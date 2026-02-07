Introduzione

Detroit stravince la sfida tra prima e seconda forza a Est travolgendo i Knicks e interrompendo la loro striscia di 8 successi in fila. Boston rimonta da -22 e batte Miami con un grande secondo tempo (2 punti per Simone Fontecchio). Minnesota si fa sorprendere in casa da New Orleans e perde nel finale, Milwaukee vince tre gare in fila per la prima volta in stagione superando Indiana. Infine Portland non ha problemi contro Memphis tornando a vincere dopo sei sconfitte in fila, mentre sono 11 i ko consecutivi di Sacramento battuta in casa dai Clippers. Di seguito tutti i risultati e gli highlights delle 6 partite della notte