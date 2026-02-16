Che fosse un All-Star Game diverso lo ha provato a far capire subito Victor Wembanyama fin dalla palla a due contro Anthony Edwards, vincendo il primo pallone del match e poi andando subito a centro area per schiacciare e mandare un segnale. Le cifre riflettono il suo impegno: 14 punti, 6 rimbalzi e 3 stoppate in quasi 10 minuti di gioco, sopperendo anche a Nikola Jokic e Luka Doncic (acciaccati) in campo solamente per onore di firma nei primi cinque minuti. I 10 punti di Karl-Anthony Towns hanno aiutato il Team World a rimanere sempre attaccati al match nonostante i 13 di Edwards dall’altra parte, procurandosi anche un ultimo possesso in cui però il tiro da tre di Norman Powell non è andato a segno. A quel punto un mini-overtime al meglio dei 5 punti (chi arriva primo a 5 vince) è stato concluso da una tripla di Scottie Barnes, provocando la reazione stizzita e genuinamente arrabbiata di Wembanyama