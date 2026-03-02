È un grande secondo tempo difensivo, in cui concedono solo 35 punti totali e il 30.7% dal campo agli avversari, a lanciare i Pistons alla vittoria in rimonta a Orlando. Cade Cunningham (29 punti e 11 assist) e Tobias Harris (23 punti e 7 rimbalzi) sono i migliori per Detroit, mentre Paolo Banchero chiude in doppia doppia con 24 punti e 11 rimbalzi ma fa segnare anche 9 pesantissime palle perse

