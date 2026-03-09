È una partenza sprint, con il 1° quarto chiuso avanti già 34-16, e sono le prestazioni di Tyler Herro, 25 punti e 6 rimbalzi, e Bam Adebayo, 24 punti e 9 rimbalzi, a trascinare Miami ad una vittoria importante contro la capolista della Eastern Conference. I Pistons, invece, infilano la 4^ sconfitta consecutiva, segnando così la loro peggior striscia in stagione nonostante i 26 punti di Cade Cunningham e i 24 di Jalen Duren. Ancora panchina per Simone Fontecchio, che guarda i compagni da bordocampo

