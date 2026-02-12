Il palcoscenico per l’All-Star Game 2026 sarà l’Intuit Dome di Los Angeles, nuovissima casa dei Clippers. E tra appuntamenti tradizionali, come quelli attesissimi della gara delle schiacciate e del tiro da tre punti, e la novità del format della partita delle stelle, con il triangolare tra due squadre ‘made in USA’ e una con giocatori dal resto del mondo, la certezza è che lo spettacolo non mancherà