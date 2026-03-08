NBA, risultati della notte: Brooklyn sorprende Detroit, OKC vince ancoraHIGHLIGHTS NBA
I Pistons sprecano 23 punti di vantaggio contro i Nets, facendosi rimontare e infine battere da una squadra che non vinceva da 10 partite. OKC continua la sua marcia raggiungendo quota 50 vittorie in stagione, superando Golden State con 27 di Shai Gilgeous-Alexander. Orlando approfitta di una serataccia di Minnesota per conquistare il terzo successo in fila, mentre sono sei quelli di Atlanta che supera Philadelphia (infortunio alla mano per Tyrese Maxey). I Clippers rimontano e vincono a Memphis, tutto facile per Milwaukee con Utah: di seguito il racconto e gli highlights delle sei gare della notte
MINNESOTA TIMBERWOLVES-ORLANDO MAGIC 92-119
Successo di autorità per Orlando, che resiste a un grande inizio di Anthony Edwards (17 dei suoi 34 punti nel solo primo quarto) e conquista la terza vittoria consecutiva, ringraziando i 30 punti di Desmond Bane e i 25 con 15 rimbalzi di Paolo Banchero. Al di fuori di Edwards Minnesota vive una serata terribile al tiro, chiudendo col 35.7% dal campo e il 22.5% da tre punti di squadra, vedendo interrompersi la propria striscia di cinque successi in fila
DETROIT PISTONS-BROOKLYN NETS 105-107
La sorpresa della notte arriva da Detroit, dove i Pistons — pur privi di Cade Cunningham e Ausar Thompson — si fanno rimontare 23 punti di vantaggio nel terzo quarto dai Nets che non vincevano da 10 gare consecutive. I 30 punti con 13 rimbalzi di Michael Porter Jr uniti ai 23 di Ziaire Williams (tra cui due triple cruciali all’interno di un parziale di 18-6 per chiudere la gara) ribaltano la situazione in favore di Brooklyn, infliggendo ai Pistons la terza sconfitta consecutiva
ATLANTA HAWKS-PHILADELPHIA 76ERS 125-116
Sesto successo in fila per gli Hawks, che si godono un Jalen Johnson da 35 punti, 10 rimbalzi e 7 assist accompagnato dai 24 di Nickeil Alexander-Walker per festeggiare il miglior momento della loro stagione. I Sixers — privi di Embiid, Edgecombe e il sospeso George — non vanno oltre i 31 punti di Tyrese Maxey, che però a 16 secondi dalla fine esce dal campo tenendosi la mano destra dopo uno scontro col compagno di squadra Adem Bona, facendo tremare i suoi tifosi ancor più che per la striscia di tre successi in fila interrotta
MEMPHIS GRIZZLIES-LA CLIPPERS 120-123
Dopo una partenza lenta finendo sotto anche di 19 lunghezze, i Clippers entrano in partita e conquistano il quarto successo nelle ultime cinque gare, ringraziando i 28 punti di Kawhi Leonard, i 21 di Darius Garland (11 solo nel quarto periodo) e i 21+10 di Bennedict Mathurin, superando anche una serata da 4/17 di squadra da tre. Memphis, sempre alle prese con tantissimi infortuni, ha il tiro per pareggiarla con Ty Jerome nel finale, ma la tripla del miglior realizzatore dei Grizzlies (23 punti) non va a segno, condannando i suoi al terzo ko in fila
MILWAUKEE BUCKS-UTAH JAZZ 113-99
I Bucks ritrovano la vittoria dopo quattro sconfitte grazie a Giannis Antetokounmpo, che in soli 27 minuti mette assieme una prestazione da 27 punti, 9 rimbalzi, 8 assist e 4 recuperi spazzando via i Jazz con un parziale finale di 13-2. I Jazz, sempre privi di Lauri Markkanen (anca) e Isaiah Collier (motivi personali), rimangono in partita fino alla fine grazie ai 22 di Keyonte George, ma non evitano l’ottava sconfitta nelle ultime nove
OKLAHOMA CITY THUNDER-GOLDEN STATE WARRIORS 104-97
La quinta vittoria consecutiva dei campioni in carica vale il traguardo delle 50 vittorie stagionali, primi in NBA a riuscirci. Shai Gilgeous-Alexander ha bisogno di 14 tiri liberi a segno per superare una serata da 6/15 al tiro per raggiungere quota 27 e allungare a 125 la sua striscia di gare consecutive a 20+ punti (lunedì contro Denver potrà agganciare Wilt Chamberlain come record all-time). Insieme a lui ci sono i 18 punti di Isaiah Joe e i 14 di Jaylin Williams per sopperire alle assenze di Jalen Williams, Holmgren e Hartenstein, mentre Golden State non va oltre i 22 con 11 rimbalzi di Gui Santos
LA CLASSIFICA A EST
Nonostante le tre sconfitte consecutive Detroit mantiene un vantaggio confortante di 3.5 gare su Boston. Orlando sale al posto approfittando del ko di Philadelphia, che ora deve guardarsi le spalle da Atlanta e Charlotte. Brooklyn pareggia le 16 vittorie stagionali di Washington
LA CLASSIFICA A OVEST
OKC mantiene tre gare di vantaggio su San Antonio, mentre alle loro spalle Minnesota perde la terza posizione in favore di Houston. I Clippers si riavvicinano all’ottavo posto di Golden State (distante ora solo una partita), tutte sconfitte le squadre fuori dalla zona play-in
