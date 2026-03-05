Introduzione
Al Madison Square Garden i Thunder, guidati da un Chet Holmgren in grande serata, passano in volata contro i Knicks. Vittoria in trasferta anche per i lanciatissimi Hornets, che dominano a Boston e ottengono il loro 6° successo di fila. 5^ vittoria consecutiva invece per Atlanta, che si libera senza problemi dei Bucks, così come i Clippers hanno facilmente la meglio sui Pacers. Philadelphia, provata dai tanti infortuni, fatica ma alla fine batte Utah. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
Quello che devi sapere
NEW YORK KNICKS-OKLAHOMA CITY THUNDER 100-103
Jalen Brunson (16 punti e 15 rimbalzi) e OG Anunoby (16 punti) falliscono i due tentativi che nel finale potrebbero portare la partita al supplementare e i Knicks cadono in casa dopo che nel 3° quarto, chiuso con un parziale di 40-27, sembravano aver messo le mani sulla partita. I Thunder, guidati dai 26 punti del solito Shai Gilgeous-Alexander e da un Chet Holmgren da 28 punti, 8 rimbalzi e 6 triple segnate, riescono così a strappare una vittoria importante anche dal punto di vista simbolico in casa di una delle contender della Eastern Conference
GUARDA IL FINALE DELLA PARTITA
BOSTON CELTICS-CHARLOTTE HORNETS 89-118
Continua il grande momento degli Hornets, che a Boston dominano fin dai primi possessi, hanno 20 punti da un Kon Knueppel sempre più leader della squadra e concedono ai Celtics il 38% complessivo dal campo e il 27.8% da tre di squadra, ottenendo così la loro 6^ vittoria di fila. Per i padroni di casa si salva il solo Derrick White, anche se i suoi 29 punti servono a poco
PHILADELPHIA 76ERS-UTAH JAZZ 106-102
Ci vogliono 25 punti di Tyrese Maxey e un Quentin Grimes freddissimo dalla lunetta nel finale ai Sixers, che falcidiati dalle tante assenze per infortunio faticano tantissimo ma alla fine riescono ad avere la meglio su Utah. I Jazz giocano una partita gagliarda, guidati come al solito da Keyonte George, autore di una prova da 30 punti con 5/11 al tiro dalla lunga distanza, e si arrendono solo negli ultimi possessi
MEMPHIS GRIZZLIES-PORTLAND TRAIL BLAZERS 114-122
Sono i veterani Jrue Holiday, che manda a referto una doppia doppia da 35 punti e 11 assist con 13/19 dal campo, e Jerami Grant, che chiude con 30 punti e 9 rimbalzi, a guidare i Blazers alla vittoria sul campo di Memphis. I Grizzlies, come ormai d’abitudine in versione fortemente rimaneggiata, mandano 7 giocatori in doppia cifra guidati dai 24 punti di Jaylen Wells, ma sfiorano solo il successo mancando proprio nei possessi decisivi della partita
GUARDA LA PRESTAZIONE DI JRUE HOLIDAY
MILWAUKEE BUCKS-ATLANTA HAWKS 113-131
A Milwaukee, gli Hawks partono male, subiscono la fisicità di Giannis Antetokounmpo (24 punti in 26 minuti giocati), peraltro visibilmente frustrato dalla prestazione dei compagni, ma cambiano marcia nella fase centrale della gara e prendono possesso del ritmo di gioco, guidando poi fino alla sirena finale senza problemi. Nickeil Alexander-Walker (23 punti) e Onyeka Okongwu (21 punti e 8 rimbalzi) sono i migliori per Atlanta, che infila così il 5° successo consecutivo e per la prima volta dallo scorso dicembre torna sopra il 50% di vittorie
GUARDA IL FALLO TECNICO PRESO DA ANTETOKOUNMPO
L.A. CLIPPERS-INDIANA PACERS 130-107
Tutto facile per i Clippers, che contro Indiana chiudono già il 1° quarto a +17 e poi controllano per il resto della partita grazie al solito Kawhi Leonard, che chiude con 29 punti e 8 rimbalzi in poco più di 23 minuti giocati, e all’ex di serata Bennedict Mathurin, che entra dalla panchina e segna 23 punti tirando 8/11 dal campo. Pascal Siakam (29 punti) sembra invece l’unico tra i Pacers ad avere la voglia di provare almeno a mettere in difficoltà i padroni di casa
LA CLASSIFICA A OVEST
Oklahoma City passa a New York e mantiente salda la vetta della classifica della Western Conference, vittoria importante di Portland a Memphis, che vale di fatto un posto al play-in ormai quasi sicuro
LA CLASSIFICA A EST
Boston e New York perdono in casa ma mantengono il 2° e 3° posto a Est, sconfitta pesante invece per Milwaukee che sconfitta da Atlanta vede allontanarsi sempre più il traguardo del play-in
LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT
Oggi in replica su Sky Sport Basket diretta della sfida tra New York e Oklahoma City con commento a cura di Flavio Tranquillo e Davide Pessina
TUTTA LA PROGRAMMAZIONE DELLA NBA SU SKY SPORT