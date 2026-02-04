La sua esclusione aveva fatto molto parlare, ma per bilanciare i roster delle tre squadre che si affronteranno al prossimo All-Star Game la NBA è tornata sui suoi passi convocando anche Kawhi Leonard. La stella dei Clippers completa così la lista delle 24 stelle che, divise tra due squadre di giocatori americani e una di giocatori provenienti dal resto del mondo, scenderanno in campo a Los Angeles il prossimo 15 febbraio

I PARTECIPANTI ALLA GARA DELLE SCHIACCIATE ALL'ALL-STAR GAME