Sono due autentiche battaglie quelle che vedono le vittorie al supplementare dei Pistons sui Cavs, dove Jalen Duren fa il vuoto nel pitturato, e dei Thunder sui Nuggets, dove i due canadesi Shai Gilgeous-Alexander e Jamal Murray danno vita ad una sfida all’ultimo canestro. Vittorie facili, invece, per Boston contro i Nets e per i Knicks a Milwaukee, mentre Memphis vince a Dallas. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
DETROIT PISTONS-CLEVELAND CAVALIERS 122-119 (OT)
A 2:44 dalla fine del big match casalingo contro Cleveland, i Pistons sembrano spacciati perché gli ospiti sono avanti di 9 punti e poco dopo Cade Cunningham (25 punti e 10 assist) esce per falli. Detroit, però, chiude i regolamentari con un parziale di 16-7 e al supplementare riesce ad avere la meglio con Evan Mobley (23 punti e 12 rimbalzi) che fallisce la tripla del possibile pareggio sulla sirena finale. Per i Cavs, privi sia di Donovan Mitchell che di James Harden, ci sono 25 punti di Jarrett Allen, che però perde la battaglia nel pitturato contro un Jalen Duren da 33 punti, 16 rimbalzi e 3 stoppate
BOSTON CELTICS-BROOKLYN NETS 148-111
Nessun problema per i Celtics, che in casa contro Brooklyn controllando fin dall’inizio e dilagando nella ripresa con 28 punti a testa di Jaylen Brown e di Nikola Vucevic, che entra dalla panchina come Payton Pritchard, altro protagonista con 22 punti e 4/5 dalla lunga distanza. Serata da dimenticare invece per i Nets, che hanno 16 punti dal rookie Danny Wolf come consolazione molto parziale
MILWAUKEE BUCKS-NEW YORK KNICKS 98-127
Tutto facile anche per i Knicks, che a Milwaukee partono forte e sulle spalle di Jalen Brunson (27 punti) e OG Anunoby (24) controllano fino alla sirena finale. I Bucks provano a rimanere in partita, hanno 19 punti da Myles Turnerma finiscono per pagare il 42.9% dal campo di squadra
DALLAS MAVERICKS-MEMPHIS GRIZZLIES 105-124
Ci sono i 25 punti in uscita dalla panchina di Cam Spencer e la doppia doppia da 16 punti e 10 rimbalzi dell’ex di serata Olivier-Maxence Prosper nella bella vittoria dei Grizzlies a Dallas. I Mavs, invece, giocano una partita scialba, ben sintetizzata dalle 20 palle perse e dal 9/32 al tiro dalla lunga distanza di squadra
OKLAHOMA CITY THUNDER-DENVER NUGGETS 127-121 (OT)
In quella che secondo molti è un possibile anticipo della finale della Western Conference sono i Thunder ad avere la meglio dopo un’autentica battaglia che si estende ad un tempo supplementare. Alex Caruso (12 punti) avrebbe l’occasione di vincerla per Oklahoma City sull’ultimo possesso dei regolamentari, ma il suo tiro non va e all’overtime sono comunque i padroni ad avere la meglio. Rientro in grande stile per Shai Gilgeous-Alexander, che chiude con 36 punti e 9 assist pur rimanendo in panchina nell’overtime, mentre a Denver non bastano i 39 punti di Jamal Murray e la tripla doppia di Nikola Jokic (23 punti, 17 rimbalzi e 14 assist)
LA CLASSIFICA A EST
Detroit, Boston e New York vincono e continuano a fare corsa di testa a Est, mentre Cleveland, sconfitta proprio dai Pistons, perde leggermente terreno ma rimane comunque al 4° posto
LA CLASSIFICA A OVEST
Oklahoma City batte in volata Denver e rimane capolista della Western Conference, vittoria importante per Memphis a Dallas, con i Grizzlies che in teoria rimangono ancora in corsa per un posto al play-in
