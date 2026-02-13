Non ci sono le stelle, a cominciare da Shai Gilgeous-Alexander e Giannis Antetokounmpo, nel secondo e ultimo scontro diretto della regular season tra Thunder e Bucks. E a uscire meglio da una situazione complicata su entrambe le sponde per via dei molti infortuni è a sorpresa Milwaukee, che manda ben 7 giocatori in doppia cifra e ottiene una vittoria inaspettata. Oklahoma City, invece, paga soprattutto la serataccia al tiro, con la squadra che finisce con un insolito 37.3% complessivo

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA