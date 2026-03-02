Offerte Sky
NBA, i risultati della notte: Minnesota passa a Denver, i Knicks travolgono San Antonio

NBA

Introduzione

Vittoria pesante per i Timberwolves, che passano sul campo dei Nuggets e li sorpassano in classifica a Ovest. Netta vittoria dei Knicks sugli Spurs nella riedizione dell’ultima finale di NBA Cup, con San Antonio che chiude quindi la sua striscia di 11 vittorie consecutiveBoston batte nettamente Philadelphia, mentre Detroit passa a Orlando e manda in crisi i Magic. Tutto facile per i Clippers e i Lakers, che tra le mura di casa hanno la meglio su Pelicans e Kings, mentre Cleveland fatica ma vince a BrooklynTutti i risultati e gli highlights della notte NBA

Quello che devi sapere

BROOKLYN NETS-CLEVELAND CAVALIERS 102-106

Vittoria meno facile del previsto per i Cavs, che a Brooklyn ritrovano James Harden (22 punti, 9 rimbalzi e 8 assist) e devono difendersi nel finale dal tentativo di rimonta dei padroni di casa, che arrivano ad un solo possesso di distanza sulle spalle di Michael Porter Jr. (26 punti) e del rookie Danny Wolf, che segna 23 punti in uscita dalla panchina, ma sfiorano solo il sorpasso

 

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

NEW YORK KNICKS-SAN ANTONIO SPURS 114-89

Nella riedizione dell’ultima finale della NBA Cup sono ancora i Knicks, che nel primo tempo piazzano un micidiale parziale di 26-2 e trovano 25 punti di Mikal Bridges e 24 di Jalen Brunson, ad avere la meglio. A San Antonio serve invece a poco la doppia doppia da 25 punti e 13 rimbalzi di Victor Wembanyama e la striscia di 11 vittorie consecutive degli Spurs si interrompe così al Madison Square Garden

 

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

CHICAGO BULLS-MILWAUKEE BUCKS 120-97

È Josh Giddey, autore dell’8^ tripla doppia della sua stagione con 20 punti, 14 rimbalzi e 10 assist, a guidare i Bulls ad un parziale di 27-0 tra la fine del 3° quarto e l’inizio del 4° quarto che permette a Chicago di battere Milwaukee e di chiudere la striscia negativa di 11 sconfitte consecutive

 

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

DENVER NUGGETS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 108-117

Vittoria importante dei T’Wolves, che in trasferta a Denver cambiano marcia nel 2° quarto, trovano 21 punti da Anthony Edwards e 18 in uscita dalla panchina dall’ex di serata Bones Hyland e strappano un successo che vale anche il sorpasso in classifica sui NuggetsNikola Jokic sfiora la tripla doppia con 35 punti, 13 rimbalzi e 9 assist, ma i padroni di casa pagano soprattutto il pessimo 6/22 di squadra al tiro dalla lunga distanza

 

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

INDIANA PACERS-MEMPHIS GRIZZLIES 106-125

Sul campo dei Pacers Memphis manda ben 7 giocatori in doppia cifra, con il rookie Walter Clayton Jr. (14 assist) ad orchestrare l’attacco e ottengono una netta vittoria. Indiana parte bene, trova 21 punti con 8/10 dal campo da un convincente Jarace Walker ma si perde nella seconda metà di gara calando vistosamente

 

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

ATLANTA HAWKS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 135-101

Tutto facile per Atlanta, che guidata da un Onyeka Okongwu da 25 punti, 10 rimbalzi e 6 assist e dai 20 punti in uscita dalla panchina di Jonathan Kuminga travolge i Blazers con un avvio lanciato. Portland gioca invece una partita fiacca e ha nel solo Jrue Holiday (23 punti e 6 rimbalzi) una nota positiva

 

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

ORLANDO MAGIC-DETROIT PISTONS 92-106

È un grande secondo tempo difensivo, in cui concedono solo 35 punti totali e il 30.7% dal campo agli avversari, a lanciare i Pistons alla vittoria in rimonta a OrlandoCade Cunningham (29 punti e 11 assist) e Tobias Harris (23 punti e 7 rimbalzi) sono i migliori per Detroit, mentre Paolo Banchero chiude in doppia doppia con 24 punti e 11 rimbalzi ma fa segnare anche 9 pesantissime palle perse

 

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

BOSTON CELTICS-PHILADELPHIA 76ERS 114-98

Prova di forza dei Celtics, che trovano l’11^ doppia doppia stagionale e il career high per punti segnati di un Neemias Queta sempre più solido e autore di una prova da 27 punti e 17 rimbalzi con 10/14 al tiro e battono i Sixers grazie anche ad un eccellente 4° quarto difensivoTyrese Maxey chiude con 33 punti ma tira 12/34 dal campo, dato peraltro rispecchiato da tutta Philadelphia che manda a referto un assai rivedibile 39.8% al tiro di squadra

 

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

DALLAS MAVERICKS-OKLAHOMA CITY THUNDER 87-100

Tutto come da pronostico a Dallas, dove Shai Gilgeous-Alexander (30 punti) guida i Thunder ad una vittoria mai apparsa in discussione. I Mavericks, ancora una volta in versione fortemente rimaneggiata a causa dei tanti infortuni, vanno subito sotto e non danno l’impressione di poter impensierire i campioni NBA in carica, lasciando anche molto presto spazio ai loro panchinari

 

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

L.A. CLIPPERS-NEW ORLEANS PELICANS 137-117

Nulla da fare per i Pelicans, che all’Intuit Dome raccolgono l’ennesima sconfitta della loro pessima stagione cadendo sotto i colpi di Kawhi Leonard, autore di una prova da 23 punti in meno di 30 minuti giocati, e di un Jordan Millersempre più a suo agio nel ruolo di 6° uomo con 19 punti. Per New Orleans ci sono 28 punti del rookie Jeremiah Fears, a sua volta entrato dalla panchina 

 

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

LOS ANGELES LAKERS-SACRAMENTO KINGS 128-104

Ai Lakers basa una partenza lanciata, tradottasi in un 1° quarto da 36-18, per mettere le mani sulla partita e battere agilmente Sacramento con 28 punti di Luka Doncic e 24 di LeBron James. Altra serata da dimenticare invece per i Kings, anche se il rookie Nique Clifford, che chiude con 26 punti e 7 rimbalzi, regala almeno qualche sorriso

 

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

LA CLASSIFICA A EST

Vincono tutte e 4 le teste di serie della Eastern Conference, mantenendo inalterate la singole posizoni, mentre Orlando, sconfitta in casa da Detroit, scivola sempre più lontano dalla zona playoff 

LA CLASSIFICA A OVEST

Vittoria pesante per Minnesota, che passando a Denver supera i Nuggets e conquista il 4° posto a Ovest. I Lakers battono Sacramento e tengono Phoenix a debita distanza difendendo il loro 6° posto, mentre i Clippers si liberano di New Orleans e ora provano a puntare Golden State per la 9^ posizione

LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT

Oggi in replica su Sky Sport Basket il big match e tra Celtics e Sixers con telecronaca in italiano a cura di Dario Vismara e Mauro Bevacqua

 

TUTTA LA PROGRAMMAZIONE DELLA NBA SU SKY SPORT

 

