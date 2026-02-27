NBA, Curry e quella notte a Oklahoma City: 10 anni da un tiro che è diventato leggenda

Introduzione

Non è un gran momento per Steph Curry, attualmente fermo per infortunio, e per i suoi Warriors, impantanati in un'altra stagione all'insegna della mediocrità. Almeno oggi, però, Steph e i tifosi di Golden State potranno sorridere celebrando il decennale della partita che il 27 febbraio del 2016 faceva entrare nella leggenda del basket il figlio di Dell. Una prestazione, quella nella vittoria al supplementare sul campo dei Thunder, suggellata dalla tripla decisiva a 6 centesimi dalla fine dell'overtime e quindi diventata il modello della 'tripla alla Curry'. La data del 27 febbraio, però, è evidentemente cara a Steph, che sia prima che dopo la magica notte di Oklahoma City in quel giorno ha regalato anche altre due prestazioni clamorose