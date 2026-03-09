Introduzione
Gli Spurs, trascinati dal solito Victor Wembanyama, dominano il derby texano contro Houston. Privi di LeBron James, fermo per vari acciacchi, i Lakers ottengono una vittoria convincente contro New York sulle spalle di Luka Doncic. Colpo in trasferta dei Celtics, che si impongono a Cleveland, così come Orlando passa senza problemi a Milwaukee. Gli Heat fermano Detroit, che subisce la 4^ sconfitta di fila, mentre Phoenix batte Charlotte e Toronto si sbarazza facilmente di Dallas. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
CLEVELAND CAVALIERS-BOSTON CELTICS 98-109
Il rientro di Jayson Tatum prosegue a gonfie vele, andando a vincere una gara importante su un campo difficile come quello dei Cavs. È proprio Tatum a spingere i suoi realizzando 12 dei suoi 20 punti di serata (seppur con 6/16 dal campo) nel primo quarto, parziale nel quale i Celtics pongono le basi per un vantaggio che tocca anche il +26 nel corso del match. A tutto il resto ci pensano Jaylen Brown (23 punti, 9 rimbalzi e 8 assist), Sam Hauser (15 punti con 5/10 da tre), Payton Pritchard (18 punti) e Baylor Scheierman (16 con 10 rimbalzi). Cleveland tira malissimo e si sveglia troppo tardi nella ripresa, tornando al massimo fino al -8 a 5 minuti dalla fine grazie ai 30 punti di Donovan Mitchell, i 24 di Evan Mobley e i 19 con 10 assist di James Harden
LOS ANGELES LAKERS-NEW YORK KNICKS 110-97
Senza LeBron James, ancora fermo per una serie di acciacchi, i Lakers ottengono una vittoria convincente contro i Knicks. Luka Doncic guida i suoi con 35 punti e 8 rimbalzi, Austin Reaves aggiunge altri 25 punti e i padroni di casa guidano dall’inizio alla fine. Per New York ci sono la doppia doppia da 25 punti e 16 rimbalzi di Karl-Anthony Townse i 24 punti di Jalen Brunson, ma la prova di squadra è in generale troppo fiacca
MIAMI HEAT-DETROIT PISTONS 121-110
È una partenza sprint, con il 1° quarto chiuso avanti già 34-16, e sono le prestazioni di Tyler Herro, 25 punti e 6 rimbalzi, e Bam Adebayo, 24 punti e 9 rimbalzi, a trascinare Miami ad una vittoria importante contro la capolista della Eastern Conference. I Pistons, invece, infilano la 4^ sconfitta consecutiva, segnando così la loro peggior striscia in stagione nonostante i 26 punti di Cade Cunningham e i 24 di Jalen Duren. Ancora panchina per Simone Fontecchio, che guarda i compagni da bordocampo
TORONTO RAPTORS-DALLAS MAVERICKS 122-92
Nessun problema per i Raptors, che grazie soprattutto al season high da 31 punti di RJ Barrett, che tira con un ottimo 13/19 dal campo, domina in casa contro Dallas. I Mavs hanno una doppia doppia da 21 punti e 11 rimbalzi da Daniel Gafford e 17 punti e 8 rimbalzi da un Cooper Flagg da 17 punti e 8 rimbalzi anche se ancora impreciso al tiro (7/17) e non riescono mai di fatto ad entrare in partita
NEW ORLEANS PELICANS-WASHINGTON WIZARDS 138-118
Trey Murphy segna 24 punti, Saddiq Bey ne aggiunge 24 con anche 10 rimbalzi, Zion Williamson 20 in 23 minuti giocati e New Orleans batte nettamente Washington. Gli Wizards hanno 20 punti con 4/7 da tre dal rookie Tre Johnson, mentre Trae Young, alla sua seconda uscita con la nuova maglia, chiude con 17 punti e 8 assist in meno di 18 minuti giocati
MILWAUKEE BUCKS-ORLANDO MAGIC 91-130
Non c’è storia a Milwaukee, dove i Magic, guidati da un Paolo Banchero finalmente protagonista con 33 punti e 12/16 dal campo e dai 20 punti di Jalen Suggs, travolgono i padroni di casa. I Bucks, in versione ampiamente rimaneggiata e senza Gianni Antetokounmpo, hanno 18 punti da Cam Thomas e 17 dal veterano Bobby Portis, entrambi in uscita dalla panchina, ma non mettono mai in difficoltà Orlando
SAN ANTONIO SPURS-HOUSTON ROCKETS 145-120
Prova di forza degli Spurs, che nel derby texano con Houston ci mettono un quarto a prendere le misure agli avversari prima di andare in fuga e quindi controllare fino alla sirena finale. Amen Thompson e Kevin Durant segnano 23 punti a testa, ma dall’altra parte San Antonio ha un Victor Wembanyama da 29 punti, 8 rimbalzi, 4 stoppate e 9/13 dal campo, oltre ai 23 punti di Stephon Castle e alla doppia doppia da 20 punti e 10 assist firmata De’Aaron Fox
PORTLAND TRAIL BLAZERS-INDIANA PACERS 131-111
Oltre al risultato, la gara interna contro Indiana porta ai Blazers diverse buone notizie, tra cui il season high da 28 punti con 10/15 al tiro e zero palle perse di un ottimo Scoot Henderson in uscita dalla panchina e il ritorno in campo di Deni Avdija, fermo da 6 partite, che chiude con 18 punti e 8 assist in meno di 25 minuti giocati. Sconfitta numero 9 di fila, invece, per i Pacers, a cui servono a poco i 22 punti del solito Pascal Siakam
SACRAMENTO KINGS-CHICAGO BULLS 126-110
Sono la tripla doppia numero 208 in carriera di Russell Westbrook, che parte in quintetto e chiude con 23 punti, 12 assist e 11 rimbalzi, e i 30 punti in uscita dalla panchina di Malik Monk a regalare a Sacramento la vittoria casalinga sui Bulls. Anche Josh Giddey va in tripla doppia con 15 punti, 12 rimbalzi e 10 assist, Collin Sexton agisce da 6° uomo e segna 28 punti, ma Chicago paga la partenza troppo lenta
PHOENIX SUNS-CHARLOTTE HORNETS 111-99
È la coppia di guardie dei Suns, con Devin Booker (30 punti e 10 assist) e Collin Gillespie (24 punti e 5/10 al tiro da tre) a fermare l’eccellente striscia di vittorie in trasferta degli Hornets a quota 10. Charlotte ha 22 punti da LaMelo Ball, ma l’attacco di squadra si blocca nella seconda parte di gara e il 15/45 complessivo al tiro dalla lunga distanzafinisce per fare la differenza
LA CLASSIFICA A EST
Detroit cade a Miami, Boston vince a Cleveland e ora ne insidia la posizione in vetta alla classifica della Eastern Conference, mentre Toronto e Orlando ottengono vittorie importanti in ottica piazzamento nella griglia dei playoff
LA CLASSIFICA A OVEST
San Antonio batte nettamente Houston e ribadisce il suo ruolo di seconda forza a Ovest dietro ai Thunder, successo importante per i Lakers sui Knicks e per Phoenix, che battendo Charlotte continua ad avere il traguardo del 6° posto e quindi della qualificazione diretta ai playoff in vista
