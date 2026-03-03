Introduzione
Vittoria in rimonta e preziosissima per la corsa al play-in a Ovest per i Clippers, che passano sul campo di Golden State trascinati dal solito Kawhi Leonard. Milwaukee ritrova Giannis Antetokounmpo dopo oltre un mese di stop per infortunio ma viene travolta in casa dai Celtics. Vittorie meno facili del previsto per Rockets e Nuggets, che hanno bisogno di grandi prestazioni firmate Alperen Sengun e Jamal Murray per vincere a Washington e a Utah. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
Quello che devi sapere
WASHINGTON WIZARDS-HOUSTON ROCKETS 118-123
Vittoria meno facile del previsto per i Rockets, che per passare a Washington hanno bisogno di un Alperen Sengun da 32 punti e 13 rimbalzi e dei 30 punti del solito Kevin Durant. Gli Wizards vanno sotto in doppia cifra, si scaldano nel 3° quarto con un accenno di rissa che costa l’espulsione a Jamir Watkins e Tari Eason e anche a Trae Young, in panchina in borghese per i padroni di casa, trovano 23 punti con 5/7 dalla lunga distanza da Bilal Coulibaly e nel finale mettono paura a Houston
MILWAUKEE BUCKS-BOSTON CELTICS 81-108
Dopo oltre un mese d’assenza per infortunio torna Giannis Antetokounmpo, che in meno di 26 punti va in doppia doppia con 19 punti e 11 rimbalzi, ma a Milwaukee i Celtics, pur in versione rimaneggiata, passano senza problemi. Boston controlla la partita fin dalle prime battute e ha 25 punti in uscita dalla panchina da Payton Pritchard e una doppia doppia da 18 punti e 16 rimbalzi dal rookie Hugo Gonzales, partito in quintetto e elemento sempre più prezioso nelle rotazioni di coach Joe Mazzulla
UTAH JAZZ-DENVER NUGGETS 125-128
Come per i Rockets a Washington, anche per i Nuggets sul campo di Utah arriva una vittoria ben più sofferta del previsto. Per battere i Jazz ci vuole un Jamal Murray scintillante dal 45 punti, 8 assist e 13/19 dal campo e il canadese è decisivo anche nel finale, dove lui e Nikola Jokic (22 punti e 12 rimbalzi) sono freddissimi dalla lunetta. Ai padroni di casa non bastano i 36 punti di Keyonte George, che per larghi tratti della gara tiene quasi da solo in piedi l’intera squadra
GOLDEN STATE WARRIORS-L.A. CLIPPERS 101-114
Prova di forza dei Clippers, che al Chase Center partono male, vanno subito sotto in doppia cifra ma si riprendono ampiamente con un secondo tempo del tutto dominato e strappano una vittoria in trasferta preziosissima anche per la corsa al play-in. Kawhi Leonard è ancora una volta il migliore dei suoi con 23 punti e 8 rimbalzi, mentre Darius Garland bagna il suo debutto con la nuova maglia con 12 punti in uscita dalla panchina. Agli Warriors, sempre privi di Steph Curry, servono invece a poco i 22 punti e 7 rimbalzi di Brandin Podziemski
LA CLASSIFICA A EST
Boston passa agilmente a Milwaukee e si conferma seconda forza della Eastern Conference, mentre con la sconfitta casalinga i Bucks si allontanano ulteiormente dalla zona play-in
LA CLASSIFICA A OVEST
Rockets e Nuggets soffrono ma vincono in casa di Wizards e Jazz e così facendo si tengono stretti rispettivamente il 3° e il 5° posto nella combattutissima Western Conference
