Introduzione
I Lakers, trascinati da Luka Doncic e Austin Reaves, vincono il derby di Los Angeles al termine di un’autentica battaglia. Vittorie importanti anche per Cleveland, che passa a Charlotte grazie ad un grande Donovan Mitchell, e per Miami, che super Atlanta sul suo campo. I Nuggets dominano a Portland mandando a referto la miglior prestazione offensiva di squadra di questa stagione, mentre è tutto facile per Minnesota contro Dallas e per i Thunder contro Brooklyn. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
Quello che devi sapere
CHARLOTTE HORNETS-CLEVELAND CAVALIERS 113-118
Non si ferma la corsa dei Cavs, che a Charlotte ottengono la loro 7^ vittoria consecutiva e la 12^ nelle ultime 13 partite giocate e per riuscire nell’impresa hanno bisogno di un 4° quarto dove Donovan Mitchell segna 13 dei suoi 32 punti, risultando del tutto decisivo per il successo in volata dei suoi. Agli Hornets non basta un’altra grande prova del rookie Kon Knueppel, che chiude con 33 punti e 7/15 da tre
WASHINGTON WIZARDS-INDIANA PACERS 131-118
C’è spazio per tanti volti nuovi nella sfida tra Washington e Indiana, perché su entrambi i fronti le assenze sono numerosissime. Ad approfittarne è prima di tutti Alondes Williams, che alla sua 11^ partita in NBA fa registrare il career high a quota 25, aggiungendovi anche 10 rimbalzi e trascinando così gli Wizards alla vittoria
MEMPHIS GRIZZLIES-UTAH JAZZ 123-114
Contro Utah i Grizzlies trovano 23 punti in uscita dalla panchina da Oliver Maxence-Prosper e 20 da GG Jackson e grazie ad un’accelerata nel 4° quarto battono i Jazz, arrivati a Memphis in versione molto rimaneggiata e a cui non bastano i 24 punti di Isaiah Collier
ATLANTA HAWKS-MIAMI HEAT 97-128
È un Tyler Herro da 24 punti in uscita dalla panchina a guidare gli Heat alla netta vittoria sul campo di Atlanta, dove Miami manda ben 7 giocatori in doppia cifra e domina fin dai primi possessi. Agli Hawks non basta la tripla doppia da 16 punti, 16 rimbalzi e 11 assist di un Jalen Johnson però molto impreciso al tiro (6/22). Poco meno di 3 minuti in campo per Simone Fontecchio, che fa in tempo a segnare 3 punti e a distribuire un assist
MINNESOTA TIMBERWOLVES-DALLAS MAVERICKS 122-111
C’è poca storia a Minneapolis, perché i Timberwolves, guidati dai 40 punti di uno scatenato Anthony Edwards e dalla doppa doppia da 22 punti e 17 rimbalzi di Rudy Gobert, risolvono senza problemi la pratica Dallas. Per i Mavs l’unica nota positiva è rappresentata dai 18 punti del veterano Khris Middleton, arrivato poco prima della trade deadline e apparso in buona forma
NEW ORLEANS-MILWAUKEE BUCKS 118-139
Netta vittoria dei Bucks, che a New Orleans si godono il loro backcourt, protagonista con Ryan Rollins (27 punti) e Kevin Porter Jr. (25) e ottengono un successo a tratti quasi scontato in trasferta. Altra serata da dimenticare invece per i Pelicans, anche se Zion Williamson segna 32 punti con 13/17 dal campo
OKLAHOMA CITY THUNDER-BROOKLYN NETS 105-86
Senza Shai Gilgeous-Alexander e Jalen Williams, ai Thunder basta un 2° quarto in cui concedono agli avversari la misera di 10 punti per mettere le mani sulla partita e battere i Nets. Buona prova dell’ultimo arrivato Jared McCain, migliore in campo per Oklahoma City con 21 punti in uscita dalla panchina, mentre Brooklyn ha 22 punti da Michael Porter Jr., che però è insolitamente impreciso al tiro dalla lunga distanza (1/9)
LOS ANGELES LAKERS-L.A. CLIPPERS 125-122
Nic Batum avrebbe la possibilità di mandare il derby di Los Angeles al supplementare, ma la sua tripla quasi sulla sirena non va e i Lakers, guidati dai 38 punti di Luka Doncic e i 29 di Austin Reaves, vincono in volata. I Clippers hanno 31 punti da Kawhi Leonard, che però è costretto a lasciare la partita in anticipo nel 4° quarto a causa di un problema alla caviglia
PORTLAND TRAIL BLAZERS-DENVER NUGGETS 103-157
A Portland Nikola Jokic (32 punti) e Jamal Murray (25) guidano i Nuggets alla miglior prestazione offensiva della stagione in corso, dominando fin dai primi possessi e chiudendo con il 57.3% dal campo e il 51.2% da tre di squadra. I Blazers, invece, hanno 19 punti dal veterano Jrue Holiday ma non trovano davvero mai le giuste contromisure in difesa e crollano ben presto senza più rientrare in partita
LA CLASSIFICA A EST
Cleveland continua la sua scalata verso l'alto e strappa il 3° posto a Est ai Knicks, mentre la vittoria di Miami ad Atlanta rischia di essere cruciale nella corsa al play-in, dove provano a rientrare anche i Bucks vincenti a New Orleans
LA CLASSIFICA A OVEST
Vittorie importanti per Nuggets, Lakers e Timberwolves, coinvolte nella corsa al miglior piazzamento playoff possibile in una Western Conference che si conferma super competitiva e dove per definire le posizioni in classifica occorrerà con ogni probabilità attendere le ultime giornate di regular season
LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT
Questa sera su Sky Sport Basket alle 23 la sfida tra Phoenix e Orlando con telecronaca di Dario Vismara e Mauro Bevacqua
