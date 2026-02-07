Introduzione
Detroit stravince la sfida tra prima e seconda forza a Est travolgendo i Knicks e interrompendo la loro striscia di 8 successi in fila. Boston rimonta da -22 e batte Miami con un grande secondo tempo (2 punti per Simone Fontecchio). Minnesota si fa sorprendere in casa da New Orleans e perde nel finale, Milwaukee vince tre gare in fila per la prima volta in stagione superando Indiana. Infine Portland non ha problemi contro Memphis tornando a vincere dopo sei sconfitte in fila, mentre sono 11 i ko consecutivi di Sacramento battuta in casa dai Clippers. Di seguito tutti i risultati e gli highlights delle 6 partite della notte
BOSTON CELTICS-MIAMI HEAT 98-96
I Celtics completano la più grande rimonta della loro stagione recuperando da -22 contro gli Heat per conquistare la quinta vittoria consecutiva. Gli ospiti vanno avanti in un primo tempo concluso sul 59-38 complici le pessime percentuali dall’arco dei padroni di casa (1/21 da tre per cominciare la partita), ma nel terzo quarto i Celtics cambiano marcia con un parziale di 25-7 e segnano 9 delle ultime 15 triple tentate, guidati dai 29 punti di Jaylen Brown e i 24 di Payton Pritchard. Gli ospiti hanno un’ultima chance per vincere, ma Davion Mitchell sbaglia dall’angolo la tripla del sorpasso a 2.7 secondi dalla fine, rendendo inutili i 26 di Andrew Wiggins e i 24 di Norman Powell. Solo 2 punti uscendo dalla panchina per Simone Fontecchio (0/5 dal campo in 19 minuti)
DETROIT PISTONS-NEW YORK KNICKS 118-80
La sfida tra la prima e la seconda forza della Eastern Conference non ha davvero storia: i padroni di casa vincono tutti quarti toccando anche il +43 nel corso della partita, dominando sotto ogni aspetto del gioco e interrompendo la striscia di otto successi in fila dei Knicks. Daniss Jenkins, alla sua ultima partita con contratto two-way prima di essere convertito a un contratto standard, è il miglior realizzatore del match con 18 punti, mentre i Knicks non riescono a superare le assenze di Towns e Anunoby e, soprattutto, pagano la serataccia di Jalen Brunson (12 punti con 4/20 al tiro) e al tiro perimetrale di squadra (24%)
MILWAUKEE BUCKS-INDIANA PACERS 105-99
Per la prima volta in stagione i Bucks vincono tre partite in fila, ringraziando i 23 punti di Kevin Porter Jr., i 22 di Ryan Rollins e i 21 di Bobby Portis. Sopra anche di 20 lunghezze nel corso del match, i Bucks resistono al tentativo di rimonta degli ospiti tornati a -4 con un parziale di 15-0 nel quarto periodo, ma ai Pacers non bastano né i 22 punti di Andrew Nembhard né i 19 di Pascal Siakam per evitare la terza sconfitta su tre in stagione contro Milwaukee
MINNESOTA TIMBERWOLVES-NEW ORLEANS PELICANS 115-119
Pesante sconfitta casalinga per i T’Wolves, che sprecano un vantaggio di 18 lunghezze nella ripresa facendosi rimontare e infine battere da una delle peggiori squadre ad Ovest. L’eroe di serata per i Pelicans è Saddiq Bey, autore di 30 punti inclusi i due liberi del definitivo +4 a 10.8 secondi dalla fine dopo che Zion Williamson (29 punti insieme ai 26 di Trey Murphy) aveva firmato il gioco da tre punti del sorpasso a 35.5 secondi dal termine. Ai T’wolves non sono serviti i 35 punti di Anthony Edwards e i 24 di Julius Randle, perdendo la ripresa 64-45
PORTLAND TRAIL BLAZERS-MEMPHIS GRIZZLIES 135-115
I Blazers tornano a vincere dopo sei sconfitte in fila nella prima di due gare consecutive contro i Grizzlies. I padroni di casa mandano otto giocatori in doppia cifra guidati dai 23 di Jerami Grant e i 20 di Jrue Holiday toccando anche il +30 nel corso del match, festeggiando il debutto stagionale di uno Scoot Henderson da 11 punti, 5 rimbalzi e 9 assist in 21 minuti. Agli ospiti, che hanno avuto a disposizione Walter Clayton Jr e Taylor Hendricks arrivati dal mercato, non bastano 8 giocatori in doppia cifra guidati dai 18 di Cam Spencer
SACRAMENTO KINGS-LA CLIPPERS 111-114
Un Kawhi Leonard da 31 punti, 9 rimbalzi e 7 assist basta e avanza ai Clippers per infliggere a Sacramento l’11^ sconfitta consecutiva, spingendoli sempre più all’ultimo posto nella Western Conference. I 22 punti di John Collins e i 15 a testa di Brook Lopez e Kris Dunn aiutano i Clippers a ritrovare la vittoria dopo due sconfitte in fila, mentre tra i padroni di casa ci sono 18 punti per Malik Monk e 16 a testa per Nique Clifford e Dylan Cardwell, in una serata in cui tutti i "big" finiscono in singola cifra (5 per DeRozan, 6 per LaVine e Westbrook, 6 anche per il nuovo acquisto Hunter)
LA CLASSIFICA A EST
Boston approfitta del ko di New York per riprendersi il secondo posto in classifica alle spalle di Detroit. Miami lascia il settimo posto in favore di Orlando, mentre Milwaukee prova a rimanere aggrappata alla zona play-in distante due partite. Indiana sempre ultima nella conference
LA CLASSIFICA A OVEST
Minnesota perde l’occasione di sopravanzare Houston e Lakers, da cui ora paga mezza gara di distanza. I Clippers provano a ritornare a un record del 50%, mentre il successo nello scontro diretto permette a Portland di mettere tre gare di distanza da Memphis per assicurarsi il posto al play-in
