NBA, Hayes, Bryant, Johnson e Richardson: in quattro per la corona dello Slam Dunk Contest

Jaxson Hayes dei Los Angeles Lakers, Carter Bryant dei San Antonio Spurs, Jase Richardson degli Orlando Magic e Keshad Johnson dei Miami Heat saranno i quattro partecipanti della gara delle schiacciate che si terrà questa notte all'interno dell'All-Star Saturday a partire dalle 23 in diretta su Sky Sport Basket con commento in italiano a cura di Davide Fumagalli e Matteo Soragna. Allo Slam Dunk Contest non prenderà parte Mac McClung, campione negli ultimi tre anni, né l'All-Star Jalen Duren, inizialmente annunciato tra i partecipanti ma alle prese con un infortunio
JAXSON HAYES, LOS ANGELES LAKERS
Il lungo dei Los Angeles Lakers ha realizzato 64 schiacciate nel corso di questa stagione, tra cui una "East Bay Dunk" in contropiede contro i Chicago Bulls che ha fatto il giro dei social. Partner ideale dei lob di Luka Doncic, che potrebbe averlo anche in nazionale visto che Hayes sta completando l’iter burocratico per prendere il passaporto sloveno
CARTER BRYANT, SAN ANTONIO SPURS
Qualcuno nello spogliatoio degli Spurs avrà sorriso a vedere il nome del rookie tra i partecipanti allo Slam Dunk Contest. Non perché non ne abbia le capacità atletiche (anzi), ma perché a inizio stagione si è reso "famoso" soprattutto per i suoi errori a tu per tu col canestro, venendo anche preso in giro dai suoi compagni che hanno "minacciato" di rasagli i capelli se ne sbaglierà altre tre nel resto della stagione. Per lui 4 schiacciate su 8 tentativi finora nei pochi minuti avuti a disposizione in stagione
KESHAD JOHNSON, MIAMI HEAT
Il giocatore al secondo anno degli Heat si è fatto notare per i suoi voli al ferro specialmente a rimbalzo d’attacco, dove può sfruttare il suo atletismo per affondare a canestro. Per lui in stagione 9 schiacciate realizzate (quasi il 20% dei suoi canestri) pur avendo disputato solamente 159 minuti
JASE RICHARDSON, ORLANDO MAGIC
Agli appassionati dei primi anni 2000 brilleranno gli occhi a ricordare i voli di Jason Richardson, campione della gara delle schiacciate nel 2002 e nel 2003 con la maglia dei Golden State Warriors. A più di 20 anni di distanza ci riprova il figlio Jase, che a Orlando si è reso noto soprattutto come tiratore ma vuole dimostrare di poter tenere alto il nome della famiglia
NIENTE MAC MCCLUNG ALLO SLAM DUNK CONTEST
Alla gara delle schiacciate non prenderà sicuramente parte Mac McClung, campione negli ultimi tre anni consecutivamente. Il padre ha confermato a ESPN che la NBA non ha invitato il campione in carica, quest'anno in forza ai Windy City Bulls nella G League
JALEN DUREN COSTRETTO AL FORFAIT
Non solo la prima convocazione per l'All-Star Game della domenica: per Jalen Duren dei Detroit Pistons era arrivata anche la prima partecipazione alla gara delle schiacciate del sabato, ma il lungo ha dovuto rinunciare per via di un infortunio che mette in dubbio la sua presenza anche per la gara dei grandi