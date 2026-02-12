Introduzione
Uno strepitoso Kawhi Leonard regala ai Clippers la vittoria in volata a Houston. Vittoria in trasferta anche per i Knicks, che dominano sul campo dei Sixers, e per San Antonio, che passa a Golden State. Anche Miami vince in trasferta a New Orleans con Simone Fontecchio in quintetto, mentre Oklahoma City travolge Phoenix e i Bucks si impongono a Orlando. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
Quello che devi sapere
CLEVELAND CAVALIERS-WASHINGTON WIZARDS 138-113
Tutto come da pronostico a Cleveland, dove i Cavs trovano 30 punti dal solito Donovan Mitchell e 32, career high, per uno scatenato Sam Merrill e battono facilmente Washington. Gli Wizards vanno sotto da subito e non sembrano mai in grado di mettere in discussione il risultato
CHARLOTTE HORNETS-ATLANTA HAWKS 110-107
A Charlotte gli Hawks vanno sotto anche di 19 punti nel secondo tempo, ma trascinati da Jalen Johnson, che sfiora la tripla doppia con 19 punti, 13 rimbalzi e 9 assist, arrivano a -1 nel finale, senza però riuscire a completare la rimonta. Gli Hornets si godono così la vittoria e i 31 punti e 9 rimbalzi di un Brandon Miller in continua crescita
ORLANDO MAGIC-MILWAUKEE BUCKS 108-116
Colpo a sorpresa dei Bucks, che trascinati dai 34 punti in uscita dalla panchina dell’ultimo arrivato Cam Thomaspassano sul campo dei Magic. Orlando trova invece 31 punti da Desmond Bane, ma davvero troppo poco dal resto della squadra, che nel finale si arrende con troppa facilità
BOSTON CELTICS-CHICAGO BULLS 124-105
Nessun problema per Boston, che al TD Garden doma i Bulls già nel primo tempo concedendo agli avversari 44 punti e quindi comanda fino al termine con i 26 punti di Payton Pritchard e la doppia doppia da 19 punti e 11 rimbalzi del fresco ex Nikola Vucevic, entrambi in uscita dalla panchina
BROOKLYN NETS-INDIANA PACERS 110-115
Bella vittoria dei Pacers, che a Brooklyn devono rinunciare praticamente a tutti i loro titolari per via di infortuni di varia natura ma trovano 23 punti da Jarace Walker e rimontano da -18. I Nets, invece, cominciano molto bene, hanno 20 punti e 8 assist dal rookie Nolan Traore ma calano vistosamente nella seconda metà di gara
PHILADELPHIA 76ERS-NEW YORK KNICKS 89-138
Prova di forza dei Knicks, che a Philadelphia dominano dall’inizio alla fine grazie soprattutto alla doppia doppia da 21 punti e 11 rimbalzi di Karl-Anthony Towns e ai 26 punti con 8/13 al tiro da tre in uscita dalla panchina dell’ultimo acquisto Jose Alvarado. Serata da dimenticare per i Sixers, che hanno 32 punti da Tyrese Maxey e tirano con il 18.8% dalla lunga distanza di squadra
TORONTO RAPTORS-DETROIT PISTONS 95-113
Prova di forza anche da parte di Pistons, che guidati da Cade Cunningham (28 punti e 9 assist) passano a Toronto concedendo ai padroni di casa il 42.7% dal campo. Immanuel Quickley prova ad accendere i Raptors, ma i suoi 18 punti servono a poco
HOUSTON ROCKETS-L.A. CLIPPERS 102-105
È un 4° quarto quasi surreale di Kawhi Leonard, che nell’ultima frazione di gioco segna 19 dei suoi 27 punti totali e sigilla il risultato con la giocata da 3 punti a 2 secondi dalla fine, a regalare ai Clippers la vittoria a Houston. I Rocketshanno 21 punti da Kevin Durant e 16 con 12 rimbalzi da Alperen Sengun, ma si bloccano nei possessi finali
MINNESOTA TIMBERWOLVES-PORTLAND TRAIL BLAZERS 133-109
Ci pensa un Julius Randle in grande serata e autore di una prestazione da 41 punti e 7 rimbalzi a trascinare Minnesota alla netta vittoria sui Blazers. Il risultato non sembra mai in bilico e Portland di deve accontentare dei 18 punti in uscita dalla panchina di Scoot Henderson, che alla sua terza gara stagionale inizia a trovare il ritmo partita
NEW ORLEANS PELICANS-MIAMI HEAT 111-123
Anche se falcidiati dagli infortuni, gli Heat non falliscono il colpo e passano a New Orleans trascinati dalla doppia doppia da 27 punti e 14 rimbalzi di Bam Adebayo. Ottima prova anche da parte di Simone Fontecchio, che parte in quintetto, gioca poco meno di 27 minuti e chiude con 15 punti, 4 rimbalzi, 2 palle recuperate e un assist
PHOENIX SUNS-OKLAHOMA CITY THUNDER 109-136
Nonostante l’assenza del loro leader Shai Gilgeous-Alexander, a Phoenix i Thunder tirano con il 58.4% dal campo di squadra, trovano 28 punti con 11/12 al tiro da Jalen Williams e ribadiscono la loro superiorità sul resto della Western Conference. I Suns hanno invece 23 punti da Dillon Brooks, ma non riescono mai a stare al passo con Oklahoma City
UTAH JAZZ-SACRAMENTO KINGS 121-93
Sono la partenza lanciatissima, con un parziale di 39-20 già nel 1° quarto, e la prestazione della coppia formata da Jaren Jackson Jr. e Lauri Markkanen, autori rispettivamente di 23 e 19 punti, a rendere tutto facile per i Jazz contro Sacramento. Ennesima prestazione scadente invece per i Kings, tra cui si salva solo il veterano DeMar DeRozan con i suoi 20 punti
DENVER NUGGETS-MEMPHIS GRIZZLIES 122-116
Vittoria meno facile del previsto per Denver, che per battere Memphis ha bisogno della 184^ tripla doppia in carrieradi Nikola Jokic (26 punti, 15 rimbalzi e 11 assist). I Grizzlies vengono sconfitti in volata ma si godono la serata positiva di GG Jackson, migliore dei suoi con 21 punti
GOLDEN STATE WARRIORS-SAN ANTONIO SPURS 113-126
Agli Spurs basta cambiare marcia nel secondo tempo per passare a Golden State contro una versione rimaneggiata dei padroni di casa e ottenere così la loro 6^ vittoria consecutiva. De’Aaron Fox (27 punti e 8 assist) e Victor Wembanyama (26 punti e 9 rimbalzi) guidano San Antonio, mentre la tripla doppia sfiorata da Draymond Green con 17 punti, 12 rimbalzi e 8 assist non porta frutti agli Warriors
LA CLASSIFICA A EST
Detroit, Boston, New York e Cleveland vincono e si confermano teste di serie a Est, sconfitta casalinga pesante invece per Orlando che continua a fare fatica e rimane in zona play-in
LA CLASSIFICA A OVEST
Vittorie in trasferta importanti per Thunder e Spurs, che si confermano coppia di testa nella Western Conference, mentre Denver le insegue e approfitta dello stop interno di Houston per consolidare il suo 3° posto
