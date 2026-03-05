Jalen Brunson (16 punti e 15 rimbalzi) e OG Anunoby (16 punti) falliscono i due tentativi che nel finale potrebbero portare la partita al supplementare e i Knicks cadono in casa dopo che nel 3° quarto, chiuso con un parziale di 40-27, sembravano aver messo le mani sulla partita. I Thunder, guidati dai 26 punti del solito Shai Gilgeous-Alexander e da un Chet Holmgren da 28 punti, 8 rimbalzi e 6 triple segnate, riescono così a strappare una vittoria importante anche dal punto di vista simbolico in casa di una delle contender della Eastern Conference

