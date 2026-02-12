Agli Spurs basta cambiare marcia nel secondo tempo per passare a Golden State contro una versione rimaneggiata dei padroni di casa e ottenere così la loro 6^ vittoria consecutiva. De’Aaron Fox (27 punti e 8 assist) e Victor Wembanyama (26 punti e 9 rimbalzi) guidano San Antonio, mentre la tripla doppia sfiorata da Draymond Green con 17 punti, 12 rimbalzi e 8 assist non porta frutti agli Warriors

