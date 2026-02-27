Contro gli Heat, Philadelphia va avanti anche di 16, si fa rimontare e superare a 2.44 dalla fine ma riesce a rimettere le cose a posto non lasciando più segnare gli avversari da lì alla sirena finale. Tyrese Maxey va in doppia doppia con 28 punti e 11 assist e supera Allen Iverson per triple segnate in maglia Sixers, Joel Embiid aggiunge 26 punti e 11 rimbalzi, mentre a Miami non bastano i 25 punti e 7 assist di un Tyler Herro sempre più a suo agio nel ruolo di 6° uomo. Poco più di 9 minuti in campo, invece, per Simone Fontecchio, che chiude con 3 punti, un rimbalzo e una palla rubata

