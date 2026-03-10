Introduzione

Oklahoma City supera Denver per la terza volta su tre in stagione al termine di un'altra partita intensissima, decisa dal canestro della vittoria di Shai Gilgeous-Alexander a 2.7 secondi dalla fine, suggellando una prestazione da 35 punti (126^ gara da 20+ punti, raggiunto il record di Wilt Chamberlain) e 15 assist per rispondere alla tripla doppia di Nikola Jokic. La sfida tra Thunder e Nuggets è oggi in replica alle 11, 16.15 e 21 su Sky Sport Basket. New York perde ancora a Los Angeles, questa volta in casa dei Clippers guidati dai 29 di Kawhi Leonard. Cleveland ha vita facile contro Philadelphia piena di infortuni, successi per Brooklyn e Utah: di seguito risultati e highlights delle cinque gare della notte