Introduzione
Nella sfida contro Philadelphia i Lakers perdono Luka Doncic nel 2° quarto per un problema alla gamba sinistra, ma trovano un grande Austin Reaves e vincono in volata. Sconfitte casalinghe sorprendenti per Houston, che perde contro gli scatenati Hornets, e per Detroit, sconfitta da Washington. Gli Spurs passano a Dallas e Golden State sbanca Phoenix in rimonta. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
Quello che devi sapere
DETROIT PISTONS-WASHINGTON WIZARDS 117-126
La prima sorpresa della notte arriva da Detroit, dove alla capolista della Eastern Conference non bastano i 30 punti, 8 assist e 8 rimbalzi del solito Cade Cunningham per battere una versione assai rimaneggiata degli Wizards. Washington, tra infortunati e giocatori in attesa di poter scendere in campo dopo essere arrivati via trade nelle ultime ore, manda a referto solo 10 giocatori, ma ha ancora nel rookie Will Riley, autore di 20 punti in uscita dalla panchina, il suo trascinatore
ORLANDO MAGIC-BROOKLYN NETS 118-98
Nessun problema per i Magic, che contro Brooklyn dominano fin dal 1° quarto e si godono una serata finalmente felice sulle spalle di Desmond Bane e Paolo Banchero, autori rispettivamente di 23 e 22 punti. Prestazione pigra invece da parte dei Nets, che però, si consolano con la costante crescita del rookie Egor Demin, migliore dei suoi con 26 punti e 8/12 dal campo
ATLANTA HAWKS-UTAH JAZZ 121-119
Ci vogliono la 3^ tripla doppia e la 10^ stagionale di Jalen Johnson (22 punti, 15 rimbalzi e 16 assist) e un canestro decisivo a 1 secondo dalla fine firmato Nickeil Alexander-Walker (23 punti) agli Hawks per battere una Utah assai combattiva, che trova in Isaiah Collier (25 punti, 11 assist e 7 rimbalzi) il protagonista di serata
TORONTO RAPTORS-CHICAGO BULLS 123-107
È un Brandon Ingram ispiratissimo e autore di una prova da 33 punti, 6 assist e 6 rimbalzi a guidare Toronto alla netta vittoria sui Bulls. Chicago paga il prezzo delle tante trade eseguite negli ultimi giorni e gioca una partita un po’ confusionaria, ma trova almeno i buoni esordi dei volti nuovi Anfernee Simons (22 punti) e Guerschon Yabusele (15 punti e 11 rimbalzi in uscita dalla panchina)
HOUSTON ROCKETS-CHARLOTTE HORNETS 99-109
La seconda sorpresa di serata si verifica a Houston, dove gli Hornets, guidati da Kon Knueppel (24 punti) e LaMelo Ball (20), trovano la loro 8^ vittoria consecutiva, facendo così segnare la striscia vincente più lunga nella storia della franchigia dietro solo a quella da 9 che risale alla stagione 1998-99. Ai Rockets, invece, non bastano i 31 punti del solito Kevin Durant, unico insieme a Jabari Smith Jr. (17) ad andare in doppia cifra per i padroni di casa
DALLAS MAVERICKS-SAN ANTONIO SPURS 123-135
Nel derby texano gli Spurs mandano ben 7 giocatori in doppia cifra, con Victor Wembanyama a guidare i suoi con 29 punti, 11 rimbalzi e 6 assist, e riescono ad avere la meglio sui Mavs, che viceversa si godono comunque la 4^ partita consecutiva oltre i 30 punti di Cooper Flagg (32) e un Naji Marshall che manda a referto il suo season high a quota 32
PHOENIX SUNS-GOLDEN STATE WARRIORS 97-101
Piccola grande impresa per gli Warriors, che si presentano a Phoenix con il solo Draymond Green tra i titolari disponibili, vanno sotto di 14 ancora nel 4° quarto ma chiudono con un super parziale di 22-5 che vale una esaltante vittoria in rimonta. Pat Spencer (20 punti) e De’Anthony Melton (17) sono i migliori per Golden State, mentre i Suns hanno 24 punti da Dillon Brooks ma sbagliano tutto lo sbagliabile negli ultimi, decisivi successi
LOS ANGELES LAKERS-PHILADELPHIA 76ERS 119-115
Non c’è Luka Doncic, fermo già nel 2° quarto per un problema alla gamba sinistra e costretto a non rientrare più in campo, ma contro Philadelphia e la coppia formata da Joel Embiid (35 punti) e Tyrese Maxey (26 punti e 13 assist) i Lakers ritrovano il miglior Austin Reaves, che entra dalla panchina e segna 35 punti in 25 minuti giocati tirando con un eccellente 12/17 complessivo, e tanto basta per strappare una vittoria preziosissima
LA CLASSIFICA A EST
Le sconfitte di Detroit e Philadelphia non ne modificano le posizioni in classifica, mentre Toronto e Orlando vincono e riprendono la loro scalata verso l'alto. L'8^ vittoria consecutiva vale a Charlotte l'ingresso in zona play-in
LA CLASSIFICA A OVEST
San Antonio vince a Dallas e si conferma ancora seconda forza a Ovest, mentre il colpo degli Warriors a Phoenix li riavvicina proprio ai Suns nella corsa al play-in. Houston, sconfitta in casa da Charlotte, perde l'occasione per staccare Minnesota, ma rimane al 4° posto
LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT
