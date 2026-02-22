Ad aprire la nottata NBA è un’autentica battaglia tra Suns e Magic, che tra sorpassi e controsorpassi si trascinano fino all’ultimo secondo del secondo tempo supplementare, dove è la tripla dall’angolo di un Jalen Green fin lì disastroso al tiro e che chiude con 16 punti e 6/26 dal campo. Phoenix, già senza Devin Booker, perde anche Dillon Brooks per un infortunio alla mano sinistra nel 1° quarto, ma pesca ben 58 punti dalla sua panchina. A Orlando, invece, non bastano i 34 punti di Desmond Bane e la tripla doppia sfiorata da Paolo Banchero con 26 punti, 14 rimbalzi e 8 assist per evitare un’altra sconfitta pesante

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA