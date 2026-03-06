Introduzione

È un Victor Wembanyama semplicemente inarrestabile a guidare gli Spurs alla nettissima vittoria nel big match casalingo contro Detroit. La tripla doppia di Nikola Jokic guida Denver alla vittoria sui Lakers, sempre sotto nel punteggio ma pericolosi nel finale con Luka Doncic. Orlando e Minnesota faticano molto ma battono Dallas e Toronto, mentre Washington rovina il debutto di Trae Young con la sconfitta interna per mano di Utah. Colpi in trasferta a sorpresa, invece, per Warriors e Bulls, che passano in volata a Houston e Phoenix. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA