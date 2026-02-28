A 2:44 dalla fine del big match casalingo contro Cleveland, i Pistons sembrano spacciati perché gli ospiti sono avanti di 9 punti e poco dopo Cade Cunningham (25 punti e 10 assist) esce per falli. Detroit, però, chiude i regolamentari con un parziale di 16-7 e al supplementare riesce ad avere la meglio con Evan Mobley (23 punti e 12 rimbalzi) che fallisce la tripla del possibile pareggio sulla sirena finale. Per i Cavs, privi sia di Donovan Mitchell che di James Harden, ci sono 25 punti di Jarrett Allen, che però perde la battaglia nel pitturato contro un Jalen Duren da 33 punti, 16 rimbalzi e 3 stoppate

