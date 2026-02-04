Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

NBA, decise le squadre del triangolare USA vs Mondo: all'All-Star Game ci sarà anche Kawhi

NBA fotogallery
28 foto

La sua esclusione aveva fatto molto parlare, ma per bilanciare i roster delle tre squadre che si affronteranno al prossimo All-Star Game la NBA è tornata sui suoi passi convocando anche Kawhi Leonard. La stella dei Clippers completa così la lista delle 24 stelle che, divise tra due squadre di giocatori americani e una di giocatori provenienti dal resto del mondo, scenderanno in campo a Los Angeles il prossimo 15 febbraio

I PARTECIPANTI ALLA GARA DELLE SCHIACCIATE ALL'ALL-STAR GAME

ALTRE FOTOGALLERY

Mercato NBA: Harden a Cleveland per Garland

NBA

Il mercato NBA entra nel vivo con la deadline degli scambi fissata per giovedì 5 febbraio alle 21...

25 foto

Le riserve per l'All-Star Game: c'è anche LeBron

NBA

Dopo aver annunciato i titolari del prossimo All-Star Game, votati dai tifosi, una decina di...

18 foto

Vit Krejci ai Blazers per Duop Reath: gli scambi

NBA

Vit Krejci è stato ceduto dagli Atlanta Hawks ai Portland Trail Blazers in cambio di Duop Reath e...

205 foto

Curry esce per un dolore al ginocchio: infortunati

NBA

Steph Curry è uscito a poco più di 4 minuti dalla fine del terzo quarto della sfida perda da...

39 foto

Rising Stars 2026: tutti i giocatori convocati

NBA

La NBA ha annunciato i 28 giocatori che prenderanno al Rising Stars, con un quadrangolare formato...

29 foto

Video in evidenza

    NBA: Ultime Notizie

    Harden e Garland: cosa cambia dopo lo scambio

    NBA

    La voce di una possibile uscita di James Harden dai Clippers era iniziata a circolare il giorno...

    Connaughton ultimo al fanta football: si fa biondo

    NBA

    Il veterano di Charlotte Pat Connaughton ha dovuto tingersi i capelli di biondo, pagando pegno...

    Harden addio ai Clippers: Cavs e TWolves su di lui

    NBA

    Completamente a sorpresa, James Harden e gli LA Clippers stanno lavorando a una cessione in vista...