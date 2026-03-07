Dopo la tiratissima vittoria della sera precedente sui Lakers, Denver ha il fiato corto e, nonostante il ritorno in campo dopo oltre 40 giorni di Aaron Gordon e i 38 punti in 31 minuti segnati dal solito Nikola Jokic, crolla nella fase centrale della partita sotto i colpi di una New York viceversa molto in palla. Il migliore per i Knicks è OG Anunoby, che chiude con 34 punti e 11-17 al tiro, e gli ospiti dominano anche la battaglia a rimbalzo (50-31) e quella dei punti nel pitturato (76-46)

