NBA, risultati della notte: OKC batte ancora Denver con super SGA, Knicks ko coi ClippersHIGHLIGHTS NBA
Introduzione
Oklahoma City supera Denver per la terza volta su tre in stagione al termine di un'altra partita intensissima, decisa dal canestro della vittoria di Shai Gilgeous-Alexander a 2.7 secondi dalla fine, suggellando una prestazione da 35 punti (126^ gara da 20+ punti, raggiunto il record di Wilt Chamberlain) e 15 assist per rispondere alla tripla doppia di Nikola Jokic. La sfida tra Thunder e Nuggets è oggi in replica alle 11, 16.15 e 21 su Sky Sport Basket. New York perde ancora a Los Angeles, questa volta in casa dei Clippers guidati dai 29 di Kawhi Leonard. Cleveland ha vita facile contro Philadelphia piena di infortuni, successi per Brooklyn e Utah: di seguito risultati e highlights delle cinque gare della notte
Quello che devi sapere
CLEVELAND CAVALIERS-PHILADELPHIA 76ERS 115-101
Dopo la sconfitta di domenica contro Boston, Cleveland riprende la sua marcia conquistando la 18^ vittoria nelle ultime 24 partite per continuare la rimonta sul terzo posto di New York. James Harden è il migliore dei suoi con 21 punti, tra cui quelli che gli permettono di superare quota 29.000 punti in carriera (solo il nono di sempre a riuscirci) e Cleveland veleggia fino al +25, approfittando delle tante assenze in casa Sixers. Senza Maxey (dito), Embiid (obliquo), George (sospensione) e Edgecombe (schiena) gli ospiti non hanno chance di competere, perdendo la quarta gara su quattro contro i Cavs nonostante i 17 di Quentin Grimes
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
BROOKLYN NETS-MEMPHIS GRIZZLIES 126-115
Secondo successo consecutivo per i Nets, che ringraziano i 19 punti di Day’Ron Sharpe (massimo stagionale pareggiato) e i 18 di Ochai Agbaji per superare i Grizzlies in una serata in cui Michael Porter Jr viene tenuto a riposo. Anche Memphis si presenta con soli otto giocatori a disposizione, venendo guidata dai 20 di Rayan Rupert (massimo in carriera) e i 19 di Javon Small, che però non evitano l’11^ sconfitta nelle ultime 14
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
OKC THUNDER-DENVER NUGGETS 129-126
Il big match della notte si risolve solo nelle battute finali, quando Shai Gilgeous-Alexander segna una tripla step back a 2.7 secondi dalla fine per spezzare la parità e regalare l’ennesima vittoria sui Nuggets ai suoi Thunder. L’MVP in carica suggella così una serata da 35 punti, 9 rimbalzi e 15 assist con zero palle perse e un record storico, raggiungendo le 126 gare consecutive da almeno 20 punti di Wilt Chamberlain. Nikola Jokic le prova tutte per tenere in partita i suoi realizzando una tripla doppia da 32 punti, 14 rimbalzi e 13 assist insieme ai 28 di Tim Hardaway Jr e i 23+10 di Aaron Gordon, ma Denver deve arrendersi per la terza volta su tre in stagione contro i Thunder nonostante le assenze di Caruso, Holmgren, Hartenstein e Jalen Williams tra i padroni di casa
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
UTAH JAZZ-GOLDEN STATE WARRIORS 119-116
Reduci da 8 sconfitte nelle ultime 9 partite, i Jazz si tolgono la soddisfazione di battere gli Warriors in una gara contrassegnata dalle assenze. Sono infatti i 21 punti di Brice Sensabaugh, i 19+15 di Kyle Filopowski e la tripla del sorpasso a 29.9 secondi dalla fine di Blake Hinson a guidare i padroni di casa, mentre gli ospiti non vanno oltre i 22 di De’Anthony Melton perdendo la quarta partita nelle ultime cinque
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
LA CLIPPERS-NEW YORK KNICKS 126-118
Dopo aver perso 21 delle prime 27 partite, i Clippers completano la loro scalata e tornano a un record del 50% per la prima volta da inizio novembre, superando i Knicks grazie ai 29 punti di Kawhi Leonard, i 28 di Bennedict Mathurin (di cui 22 solo nella ripresa) e i 23 di Darius Garland. Per New York, nonostante il pubblico a proprio favore presente all’Intuit Dome, non bastano i 35 punti con 12 rimbalzi di Karl-Anthony Towns e i 28 di Jalen Brunson, perdendo la terza delle ultime quattro partite
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
LA CLASSIFICA A EST
Cleveland approfitta del ko di New York per portarsi a mezza gara di distanza dal terzo posto a Est. Philadelphia ne ha solamente una di vantaggio su Atlanta per l’ottavo posto, mentre nelle retrovie solo Brooklyn ha vinto nelle ultime partite
LA CLASSIFICA A OVEST
OKC mantiene tre gare di vantaggio su San Antonio per il primo posto, mentre Denver è tanto vicina al terzo posto di Minnesota quanto al settimo di Phoenix (1.5 gare di distanza ciascuna). I Clippers superano Golden State all’ottavo posto, nelle retrovie vincono tutte tranne Memphis e Dallas (7 ko in fila)
LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT
Oggi in replica sui canali di Sky Sport la splendida sfida tra Oklahoma City Thunder e Denver Nuggets, alle 11, 16.15 e 21 col commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina