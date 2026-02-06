È un Brandon Ingram ispiratissimo e autore di una prova da 33 punti, 6 assist e 6 rimbalzi a guidare Toronto alla netta vittoria sui Bulls. Chicago paga il prezzo delle tante trade eseguite negli ultimi giorni e gioca una partita un po’ confusionaria, ma trova almeno i buoni esordi dei volti nuovi Anfernee Simons (22 punti) e Guerschon Yabusele (15 punti e 11 rimbalzi in uscita dalla panchina)

