È Donovan Mitchell (32 punti e 10 assist), freddissimo dalla lunetta a un secondo dalla fine, a sigillare la vittoria in rimonta dei Cavs, che a Denver hanno la meglio in volata nonostante l’ennesima tripla doppia da 22 punti, 14 rimbalzi e 11 assist di Nikola Jokic, il cui tiro della disperazione sulla sirena non va e condanna i Nuggets alla sconfitta

