Introduzione
A Phoenix, i Lakers, trascinati da un super Luka Doncic, rimontano da -12 ma vengono beffati a fil di sirena. Tutto facile per gli Spurs, che passano a Brooklyn e tengono viva la miglior striscia vincente dei loro ultimi 10 anni, e per Charlotte, che passa sul campo dei Pacers. Vittorie sofferte e importanti per Houston a Orlando, dove Kevin Durantguida i suoi alla rimonta, e per i Timberwolves, che superano i Clippers grazie alle giocate nel finale di Anthony Edwards. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
Quello che devi sapere
INDIANA PACERS-CHARLOTTE HORNETS 109-133
Tutto facile per i lanciatissimi Hornets, che sul campo di Indiana piazzano un parziale micidiale di 36-12 nel 2° quarto e con il solito Kon Knueppel, che con 28 punti e 8/12 da tre stabilisce il nuovo record di triple segnate in una stagione da un rookie, e un Brandon Miller scintillante da 33 punti e 7 rimbalzi travolgono i Pacers
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
PHILADELPHIA 76ERS-MIAMI HEAT 124-117
Contro gli Heat, Philadelphia va avanti anche di 16, si fa rimontare e superare a 2.44 dalla fine ma riesce a rimettere le cose a posto non lasciando più segnare gli avversari da lì alla sirena finale. Tyrese Maxey va in doppia doppia con 28 punti e 11 assist e supera Allen Iverson per triple segnate in maglia Sixers, Joel Embiid aggiunge 26 punti e 11 rimbalzi, mentre a Miami non bastano i 25 punti e 7 assist di un Tyler Herro sempre più a suo agio nel ruolo di 6° uomo. Poco più di 9 minuti in campo, invece, per Simone Fontecchio, che chiude con 3 punti, un rimbalzo e una palla rubata
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
ATLANTA HAWKS-WASHINGTON WIZARDS 126-96
Sono proprio gli ex di serata Corey Kispert, autore di una prova da 33 punti in uscita dalla panchina, e CJ McCollum, che chiude con 25 punti in 26 minuti giocati a trascinare Atlanta alla netta vittoria sugli Wizards. Washington non entra mai davvero in partita, ma può consolarsi con un’altra buona prova del rookie Will Riley, migliore dei suoi con una doppia doppia da 14 punti e 10 rimbalzi
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
BROOKLYN NETS-SAN ANTONIO SPURS 110-126
Non si ferma la marcia degli Spurs, che a Brooklyn mettono subito le cose in chiaro, surclassano i padroni di casa e ottengono così la loro 11^ vittoria consecutiva. San Antonio manda 7 giocatori in doppia cifra e trova un Julian Champagnie sempre più titolare e migliore in campo con 26 punti e 10/14 al tiro, mentre Michael Porter Jr. chiude in doppia doppia con 25 punti e 14 rimbalzi per i Nets ma tira con un rivedibile 9/22 dal campo
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
ORLANDO MAGIC-HOUSTON ROCKETS 108-113
Sotto di 19 ancora a metà del 3° quarto, a Orlando i Rockets ottengono una esaltante vittoria in rimonta sulle spalle di Kevin Durant, autore del suo season high con 40 punti, di cui 26 segnati nel solo secondo tempo, e di un Reed Sheppard da 20 punti e 5/7 da tre in uscita dalla panchina. Altra delusione invece per i Magic, a cui non bastano i 30 punti di Desmond Bane
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
CHICAGO BULLS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 112-121
Vittoria meno semplice del previsto per i Blazers, che a Chicago hanno bisogno di 27 punti del veterano Jerami Grant e di mandare ben 8 giocatori in doppia cifra per battere una versione combattiva dei Bulls, che trovano 20 punti e 7 rimbalzi da Matas Buzelis e 49 punti dalla loro panchina, arrendendosi solo in volata
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
DALLAS MAVERICKS-SACRAMENTO KINGS 121-130
C’è il career high di uno scatenato Precious Achiuwa, che chiude con 29 punti, 12 rimbalzi e 13/19 dal campo, nella vittoria dei Kings, che a Dallas trovano anche 22 punti dal rookie Maxime Raynaud. Serata fiacca invece per i Mavs, tra le cui fila si salva solo Naji Marshall con 36 punti, 10 rimbalzi e 6 assist
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
PHOENIX SUNS-LOS ANGELES LAKERS 113-110
È una tripla a 0.9 centesimi di secondo dalla fine, segnata da Royce O’Neale (13 punti e 6 rimbalzi, a cui non riesce a rispondere Austin Reaves (14 punti) sulla sirena a salvare Phoenix dalla rimonta dei Lakers, che recuperano 12 punti negli ultimi 6 minuti. Grayson Allen trascina i Suns, privi di Devin Booker e Dillon Brooks, segnando 28 punti in uscita dalla panchina, mentre ai gialloviola non basta un Luka Doncic da 41 punti, 8 rimbalzi e 8 assist
UTAH JAZZ-NEW ORLEANS PELICANS 118-129
In una partita che per entrambe le squadre, ampiamente fuori anche dalla corsa al play-in, ha un significato relativo, è Saddiq Bey, autore di una prova da 42 punti, 7 assist e 5 rimbalzi, a mettersi in mostra e a trascinare i Pelicans alla vittoria in trasferta. Utah manda in campo molte seconde linee, ma può almeno consolarsi con i 23 punti del rookie Ace Bailey
L.A. CLIPPERS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 88-94
I Clippers, privi di Kawhi Leonard, se la giocano fino alla fine nella sfida casalinga con Minnesota, che ha bisogno di un Anthony Edwards autore di 31 punti e delle giocate decisive nel finale di gara, che vede i Timberwolves chiudere il 4° quarto con un parziale di 31-20 che vale il colpo all’Intuit Dome
LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT
Questa notte su Sky Sport Basket alle 3.30 in diretta il big match della Western Conference tra Oklahoma City e Denver con commento originale e in replica domani con telecronaca in italiano a cura di Dario Vismara e Davide Fumagalli
TUTTA LA PROGRAMMAZIONE DELLA NBA SU SKY SPORT