NBA, i risultati della notte: Detroit batte Denver, colpi in trasferta di Lakers e Celtics

NBA

Introduzione

Nella sfida casalinga contro Denver, i Pistons vanno avanti anche di 20 punti, ma rischiano di farsi rimontare e si salvano nel finale. Vittorie nette per i Lakers, che a Brooklyn hanno buone prove da LeBron James e Luka Doncic, e per i Celtics, trascinati da Jaylen Brown a DallasOklahoma City travolge Orlando, mentre Philadelphia passa in casa degli Warriors e i Bucks, sempre senza Giannis Antetokounmpo, ritrovano la vittoria contro Chicago dopo cinque sconfitte consecutive. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA

Quello che devi sapere

DETROIT PISTONS-DENVER NUGGETS 124-121

Ai Nuggets non basta un tentativo di rimonta nel 4° quarto, che sulle spalle dei 32 punti di Jamal Murray e dei 24 di Nikola Jokic nel finale li riporta ad un solo possesso di distanza, per passare a Detroit. I Pistons, che hanno 29 punti e 10 assist da Cade Cunningham, vanno avanti anche di 20 ma tolgono troppo presto il piede dall’acceleratore, riuscendo comunque a salvarsi

 

INDIANA PACERS-UTAH JAZZ 122-131

A guidare i Jazz alla vittoria sul campo di Indiana è uno scatenato Isaiah Collier, che oltre ai 17 punti segnati fa registrare il career high in fatto di assist con 22, impresa che per Utah non riusciva a nessuno dal lontano 1992, ovviamente con John Stockton. Gli ospiti trovano anche 27 punti da Lauri Markkanen, mentre Indiana può consolarsi con la buona prova da 24 punti di Jarace Walker

 

WASHINGTON WIZARDS-NEW YORK KNICKS 101-132

Nessun problema per i Knicks a Washington, perché Mikal Bridges, migliore dei suoi con 23 punti, e compagni mettono subito le mani sulla partita già nel 1° quarto e controllano fino alla sirena finale. Altra prova positiva per il rookie degli Wizards Will Riley, autore di 17 punti e 6 rimbalzi in uscita dalla panchina

 

BROOKLYN NETS-LOS ANGELES LAKERS 109-125

Anche i Lakers, in trasferta a Brooklyn, mettono subito in chiaro le cose in un 1° quarto dominato 43-25 e da lì in poi gestiscono senza problemi grazie alle loro stelle LeBron James (25 punti e 7 assist) e Luka Doncic (24 punti e 6 rimbalzi). Prova opaca dei Nets, tra cui si salva il solo Michael Porter Jr. con la doppia doppia da 21 punti e 10 rimbalzi

 

MIAMI HEAT-ATLANTA HAWKS 115-127

Non basta un ottimo Simone Fontecchio, che parte ancora una volta in quintetto e chiude con 18 punti, 6 rimbalzi, 2 assist e una stoppata in quasi 34 minuti giocati, agli Heat per battere AtlantaMiami va infatti a sbattere sul muro eretto da Jalen Johnson con la tripla doppia da 29 punti, 11 rimbalzi e 11 assist, a cui si aggiungono i 26 punti in uscita dalla panchina del veterano CJ McCollum

 

DALLAS MAVERICKS-BOSTON CELTICS 100-110

Bello scontro a Dallas tra Jaylen Brown e Cooper Flagg, dal quale è la stella di Boston a uscire vincitrice con 33 punti e 11 rimbalzi. Il rookie dei Mavs risponde con un’altra prestazione eccellente da 36 punti, 9 rimbalzi, 6 assist e 2 stoppate, ma a prevalere è il maggior tasso tecnico dei Celtics 

 

MILWAUKEE BUCKS-CHICAGO BULLS 131-115

Ci vuole un Kyle Kuzma da 31 punti che pareggia il suo season high per regalare ai Bucks la vittoria che spezza il filotto di 5 sconfitte consecutive maturato nelle ultime partite. Milwaukee trova anche la doppia doppia da 21 punti e 10 assist di Ryan Rollins, mentre Chicago ha 22 punti da Matas Buzelis e 21 da Coby White, ma non riesce mai davvero a impensierire i padroni di casa

 

OKLAHOMA CITY THUNDER-ORLANDO MAGIC 128-92

C’è anche la prima tripla doppia nella carriera di Isaiah Hartenstein (12 punti, 10 rimbalzi e 10 assist) nella larghissima vittoria casalinga di Oklahoma City su Orlando. I Thunder fanno il vuoto già nel 1° quarto, nel quale concedono la miseria di 14 punti agli avversari, mentre ai Magic servono davvero a poco i 20 punti con 7/11 dal campo di Jalen Suggs

 

GOLDEN STATE WARRIORS-PHILADELPHIA 76ERS 94-113

Bel colpo in trasferta dei Sixers, che dominano il secondo tempo in casa degli Warriors trascinati dai 25 punti, 7 rimbalzi e 7 assist di uno scatenato VJ Edgecombe e travolgono una versione assai poco combattiva di Golden State, che colleziona ben 20 palle perse crollando in maniera evidente dopo l’intervallo lungo

PORTLAND TRAIL BLAZERS-PHOENIX SUNS 125-130

Altra piccola grande impresa dei Suns, che a Portland devono rinunciare ancora una volta a Devin Booker, vanno sotto anche di 19, ma poi rimontano e piazzano il colpo in trasferta a Portland grazie soprattutto alla doppia doppia da 30 punti e 10 assist di Collin Gillespie. I Blazers trovano invece 23 punti da un redivivo Jerami Grant, ma calano vistosamente nel secondo tempo

