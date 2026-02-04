NBA, decise le squadre del triangolare USA vs Mondo: all'All-Star Game ci sarà anche Kawhi
La sua esclusione aveva fatto molto parlare, ma per bilanciare i roster delle tre squadre che si affronteranno al prossimo All-Star Game la NBA è tornata sui suoi passi convocando anche Kawhi Leonard. La stella dei Clippers completa così la lista delle 24 stelle che, divise tra due squadre di giocatori americani e una di giocatori provenienti dal resto del mondo, scenderanno in campo a Los Angeles il prossimo 15 febbraio
I PARTECIPANTI ALLA GARA DELLE SCHIACCIATE ALL'ALL-STAR GAME
La nuova formula dell'All-Star Game
- Tre squadre da otto giocatori, due ‘made in USA’ e una in rappresentanza del resto del mondo. Ogni partita avrà la durata di 12 minuti, la vincente della prima sfida tra le prime due squadre incontrerà la terza nella seconda partita, a cui seguirà la sfida tra la terza squadra e quella uscita sconfitta dalla prima partita. Infine, le due squadre con il miglior record si disputeranno la vittoria finale nell’ultima partita
- Allenatore: J.B. Bickerstaff, Detroit Pistons
- Allenatore: Mitch Johnson, San Antonio Spurs
- Allenatore: Darko Rajakovic, Toronto Raptors