 36enne, mentre le squadre più attive su di lui sono i Cleveland Cavaliers (che avrebbero messo sul piatto Darius Garland) e i Minnesota Timberwolves (da tempo alla ricerca di una point guard). Ovviamente da queste squadre Harden vorrebbe ottenere un’estensione di contratto in estate, quando compirà 37 anni ad agosto.

Approfondimento

NBA, Harden da impazzire: 55 punti, record dei Clippers

Le parole di Kawhi Leonard: "Rispetto la sua decisione"

Dopo la sconfitta di questa notte contro Philadelphia, Kawhi Leonard ha parlato in maniera stringata ma significativa della notizia arrivata nel bel mezzo del match: "Non ho commenti da fare. Rispetto la sua decisione o qualsiasi scelta voglia prendere, tutto qui. Rimarrà comunque mio amico. Mi fido del front office". I Clippers, dopo un eccellente mese dal 21 dicembre in poi in cui hanno vinto 16 partite su 19, hanno perso due delle ultime tre gare disputate.

Approfondimento

Clippers: effetto Paul, senza di lui si vola

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

NBA: Altre Notizie

Harden addio ai Clippers: Cavs e TWolves su di lui

NBA

Completamente a sorpresa, James Harden e gli LA Clippers stanno lavorando a una cessione in vista...

Hunter, Schröder e Ellis: l’analisi dello scambio

NBA

I Cleveland Cavaliers hanno ceduto De’Andre Hunter ai Sacramento Kings ricevendo in cambio Dennis...

Flagg point guard? Kidd sbotta: "So cosa faccio"

NBA

Dopo i 49 punti realizzati contro Charlotte, Cooper Flagg ha realizzato un’altra gran partita...

Farmaco proibito, George sospeso per 25 gare

NBA

Tegola in casa Sixers, perché è appena arrivata una sospensione per 25 partite per Paul George,...

Bailey vuole tornare in NCAA dopo 10 gare in NBA

NBA

L'ex giocatore di UCLA Amari Bailey ha dichiarato pubblicamente di voler tornare a giocare in...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS