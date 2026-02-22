Introduzione
Vittoria in rimonta per i Knicks, che al Madison Square Garden rimontano da -18 e battono Houston in volata dopo essere stati fischiati dai propri tifosi. Battaglia epica tra Suns e Magic, con i primi a prevalere dopo ben due supplementari grazie alla tripla di Jalen Green. Vittorie facili, invece, per Miami su Memphis e per Detroit a Chicago. Mentre Victor Wembanyama conduce gli Spurs al successo su Sacramento. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
Quello che devi sapere
PHOENIX SUNS-ORLANDO MAGIC 113-110 (2OT)
Ad aprire la nottata NBA è un’autentica battaglia tra Suns e Magic, che tra sorpassi e controsorpassi si trascinano fino all’ultimo secondo del secondo tempo supplementare, dove è la tripla dall’angolo di un Jalen Green fin lì disastroso al tiro e che chiude con 16 punti e 6/26 dal campo. Phoenix, già senza Devin Booker, perde anche Dillon Brooks per un infortunio alla mano sinistra nel 1° quarto, ma pesca ben 58 punti dalla sua panchina. A Orlando, invece, non bastano i 34 punti di Desmond Bane e la tripla doppia sfiorata da Paolo Banchero con 26 punti, 14 rimbalzi e 8 assist per evitare un’altra sconfitta pesante
NEW ORLEANS PELICANS-PHILADELPHIA 76ERS 126-111
Ci sono i 23 punti di Jordan Poole e i 21 di Zion Williamson nella prova finalmente positiva di New Orleans, che contro i Sixers cambia passo nel secondo tempo e travolge gli ospiti, fin lì apparentemente in controllo della partita. Philadelphia, scesa in campo ancora senza Joel Embiid, ha 27 punti da Tyrese Maxey, che però fatica parecchio al tiro con un 9/23 complessivo, e 25 da Kelly Oubre, ma crolla dopo l’intervallo lungo
MIAMI HEAT-MEMPHIS GRIZZLIES 136-120
Tutto facile per gli Heat, che contro Memphis controllano punteggio e ritmo di gioco fin dalla palla a due iniziale e poi viaggiano tranquilli sulle spalle di Andrew Wiggins (28 punti e 9/10 al tiro) e Norman Powell (25 punti in poco meno di 27 minuti giocati), mentre Simone Fontecchio gioca solo 3 minuti senza riuscire a sporcare il suo tabellino personale. I Grizzlies si consolano con un’altra prova positiva da parte di GG Jackson, che entra dalla panchina e chiude con 28 punti e 9 rimbalzi
CHICAGO BULLS-DETROIT PISTONS 110-126
Tutto facile e tutto come da pronostico anche per Detroit, che a Chicago usa i primi due quarti per prendere le misure agli avversari e dopo l’intervallo lungo mette le mani sulla partita grazie soprattutto ad un Jalen Duren autentico dominatore del pitturato e autore di una prova da 26 punti, 13 rimbalzi e 12/20 dal campo. I Bulls hanno 27 punti da Josh Giddey, ma quando i Pistons alzano i giri del motore rimangono nettamente indietro senza più dare l’impressione di poter recuperare
SAN ANTONIO SPURS-SACRAMENTO KINGS 139-122
Altra vittoria facile e ampiamente pronosticabile per gli Spurs, che contro Sacramento non devono nemmeno innestare le marce alte e a cui basta un Victor Wembanyama da 28 punti, 15 rimbalzi, 6 assist e 4 stoppate in meno di 30 minuti giocati. Per i Kings, invece, arriva la 16^ sconfitta consecutiva, triste record ogni tempo di franchigia
NEW YORK KNICKS-HOUSTON ROCKETS 108-106
In casa contro Houston i Knicks vanno sotto anche di 18 punti, vengono fischiati sonoramente dai loro tifosi, chiudono la gara con un parziale di 33-13 e la rimonta dei padroni di casa viene suggellata dal tiro finale complicatissimo sulla sirena di Kevin Durant (30 punti e 6 assist), che potrebbe beffare il Madison Square Garden ma non tocca nemmeno il ferro. New York, quindi, dopo tanta sofferenza può festeggiare una vittoria tanto sudata quanto importante per il morale e per la classifica
LA CLASSIFICA A EST
Detroit passa a Chicago e conferma la sua salda leadership sulla Eastern Conference, mentre la vittoria di Miami su Memphis avvicina gli Heat al 6° posto ora occupato dai Sixers, sconfitti a New Orleans
LA CLASSIFICA A OVEST
San Antonio si libera facilmente dei Kings e continua a tallonare i Thunder, al momento ancora primi a Ovest, mentre la sofferta vittoria su Orlando rilancia i Suns verso il 6° posto e il possibile approdo diretto ai playoff
