Introduzione

In occasione del Super Bowl tra New England Patriots e Seattle Seahawks, la NBA, come da tradizione, modifica il suo calendario facendo giocare in orario anticipato le quattro sfide in programma. E a inaugurare la domenica speciale è una classica come quella tra Celtics e Knicks, con Jalen Brunson e compagni che piazzano il colpo in trasferta. Colpo in trasferta anche per Miami, che domina sul campo degli Wizards e trova ancora una volta un Simone Fontecchio molto positivo. Vittorie nette anche per i Clippers, con un grande Kawhi Leonard, a Minnesota e dei Raptors su Indiana