NBA, Hayes, Bryant, Johnson e Richardson: in quattro per la corona dello Slam Dunk Contest

Qualcuno nello spogliatoio degli Spurs avrà sorriso a vedere il nome del rookie tra i partecipanti allo Slam Dunk Contest. Non perché non ne abbia le capacità atletiche (anzi), ma perché a inizio stagione si è reso "famoso" soprattutto per i suoi errori a tu per tu col canestro, venendo anche preso in giro dai suoi compagni che hanno "minacciato" di rasagli i capelli se ne sbaglierà altre tre nel resto della stagione. Per lui 4 schiacciate su 8 tentativi finora nei pochi minuti avuti a disposizione in stagione