Introduzione
È un Victor Wembanyama semplicemente inarrestabile a guidare gli Spurs alla nettissima vittoria nel big match casalingo contro Detroit. La tripla doppia di Nikola Jokic guida Denver alla vittoria sui Lakers, sempre sotto nel punteggio ma pericolosi nel finale con Luka Doncic. Orlando e Minnesota faticano molto ma battono Dallas e Toronto, mentre Washington rovina il debutto di Trae Young con la sconfitta interna per mano di Utah. Colpi in trasferta a sorpresa, invece, per Warriors e Bulls, che passano in volata a Houston e Phoenix. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
Quello che devi sapere
ORLANDO MAGIC-DALLAS MAVERICKS 115-114
È una schiacciata di Wendell Carter Jr. (15 punti e 7 rimbalzi) a 1.4 secondi dalla fine a chiudere un mini-parziale di 5-0 con cui i Magic battono Dallas al termine di una partita combattutissima. In precedenza era stata una tripla del rientrate Cooper Flagg, autore di una prova da 18 punti ma con 7/22 al tiro, a dare ai Mavs il +4, vantaggio però annullato negli ultimi possessi in cui l’attacco degli ospiti sembra improvvisamente bloccarsi
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
WASHINGTON WIZARDS-UTAH JAZZ 112-122
In quello che potrebbe essere definito il derby del tanking, Washington spreca l’esordio di Trae Young, che parte in quintetto e segna 12 punti con 6 assist, venendo travolta da un Ace Bailey finalmente convincente a pieno. Il rookie dei Jazz è per distacco il migliore in campo e chiude con 32 punti e 12/19 al tiro
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
MIAMI HEAT-BROOKLYN NETS 126-110
Tutto facile per gli Heat, che grazie ai 25 punti di Tyler Herro e ai 54 prodotti dalla loro panchina, con 18 di Jaime Jaquez Jr. e 16 di Kel’el Ware, superano agilmente l’ostacolo rappresentato da Brooklyn. Il solito Michael Porter Jr.prova a tenere a galla i Nets, ma i suoi 27 punti e 13 rimbalzi non bastano ad impensierire Miami. Simone Fontecchio, invece, rimane a guardare i compagni della panchina perché fermo per un lieve problema fisico
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
HOUSTON ROCKETS-GOLDEN STATE WARRIORS 113-115 (OT)
Sono due errori dalla lunetta del grande ex Kevin Durant (23 punti e 6 rimbalzi) nel finale del supplementare a costare a Houston, che trova 30 punti in uscita dalla panchina da uno scatenato Reed Sheppard, la sconfitta casalinga contro Golden State. Gli Warriors, sempre senza Steph Curry, hanno 26 punti da Brandin Podziemski e 23 da De’Anthony Melton e ottengono un successo per molti versi inaspettato
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
MINNESOTA TIMBERWOLVES-TORONTO RAPTORS 115-107
I Timberwolves faticano fino alla fine per battere una Toronto mai arrendevole, ma ottengono in volata il loro 5° successo consecutivo. Minnesota ha 22 punti da Anthony Edwards e 18 punti e 12 rimbalzi da Rudy Gobert, mentre per i Raptors il migliore è un RJ Barrett da 25 punti e 6 rimbalzi
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
SAN ANTONIO SPURS-DETROIT PISTONS 121-106
Il big match della notte, rivincita della partita vinta in trasferta dagli Spurs lo scorso 23 febbraio, è terreno di dominio assoluto da parte di Victor Wembanyama. È infatti il francese a guidare San Antonio, sempre ampiamente in controllo della gara fin dai primi possessi, con una prestazione da 38 punti, 16 rimbalzi, 3 assist e 5 stoppate. Detroit prova a rispondere con la sua stella Cade Cunningham, che chiude con 26 punti e 8 assist ma fatica tantissimo al tiro (10/26), mandando un po' fuori giri l’attacco dei Pistons
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
PHOENIX SUNS-CHICAGO BULLS 103-105
L’altro risultato a sorpresa della notte arriva da Phoenix, dove il rientro di Devin Booker (27 punti e 6 rimbalzi in 32 minuti giocati) non basta ai Suns, sconfitti in volata da una Chicago che ha in Collin Sexton, autore di una prova da 30 punti con 11/19 al tiro, e Tre Jones, che aggiunge 21 punti e 5 assist, i suoi trascinatori
DENVER NUGGETS-LOS ANGELES LAKERS 120-113
Ci vogliono tutta la classe immensa di Nikola Jokic, che chiude con 28 punti, 13 assist e 12 rimbalzi oltre ai canestri decisivi nel finale, ai Nuggets e un’altra prova da 28 punti e 7 assist di Jamal Murray per battere i Lakers. Denver guida fin dall’inizio, ma gli ospiti nel 4° quarto si avvicinano sul -2 grazie soprattutto ai 27 punti, 11 rimbalzi e 7 assistdel solito Luka Doncic, senza però mai riuscire a perfezionare il sorpasso
SACRAMENTO KINGS-NEW ORELANS PELICANS 123-133
Bella vittoria, anche se inutile ai fini della classifica, per i Pelicans, che a Sacramento dominano la fase centrale della gara con Zion Williamson (23 punti e 9 rimbalzi e 10/14 al tiro) e Saddiq Bey (20), gestendo poi tranquillamente fino alla fine. Ennesima serata da dimenticare invece per i Kings, tra cui si salva almeno Precious Achiuwa (29 punti, 12 rimbalzi e 5 assist)
LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT
Questa notte alle 3.30 in diretta su Sky Sport Basket diretta della sfida tra Clippers e Spurs con commento originale, in replica domani con telecronaca a cura di Dario Vismara e Mauro Bevacqua
TUTTA LA PROGRAMMAZIONE DELLA NBA SU SKY SPORT