In occasione del Super Bowl tra New England Patriots e Seattle Seahawks, la NBA, come da tradizione, modifica il suo calendario facendo giocare in orario anticipato le quattro sfide in programma. E a inaugurare la domenica speciale è una classica come quella tra Celtics e Knicks, con Jalen Brunson e compagni che piazzano il colpo in trasferta. Colpo in trasferta anche per Miami, che domina sul campo degli Wizards e trova ancora una volta un Simone Fontecchio molto positivo. Vittorie nette anche per i Clippers, con un grande Kawhi Leonard, a Minnesota e dei Raptors su Indiana
BOSTON CELTICS-NEW YORK KNICKS 89-111
Non si ferma il gran momento vissuto dai Knicks, che a Boston ottengono la 9^ vittoria nelle ultime 10 partite giocate, che vale anche il 2° posto nella classifica della Eastern Conference. Gli ospiti concedono il 37% dal campo complessivo ai Celtics, comandando fin dall’inizio e gestendo i tentativi, invero timidi, di rientro da parte di Jaylen Brown, al solito migliore dei suoi con 26 punti, e compagni
BRUNSON SI PRENDE IL TD GARDEN
A dettare la linea per i Knicks al TD Garden è come d’abitudine Jalen Brunson, che nel solo 1° quarto segna 15 puntie poi chiude con 31 punti, 8 assist e 12/21 dal campo in poco più di 33 minuti giocati
WASHINGTON WIZARDS-MIAMI HEAT 101-132
Tutto facile per gli Heat, che a Washington cambia passo nel 2° quarto, chiuso con un parziale di 37-19, e poi amministra senza problemi fino alla sirena finale. Bam Adebayo guida i suoi con una prestazione da 22 punti, 8 rimbalzi e ben 5 palle rubate, mentre il rookie Kasparas Jakucionis approfitta dello spazio concessogli per mettere 22 punti e distribuire 6 assist in 26 minuti giocati
FONTECCHIO C’È E SI VEDE
Altra gara piena di buonissimi momenti anche per Simone Fontecchio, che contro gli Wizards entra dalla panchina, gioca 19 minuti e chiude con 12 punti, 5 rimbalzi, 3 assist e 3 palle recuperate
TORONTO RAPTORS-INDIANA PACERS 122-104
Basta un’accelerata nel 3° quarto, in cui il vantaggio veleggia ben oltre i 20 punti, ai Raptors per passare contro Indiana. Scottie Barnes va in doppia doppia con 25 punti e 14 rimbalzi, RJ Barrett aggiunge 20 punti e 8 rimbalzi e per Toronto tutto fila liscio. Ai Pacers servono invece a poco i 18 punti dell’All-Star Pascal Siakam
MINNESOTA TIMBERWOLVES-L.A. CLIPPERS 96-115
Colpo in trasferta importante per i Clippers, che dopo essere usciti trasformati in maniera sostanziale dagli scambi di mercato giocano una gara solidissima sul campo dei Timberwolves. Kawhi Leonard è sempre saldo al timone e il rookie Yanic Konan Niederhauser (15 punti e 6 rimbalzi in uscita dalla panchina) è sempre più convincente, mentre dall’altra parte Minnesota gioca una gara fiacca in cui Anthony Edwards chiude con 23 punti e qualche lampo di classe, tirando però 7/18 e perdendo 5 palloni
SUPER KAWHI È IMMARCABILE
Nella netta vittoria esterna dei Clippers c’è prima di tutto la firma di Kawhi Leonard, che sul campo di Minnesota scava il divario tra le due squadre con una prestazione da 41 punti, 7 rimbalzi e 5/11 dalla lunga distanza. E nei passaggi chiave della gara, l’ex San Antonio e Toronto si prende cura di Edwards in difesa
