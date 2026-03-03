Introduzione

Vittoria in rimonta e preziosissima per la corsa al play-in a Ovest per i Clippers, che passano sul campo di Golden State trascinati dal solito Kawhi Leonard. Milwaukee ritrova Giannis Antetokounmpo dopo oltre un mese di stop per infortunio ma viene travolta in casa dai Celtics. Vittorie meno facili del previsto per Rockets e Nuggets, che hanno bisogno di grandi prestazioni firmate Alperen Sengun e Jamal Murray per vincere a Washington e a Utah. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA