NBA, risultati della notte: Detroit ferma OKC, 10 vittorie in fila per gli SpursHIGHLIGHTS NBA
Introduzione
Nella sfida tra le due migliori squadre a Est e a Ovest sono i Pistons a spuntarla, guidati dai 29 punti a testa di Jalen Duren e Cade Cunningham per battere una OKC priva di tutti i suoi migliori giocatori. San Antonio supera Toronto pur con una serata opaca di Victor Wembanayama, conquistando la decima vittoria in fila. Denver batte Boston con 30 punti di Nikola Jokic, mentre Milwaukee si impone su Cleveland approfittando delle assenze in casa Cavs. Tutto facile per Houston con Sacramento e Golden State a Memphis: di seguito tutti i risultati e gli highlights delle sei gare della notte
Quello che devi sapere
DETROIT PISTONS-OKC THUNDER 124-116
La sfida tra le due migliori squadre delle rispettive conference viene macchiata dalle tante assenze per infortunio in casa Thunder, che oltre a non avere Gilgeous-Alexander, Hartenstein, Holmgren, Mitchell e Williams perdono anche Isaiah Joe a metà partita. Detroit deve comunque sudarsi il successo fino alla fine visto che a 5:06 dalla fine erano avanti solo di 3 lunghezze, ma riesce a passare grazie alle doppie doppie di Jalen Duren (29 e 15 rimbalzi) e Cade Cunningham (29 e 13 assist), rendendo inutile il massimo in carriera da 30 punti di Jaylin Williams
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
MEMPHIS GRIZZLIES-GOLDEN STATE WARRIORS 112-133
Gli otto giocatori in doppia cifra trovati dagli Warriors bastano e avanzano per avere ragione dei Grizzlies, capitalizzando su un parziale di 29-8 nel corso del secondo quarto e toccando anche il +32 nel corso del match. Will Richard è il migliore dei suoi con 21 punti, mentre ai padroni di casa non bastano i 24 di GG Jackson e i 22 con 5 assist di Ty Jerome per evitare la 13^ sconfitta nelle ultime 16
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
TORONTO RAPTORS-SAN ANTONIO SPURS 107-110
Anche in una serata in cui Victor Wembanyama fa fatica (12 punti con 3/12 al tiro, pur con 8 rimbalzi, 3 assist e 5 stoppate) gli Spurs trovano il modo di vincere la decima partita consecutiva, una striscia che non si vedeva dalla stagione 2015-16. Devin Vassell con 21 punti e De’Aaron Fox con 20 guidano un gruppo di sei giocatori in doppia cifra, ringraziando però l’errore da tre punti di Brandon Ingram (il migliore dei suoi con 20 punti e 11 rimbalzi) che avrebbe potuto dare il pareggio ai Raptors sull’ultimo possesso
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
HOUSTON ROCKETS-SACRAMENTO KINGS 128-97
Tutto facile per i Rockets che realizzano il successo con lo scarto più ampio della loro stagione, guidati dalla tripla doppia di Alperen Sengun (26 punti, 13 rimbalzi e 11 assist) e i 28 con 7 triple a segno di Reed Sheppard. Per i Kings, arrivati alla 17^ sconfitta nelle ultime 18, non basta un Russell Westbrook autore di 22 punti, di cui 17 nel solo primo quarto con 8/14 al tiro. Peccato che i compagni abbiano tirato 1/10 dal campo per soli 5 punti, scivolando in fretta a una distanza incolmabile con un secondo quarto da 44-28 per i padroni di casa
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
MILWAUKEE BUCKS-CLEVELAND CAVALIERS 118-116
I Bucks approfittano delle assenze di Donovan Mitchell, James Harden e Evan Mobley per superare i Cavs, conquistando la quinta vittoria nelle ultime sei partite. I 20 punti di Kevin Porter Jr e i 18 di Ryan Rollins guidano i padroni di casa, che si fanno rimontare 12 punti di vantaggio nel terzo quarto ma riescono a vincere grazie anche al fatto che il canestro del pareggio di Jarrett Allen (27 punti e 11 rimbalzi, il migliore insieme ai 26 di Dennis Schröder) sia arrivato dopo la sirena di fine gara
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
DENVER NUGGETS-BOSTON CELTICS 103-84
Nikola Jokic vive una rara brutta serata al tiro realizzando solo 11 dei 28 tiri tentati di cui 4/13 da tre, ma è comunque lui a dare il via a un parziale di 11-0 per chiudere il terzo quarto e conquistare la vittoria con 30 punti e 12 rimbalzi. Boston vive a sua volta una serata difficile tirando col 35% dal campo e il 28% da tre punti nonostante il rientro in campo di un Jaylen Brown da 23 punti e 11 rimbalzi, ma conclude con una sconfitta il suo giro a Ovest durato quattro partite, di cui tre vinte
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
LA CLASSIFICA A EST
Le sconfitte di Boston e Cleveland permettono a New York di mantenere il terzo posto con chance di risalire al secondo, distante solo 1.5 partite. In zona play-in invece Milwaukee non molla, portandosi a una sola gara di distanza dal decimo posto occupato da Charlotte, con cui ha lo stesso numero di sconfitte
LA CLASSIFICA A OVEST
La corsa al primo posto è ora completamente aperta, visto che San Antonio ha solo due gare da recuperare a OKC per la prima posizione. Houston mantiene il terzo posto davanti a Denver per pochissimi punti percentuali, mentre Golden State può puntare al settimo posto di Phoenix
LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT
Oggi in replica su Sky Sport Basket la sfida tra Denver Nuggets e Boston Celtics alle 11, 16 e 22 su Sky Sport Basket col commento di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua
LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA SU SKY