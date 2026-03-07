Introduzione
I Knicks sbancano Denver in una partita dominata nonostante un’altra grande prestazione di Nikola Jokic. Il rientro di Jayson Tatum dopo 10 mesi di stop per infortunio porta subito una doppia doppia per punti e rimbalzi e una vittoria facile per Boston su Dallas. Vittoria facile anche per i Lakers, che contro Indiana si godono uno show firmato Luka Doncic. San Antonio soffre nel primo tempo, ma poi rimonta e batte i Clippers, mentre Miami spezza la striscia vincente di Charlotte grazie ad un grande Tyler Herro. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
BOSTON CELTICS-DALLAS MAVERICKS 120-100
Tutti gli occhi al TD Garden sono per Jayson Tatum, che torna in campo dopo dieci mesi di stop per la rottura del tendine d’Achille, parte in quintetto e manda a referto 15 punti, 12 rimbalzi e 7 assist in poco più di 22 minuti. Bostontrova anche 24 punti dall’altra stella Jaylen Brown e mette le mani sulla partita nella sua fase centrale, anche se Dallas, che trova 19 punti in uscita dalla panchina da Klay Thompson, continua a giocare con apprezzabile convinzione anche quando va sotto in doppia cifra
CHARLOTTE HORNETS-MIAMI HEAT 120-128
È un super Tyler Herro, autore di una prova da 33 punti, 9 rimbalzi e 9 assist, a spezzare la striscia di 6 vittorie consecutive dei lanciatissimi Hornets. Gli Heat, tra le cui fila Simone Fontecchio rimane fermo per un problema fisico, hanno anche 21 punti in uscita dalla panchina da Jaime Jaquez Jr. e scappano nel 4° quarto. A Charlotte non bastano i 27 punti con 6/10 da tre del solito Kon Knueppel, pagando invece cara la serataccia al tiro (7/22 per 21 punti) di LaMelo Ball
HOUSTON ROCKETS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 106-99
Ci vogliono un eccellente 4° quarto difensivo, in cui Portland segna solo 17 punti, e le prestazioni di Alperen Sengun (28 punti) e Amen Thompson (26) ai Rockets per strappare una vittoria meno semplice del previsto. I Blazers, guidati dal veterano Jrue Holiday (20 punti e 10 assist), rimangono in partita fino all’ultimo parziale, nel quale l’attacco non trova più soluzioni facili e si inceppa
DENVER NUGGETS-NEW YORK KNICKS 103-142
Dopo la tiratissima vittoria della sera precedente sui Lakers, Denver ha il fiato corto e, nonostante il ritorno in campo dopo oltre 40 giorni di Aaron Gordon e i 38 punti in 31 minuti segnati dal solito Nikola Jokic, crolla nella fase centrale della partita sotto i colpi di una New York viceversa molto in palla. Il migliore per i Knicks è OG Anunoby, che chiude con 34 punti e 11-17 al tiro, e gli ospiti dominano anche la battaglia a rimbalzo (50-31) e quella dei punti nel pitturato (76-46)
PHOENIX SUNS-NEW ORLEANS PELICANS 118-116
Partita meno scontata del previsto quella tra Phoenix e New Orleans, perché i padroni di casa hanno bisogno dei 32 punti di Devin Booker e dei 25 di Jalen Green per superare solo di misura una versione molto combattiva dei Pelicans, che trascinati da Trey Murphy (22 punti) e Zion Williamson (19 e 10 rimbalzi) cedono solo nel finale
SAN ANTONIO SPURS-L.A. CLIPPERS 116-112
In casa, sotto i colpi del grande ex Kawhi Leonard (30 punti e 9 rimbalzi), gli Spurs vanno sotto anche di 25 puntinella prima metà di gara ma giocano un grande secondo tempo, in cui prima rimontano e poi sorpassano i Clippersgrazie al solito Victor Wembanyama (27 punti, 10 rimbalzi e 4 stoppate) e ad un Julian Champagnie che con una prestazione da 20 punti, 9 rimbalzi e 5/8 al tiro da tre dimostra ancora una volta di meritarsi il posto in quintetto
LOS ANGELES LAKERS-INDIANA PACERS 128-117
Tutto facile per i Lakers, che contro Indiana conducono dall’inizio alla fine e, in assenza di LeBron James, si godono un discreto Luka Doncic show, con lo sloveno che chiude a quota 44 punti segnati, con 9 rimbalzi, 5 assist e 7/14 al tiro dalla lunga distanza. Pascal Siakam è il migliore dei Pacers con 26 punti, accompagnato dai 17 di Andrew Nembhard, ma la resistenza degli ospiti dura di fatto un quarto
LA CLASSIFICA A EST
Vittorie importanti per Boston, che continua a credere nella rincorsa alla vetta della Eastern Conference, e per New York, che tiene a distanza Cleveland, mentre Miami ha nel mirino il 6° posto ora occupato dai Sixers
LA CLASSIFICA A OVEST
San Antonio continua a vincere e si avvicina ulteriormente alla capolista dell'Ovest Oklahoma City, mentre le vittorie di Rockets e Lakers e la sconfitta dei Nuggets rischiano di contare nella corsa ai piazzamenti tra il 3° e il 6° posto
