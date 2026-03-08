Introduzione

I Pistons sprecano 23 punti di vantaggio contro i Nets, facendosi rimontare e infine battere da una squadra che non vinceva da 10 partite. OKC continua la sua marcia raggiungendo quota 50 vittorie in stagione, superando Golden State con 27 di Shai Gilgeous-Alexander. Orlando approfitta di una serataccia di Minnesota per conquistare il terzo successo in fila, mentre sono sei quelli di Atlanta che supera Philadelphia (infortunio alla mano per Tyrese Maxey). I Clippers rimontano e vincono a Memphis, tutto facile per Milwaukee con Utah: di seguito il racconto e gli highlights delle sei gare della notte