Introduzione
Come da tradizione arriva anche per il 2026 l’imperdibile appuntamento con l’All-Star Weekend, tre giorni tra le stelle della NBA che quest’anno avrà il suo apice nel triangolare tra due squadre composte da giocatori americani e una da giocatori provenienti dal resto del mondo. Prima, però, ecco il Rising Stars, con i volti nuovi che saranno protagonisti, e quindi l’All-Star Saturday, con la gara delle schiacciate e del tiro da tre. Tutto, anche qui come da tradizione, sugli schermi di Sky Sport
Quello che devi sapere
ALL-STAR WEEKEND: TRE GIORNI TRA LE STELLE
Il palcoscenico per l’All-Star Game 2026 sarà l’Intuit Dome di Los Angeles, nuovissima casa dei Clippers. E tra appuntamenti tradizionali, come quelli attesissimi della gara delle schiacciate e del tiro da tre punti, e la novità del format della partita delle stelle, con il triangolare tra due squadre ‘made in USA’ e una con giocatori dal resto del mondo, la certezza è che lo spettacolo non mancherà
ALL-STAR WEEKEND: RISING STARS
- LIVE nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 febbraio alle 3 su Sky Sport Basket col commento originale
- In replica sabato 14 febbraio alle 12 e alle 15.30 su Sky Sport Basket col commento di Dario Vismara e Mauro Bevacqua
- Stelle di oggi e soprattutto stelle di domani si daranno battaglia in quello che è l’evento d’apertura dell’All-Star Weekend. Assente il rookie delle meraviglie Cooper Flagg, fermo per un problema al piede, in campo non mancheranno comunque i giovani protagonisti in grado di esaltare il pubblico con giocate spettacolari
RISING STARS: TUTTE LE GIOVANI STELLE CONVOCATE E I ROSTER DELLE QUATTRO SQUADRE
ALL-STAR WEEKEND: ALL-STAR SATURDAY
- LIVE sabato 14 febbraio alle 23 su Sky Sport Basket col commento di Davide Fumagalli e Matteo Soragna
- In replica domenica 15 febbraio alle 12, 15.30 e 17.30 su Sky Sport Basket
- Il programma dell’All-Star Weekend prosegue con la ricca serata del sabato, dove a farla da padrone saranno i tradizionali appuntamenti con la gara delle schiacciate e con quella del tiro da tre punti. Tanti i protagonisti attesi, tra cui Damian Lillard, che pur essendo fermo per infortunio ormai dalla primavera dello scorso anno parteciperà alla gara del tiro da tre, già vinta nel 2023 e nel 2024
I PARTECIPANTI ALLA GARA DELLE SCHIACCIATE
I PARTECIPANTI ALLA GARA DEL TIRO DA TRE PUNTI
75° NBA ALL-STAR GAME
- LIVE domenica 15 febbraio alle 23 su Sky Sport Basket col commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina
- In replica lunedì 16 febbraio alle 9 su Sky Sport Basket
- Il culmine dell’All-Star Weekend, come sempre, arriverà nella notte di domenica con la partita delle stelle. Da quest’anno, poi, a far lievitare ulteriormente l’interesse attorno all’All-Star Game ci sarà il nuovo format adottato con tre squadre di cui due composte da giocatori americani e una da giocatori provenienti dal resto del mondo. Sarà una sorta di USA contro il resto del Mondo, quindi, ed è facile prevedere che la nuova formula solleticherà non poco l’orgoglio dei vari LeBron James e Kevin Durant da una parte e Nikola Jokic e Luka Doncic dall’altra
USA VS RESTO DEL MONDO: LE TRE SQUADRE CHE SI GIOCHERANNO L'ALL-STAR GAME