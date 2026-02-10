Introduzione
Oklahoma City ritrova Jalen Williams e passa in casa dei Lakers. Cleveland piazza in volata il colpo sul campo di Denver, mentre Miami cade a sorpresa in casa contro Utah. Vittoria di misura per Golden State contro Memphis, mentre Portland travolge Philadelphia e Orlando fa lo stesso con Milwaukee. Detroit passa a Charlotte e interrompe così la striscia di 9 vittorie consecutive degli Hornets. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
Quello che devi sapere
DENVER NUGGETS-CLEVELAND CAVALIERS 117-119
È Donovan Mitchell (32 punti e 10 assist), freddissimo dalla lunetta a un secondo dalla fine, a sigillare la vittoria in rimonta dei Cavs, che a Denver hanno la meglio in volata nonostante l’ennesima tripla doppia da 22 punti, 14 rimbalzi e 11 assist di Nikola Jokic, il cui tiro della disperazione sulla sirena non va e condanna i Nuggets alla sconfitta
GUARDA GLI HIGLIGHTS DELLA PARTITA
CHARLOTTE HORNETS-DETROIT PISTONS 104-110
È un’autentica battaglia, che sfocia anche in rissa con quattro espulsi nel 3° quarto, quella che va in scena a Charlottetra Hornets e Pistons. La vincono gli ospiti, guidati dai 33 punti, 9 rimbalzi e 7 assist di Cade Cunningham, interrompendo così la striscia aperta di 9 vittorie consecutive di Brandon Miller, migliore dei suoi con 24 punti, e compagni
BROOKLYN NETS-CHICAGO BULLS 123-115
Brooklyn e Chicago non hanno più molto da chiedere a questa stagione, ma nello scontro diretto che va in scena al Barclays Center si respira comunque un clima di buon agonismo. I Nets ottengono la vittoria soprattutto grazie alla doppia doppia da 28 punti e 10 rimbalzi di Nic Claxton, mentre ai Bulls non basta la buona prova da 23 punti e 7 assistdell’ultimo arrivato Anfernee Simons
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
MIAMI HEAT-UTAH JAZZ 111-115
La sorpresa della notte arriva da Miami, dove i Jazz trovano 22 punti dal nuovo acquisto Jaren Jackson Jr. e 14 in uscita dalla panchina da Brice Sensabaugh, che segna anche la tripla che nel finale regala agli ospiti una inaspettata vittoria. Gli Heat hanno 23 punti e 11 rimbalzi di Bam Adebayo e 9 punti e 5 rimbalzi da un Simone Fontecchio che parte in quintetto con l’inedito ruolo di guardia, ma commettono troppi errori nei possessi finali
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
ORLANDO MAGIC-MILWAUKEE BUCKS 118-99
Dopo un primo tempo assai poco convincente, i Magic cambiano marcia nel 3° quarto e travolgono Milwaukee grazie alle prestazioni di Anthony Black e Desmond Bane, autori rispettivamente di 26 e 25 punti. I Bucks, per contro, hanno 28 punti e 7 assist da un ispirato Kevin Porter Jr., ma calano vistosamente nella seconda metà di gara
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
MINNESOTA TIMBERWOLVES-ATLANTA HAWKS 138-116
Anthony Edwards segna 21 dei suoi 30 punti totali già nel primo tempo, dominato dai Timberwolves, e Minnesotagestisce senza problemi i peraltro deboli tentativi di rimonta da parte di Atlanta. Per gli Hawks ci sono 38 punti del veterano CJ McCollum, ma nella metà campo difensiva gli ospiti non riescono praticamente mai a fermare l’attacco avversario e concedono il 59.8% dal campo
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
NEW ORLEANS PELICANS-SACRAMENTO KINGS 120-94
Altra sfida tra squadre senza grandi pretese dalla seconda parte di stagione, con New Orleans che comanda fin dall’inizio e si gode i 20 punti in uscita dalla panchina firmati dal rookie Jeremiah Fears. Anche per Sacramento la nota positiva della serata arriva da un rookie, con Maxime Raynaud che fa segnare una corposa doppia doppia da 21 punti e 19 rimbalzi
GUARDA GLIHIGHLIGHTS DELLA PARTITA
GOLDEN STATE WARRIORS-MEMPHIS GRIZZLIES 114-113
È un canestro nel finale di Gui Santos (16 punti e 8 rimbalzi) a regalare ad una versione molto rimaneggiata degli Warriors la vittoria in volata su Memphis. Anche i Grizzlies si presentano in campo con tantissime assenze, trovano 19 punti da Ty Jerome ma falliscono l’azione della possibile vittoria con due errori prima di Jahmai Mashack e poi di Cam Spencer
LOS ANGELES LAKERS-OKLAHOMA CITY THUNDER 110-119
La sfida tra Lakers e Thunder cambia padrone per ben 22 volte, e a vincerla sono gli ospiti, più precisi nei possessi finali. Oklahoma City concede solo 19 punti agli avversari nel decisivo 4° quarto e ritrova un Jalen Williams subito protagonista con 23 punti, mentre per i padroni di casa non basta un LeBron James da 22 punti, 10 rimbalzi e 6 assist che prova senza troppo successo a supplire all’assenza di Luka Doncic
PORTLAND TRAIL BLAZERS-PHILADELPHIA 76ERS 135-118
Prova di forza dei Blazers, che dopo un primo tempo equilibrato piazzano un micidiale 49-22 nel 3° quarto e travolgono Philadelphia con il career high da 30 punti di Toumani Camara e la tripla doppia sfiorata da Deni Avdija con 26 punti, 10 rimbalzi e 8 assist. Servono invece a poco ai Sixers i 30 punti di Tyrese Maxey, unico a salvarsi tra gli ospiti
LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT
Oggi su Sky Sport Basket in replica la sfida tra Lakers e Thunder con commento di Francesco Bonfardeci e Matteo Soragna
TUTTA LA PROGRAMMAZIONE DELLA NBA SU SKY SPORT