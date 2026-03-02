Introduzione
Vittoria pesante per i Timberwolves, che passano sul campo dei Nuggets e li sorpassano in classifica a Ovest. Netta vittoria dei Knicks sugli Spurs nella riedizione dell’ultima finale di NBA Cup, con San Antonio che chiude quindi la sua striscia di 11 vittorie consecutive. Boston batte nettamente Philadelphia, mentre Detroit passa a Orlando e manda in crisi i Magic. Tutto facile per i Clippers e i Lakers, che tra le mura di casa hanno la meglio su Pelicans e Kings, mentre Cleveland fatica ma vince a Brooklyn. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
BROOKLYN NETS-CLEVELAND CAVALIERS 102-106
Vittoria meno facile del previsto per i Cavs, che a Brooklyn ritrovano James Harden (22 punti, 9 rimbalzi e 8 assist) e devono difendersi nel finale dal tentativo di rimonta dei padroni di casa, che arrivano ad un solo possesso di distanza sulle spalle di Michael Porter Jr. (26 punti) e del rookie Danny Wolf, che segna 23 punti in uscita dalla panchina, ma sfiorano solo il sorpasso
NEW YORK KNICKS-SAN ANTONIO SPURS 114-89
Nella riedizione dell’ultima finale della NBA Cup sono ancora i Knicks, che nel primo tempo piazzano un micidiale parziale di 26-2 e trovano 25 punti di Mikal Bridges e 24 di Jalen Brunson, ad avere la meglio. A San Antonio serve invece a poco la doppia doppia da 25 punti e 13 rimbalzi di Victor Wembanyama e la striscia di 11 vittorie consecutive degli Spurs si interrompe così al Madison Square Garden
CHICAGO BULLS-MILWAUKEE BUCKS 120-97
È Josh Giddey, autore dell’8^ tripla doppia della sua stagione con 20 punti, 14 rimbalzi e 10 assist, a guidare i Bulls ad un parziale di 27-0 tra la fine del 3° quarto e l’inizio del 4° quarto che permette a Chicago di battere Milwaukee e di chiudere la striscia negativa di 11 sconfitte consecutive
DENVER NUGGETS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 108-117
Vittoria importante dei T’Wolves, che in trasferta a Denver cambiano marcia nel 2° quarto, trovano 21 punti da Anthony Edwards e 18 in uscita dalla panchina dall’ex di serata Bones Hyland e strappano un successo che vale anche il sorpasso in classifica sui Nuggets. Nikola Jokic sfiora la tripla doppia con 35 punti, 13 rimbalzi e 9 assist, ma i padroni di casa pagano soprattutto il pessimo 6/22 di squadra al tiro dalla lunga distanza
INDIANA PACERS-MEMPHIS GRIZZLIES 106-125
Sul campo dei Pacers Memphis manda ben 7 giocatori in doppia cifra, con il rookie Walter Clayton Jr. (14 assist) ad orchestrare l’attacco e ottengono una netta vittoria. Indiana parte bene, trova 21 punti con 8/10 dal campo da un convincente Jarace Walker ma si perde nella seconda metà di gara calando vistosamente
ATLANTA HAWKS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 135-101
Tutto facile per Atlanta, che guidata da un Onyeka Okongwu da 25 punti, 10 rimbalzi e 6 assist e dai 20 punti in uscita dalla panchina di Jonathan Kuminga travolge i Blazers con un avvio lanciato. Portland gioca invece una partita fiacca e ha nel solo Jrue Holiday (23 punti e 6 rimbalzi) una nota positiva
ORLANDO MAGIC-DETROIT PISTONS 92-106
È un grande secondo tempo difensivo, in cui concedono solo 35 punti totali e il 30.7% dal campo agli avversari, a lanciare i Pistons alla vittoria in rimonta a Orlando. Cade Cunningham (29 punti e 11 assist) e Tobias Harris (23 punti e 7 rimbalzi) sono i migliori per Detroit, mentre Paolo Banchero chiude in doppia doppia con 24 punti e 11 rimbalzi ma fa segnare anche 9 pesantissime palle perse
BOSTON CELTICS-PHILADELPHIA 76ERS 114-98
Prova di forza dei Celtics, che trovano l’11^ doppia doppia stagionale e il career high per punti segnati di un Neemias Queta sempre più solido e autore di una prova da 27 punti e 17 rimbalzi con 10/14 al tiro e battono i Sixers grazie anche ad un eccellente 4° quarto difensivo. Tyrese Maxey chiude con 33 punti ma tira 12/34 dal campo, dato peraltro rispecchiato da tutta Philadelphia che manda a referto un assai rivedibile 39.8% al tiro di squadra
DALLAS MAVERICKS-OKLAHOMA CITY THUNDER 87-100
Tutto come da pronostico a Dallas, dove Shai Gilgeous-Alexander (30 punti) guida i Thunder ad una vittoria mai apparsa in discussione. I Mavericks, ancora una volta in versione fortemente rimaneggiata a causa dei tanti infortuni, vanno subito sotto e non danno l’impressione di poter impensierire i campioni NBA in carica, lasciando anche molto presto spazio ai loro panchinari
L.A. CLIPPERS-NEW ORLEANS PELICANS 137-117
Nulla da fare per i Pelicans, che all’Intuit Dome raccolgono l’ennesima sconfitta della loro pessima stagione cadendo sotto i colpi di Kawhi Leonard, autore di una prova da 23 punti in meno di 30 minuti giocati, e di un Jordan Millersempre più a suo agio nel ruolo di 6° uomo con 19 punti. Per New Orleans ci sono 28 punti del rookie Jeremiah Fears, a sua volta entrato dalla panchina
LOS ANGELES LAKERS-SACRAMENTO KINGS 128-104
Ai Lakers basa una partenza lanciata, tradottasi in un 1° quarto da 36-18, per mettere le mani sulla partita e battere agilmente Sacramento con 28 punti di Luka Doncic e 24 di LeBron James. Altra serata da dimenticare invece per i Kings, anche se il rookie Nique Clifford, che chiude con 26 punti e 7 rimbalzi, regala almeno qualche sorriso
LA CLASSIFICA A EST
Vincono tutte e 4 le teste di serie della Eastern Conference, mantenendo inalterate la singole posizoni, mentre Orlando, sconfitta in casa da Detroit, scivola sempre più lontano dalla zona playoff
LA CLASSIFICA A OVEST
Vittoria pesante per Minnesota, che passando a Denver supera i Nuggets e conquista il 4° posto a Ovest. I Lakers battono Sacramento e tengono Phoenix a debita distanza difendendo il loro 6° posto, mentre i Clippers si liberano di New Orleans e ora provano a puntare Golden State per la 9^ posizione
