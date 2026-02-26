Introduzione

Nella sfida tra le due migliori squadre a Est e a Ovest sono i Pistons a spuntarla, guidati dai 29 punti a testa di Jalen Duren e Cade Cunningham per battere una OKC priva di tutti i suoi migliori giocatori. San Antonio supera Toronto pur con una serata opaca di Victor Wembanayama, conquistando la decima vittoria in fila. Denver batte Boston con 30 punti di Nikola Jokic, mentre Milwaukee si impone su Cleveland approfittando delle assenze in casa Cavs. Tutto facile per Houston con Sacramento e Golden State a Memphis: di seguito tutti i risultati e gli highlights delle sei gare della notte