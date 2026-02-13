Introduzione
Nell’ultima giornata di gare prima della pausa per l’All-Star Weekend è Milwaukee a piazzare il colpo in trasferta, vincendo a Oklahoma City in una partita caratterizzata dalle tante assenze da entrambe le parti. Vittoria in trasferta anche per Portland, che passa facilmente in casa dei Jazz, mentre i Lakers battono Dallas sulle spalle dell’eterno LeBron James. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
Quello che devi sapere
OKLAHOMA CITY THUNDER-MILWAUKEE BUCKS 93-110
Non ci sono le stelle, a cominciare da Shai Gilgeous-Alexander e Giannis Antetokounmpo, nel secondo e ultimo scontro diretto della regular season tra Thunder e Bucks. E a uscire meglio da una situazione complicata su entrambe le sponde per via dei molti infortuni è a sorpresa Milwaukee, che manda ben 7 giocatori in doppia cifra e ottiene una vittoria inaspettata. Oklahoma City, invece, paga soprattutto la serataccia al tiro, con la squadra che finisce con un insolito 37.3% complessivo
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
LA RIVINCITA DI DIENG
Fino ad una settimana fa vestiva la maglia dei Thunder con cui, pur giocando poco, aveva vinto il titolo lo scorso giugno. E per lui Oklahoma City aveva speso l’11^ scelta al Draft del 2022, continuando a credere nelle sue qualità proprio fino alla recente trade deadline. Dopo essere passato virtualmente a Charlotte e quindi a Chicago, Ousmane Dieng si è ritrovato a Milwaukee e alla sua terza uscita con la maglia dei Bucks il francese punisce proprio la sua ex squadra con una prestazione da 19 punti, 11 rimbalzi, 6 assist e 4 stoppate
UTAH JAZZ-PORTLAND TRAIL BLAZERS 119-135
I Jazz si presentano alla sfida con Portland senza di fatto tutti i titolari e i Blazers ne approfittano, accelerando dopo l’intervallo lungo per poi gestire senza problemi fino alla sirena finale. I padroni di casa trovano ancora buone cose da Brice Sensabaugh, autore di una prova da 28 punti con 5/11 da tre, ma hanno davvero poco dal resto della squadra. Gli ospiti, viceversa, si godono un Donovan Clingan a dir poco dominante che chiude con 23 punti, 18 rimbalzi, 7 assist e 3 stoppate
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
IL VETERANO HOLIDAY C’È
Il migliore in campo a Salt Lake City è un ragazzo di 35 anni con 16 stagioni in NBA e 2 titoli alle spalle, che a quanto pare non ha ancora esaurito le energie necessarie per giocare nella lega. Contro i Jazz, Jrue Holiday guida i Blazers con 31 punti, 9 rimbalzi e 7 assist in una partita in cui tira con un eccellente 10/15 complessivo
LOS ANGELES LAKERS-DALLAS MAVERICKS 124-104
Non c’è il grande ex Luka Doncic, ancora fermo per un problema muscolare che ne mette a repentaglio anche la partecipazione all’All-Star Game, e non c’è Cooper Flagg, a sua volta fermo per un leggero infortunio, ma la sfida tra Lakers e Mavs vive comunque un primo tempo vivace. Nel 3° quarto, però, i padroni di casa cambiano passo e mettono le mani sulla partita con Rui Hachimura (21 punti e 9/13 al tiro) e Austin Reaves, che entra dalla panchina e segna 18 punti. Dallas si può consolare con la buona prova di un altro ex di serata come Max Christie, migliore dei suoi con 19 punti
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
ETERNO LEBRON
Il grande protagonista, alla Crypto.com Arena così come a Salt Lake City, è un veterano, anzi è il veterano per eccellenza. Con i suoi 28 punti, 12 assist e 10 rimbalzi, infatti, LeBron James diventa il giocatore più vecchio di sempre a far registrare una tripla doppia, mandando così nei libri di storia l’ennesimo record della sua strabiliante carriera
GUARDA LA TRIPLA DOPPIA DEI LEBRON
LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT
Questa notte su Sky Sport Basket alle 3 prende il via l’All-Star Weekend con il Rising Stars, domani poi in replica sempre su Sky Sport Basket con telecronaca di Dario Vismara e Mauro Bevacqua
TUTTA LA PROGRAMMAZIONE DELLA NBA SU SKY SPORT