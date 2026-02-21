Introduzione

I Lakers, trascinati da Luka Doncic e Austin Reaves, vincono il derby di Los Angeles al termine di un’autentica battaglia. Vittorie importanti anche per Cleveland, che passa a Charlotte grazie ad un grande Donovan Mitchell, e per Miami, che super Atlanta sul suo campo. I Nuggets dominano a Portland mandando a referto la miglior prestazione offensiva di squadra di questa stagione, mentre è tutto facile per Minnesota contro Dallas e per i Thunder contro Brooklyn. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA