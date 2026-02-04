Introduzione

Nella sfida casalinga contro Denver, i Pistons vanno avanti anche di 20 punti, ma rischiano di farsi rimontare e si salvano nel finale. Vittorie nette per i Lakers, che a Brooklyn hanno buone prove da LeBron James e Luka Doncic, e per i Celtics, trascinati da Jaylen Brown a Dallas. Oklahoma City travolge Orlando, mentre Philadelphia passa in casa degli Warriors e i Bucks, sempre senza Giannis Antetokounmpo, ritrovano la vittoria contro Chicago dopo cinque sconfitte consecutive. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA