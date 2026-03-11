Introduzione
Nella notte che vede l’incredibile impresa di Bam Adebayo, autore di 83 punti contro Washington, prendersi buona parte delle attenzioni, Victor Wembanyama trascina gli Spurs ad un’altra convincente vittoria. Vittoria convincente anche per i Lakers, che grazie al duo formato da Luka Doncic e Austin Reaves battono nettamente Minnesota. Phoenix passa a Milwaukee, mentre Houston batte Toronto e i Sixers sconfiggono Memphis. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
Quello che devi sapere
PHILADELPHIA 76ERS-MEMPHIS GRIZZLIES 139-129
BROOKLYN NETS-DETROIT PISTONS 100-138
MIAMI HEAT-WASHINGTON WIZARDS 150-129
A fare notizia, e che notizia, nella larga e prevedibile vittoria di Miami su Washington è la serata storica di Bam Adebayo, che con 83 punti manda ai libri di storia del gioco la seconda miglior prestazione di sempre. Per il lungo degli Heat, che supera Kobe Bryant e rimane dietro solo a Wilt Chamberlain, ci sono un 20/43 al tiro e un 36/43 dalla lunetta che lo spingono nella leggenda
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
ATLANTA HAWKS-DALLAS MAVERICKS 124-112
Contro Dallas gli Hawks danno lo strappo decisivo nella fase centrale della partita e, sulle spalle di Nickeil Alexander-Walker (29 punti) e Jalen Johnson (27), confermano il loro ottimo momento cogliendo la 7^ vittoria di fila. Klay Thompson prova a tenere a galla i Mavs, ma i suoi 21 punti in uscita dalla panchina servono a poco
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
HOUSTON ROCKETS-TORONTO RAPTORS 113-99
Sono Kevin Durant, migliore in campo con 29 punti, e Jabari Smith Jr. e Amen Thompson, autori di 23 punti a testa, a trascinare Houston alla vittoria su Toronto, che arriva soprattutto grazie ad un eccellente 4° quarto dei padroni di casa. RJ Barrett e Scottie Barnes rispondono con 25 e 24 punti, ma i Raptors si bloccano in attacco nella fase finale della gara
MILWAUKEE BUCKS-PHOENIX SUNS 114-129
Ai Bucks non basta il miglior Kyle Kuzma della stagione, che aggiunge i suoi 33 punti ai 22 di Giannis Antetokounmpo, perché Phoenix, guidata dalla coppia formata da Devin Booker (27 punti) e Jalen Green (25), dimostra un tasso tecnico superiore e accelera nel secondo tempo portandosi a casa una convincente vittoria in trasferta
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
SAN ANTONIO SPURS-BOSTON CELTICS 125-116
Anche i lanciatissimi Celtics, che hanno 34 punti dall’ex di serata Derrick White e 24 da un Jayson Tatum sempre più a suo agio dopo il ritorno dall’infortunio, si devono arrendere a Victor Wembanyama, che quasi da solo travolge Bostoncon 39 punti, 11 rimbalzi e ben 8 triple segnate, massimo in carriera per il fenomeno francese
GOLDEN STATE WARRIORS-CHICAGO BULLS 124-130 (OT)
Sconfitta pesante e dolorosa per gli Warriors, che cadono in casa dopo un supplementare sotto i colpi di un Matas Buzelis autore del suo career high a quota 41 punti. Golden State ha 7 giocatori in doppia cifra, ma nell’overtimeriesce a segnare soli 6 punti
PORTLAND TRAIL BLAZERS-CHARLOTTE HORNETS 101-103
A Portland gli Hornets vanno sotto anche di 19 punti, ma trascinati da Brandon Miller (23 punti e 9 rimbalzi)riescono a rimontare e a strappare in volata un successo che li riporta al 50% di vittorie in classifica. I Blazers partono molto bene, hanno 24 punti dal veterano Jerami Grant ma poi calano vistosamente nelle fasi decisive della partita
SACRAMENTO KINGS-INDIANA PACERS 114-109
Sono Aaron Nesmith (29 punti) da una parte e Devin Carter, che ne segna 24 in uscita dalla panchina, dall’altra i protagonisti di una sfida che Indiana sembra avere in mano per lunghi tratti, ma che alla fine arride ai Kings, che cambiano marcia nella ripresa e vanno a vincere grazie ad un 4° quarto di alto livello in attacco
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
LOS ANGELES LAKERS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 120-106
Vittoria importante per il morale e per la classifica per i Lakers, che hanno 31 punti a testa da Austin Reaves e Luka Doncic, anche in tripla doppia con 11 rimbalzi e 11 assist, e battono nettamente Minnesota. I Timberwolves, invece, pagano prima di tutto la serataccia al tiro (2/15 per 14 punti) di un Anthony Edwards quasi irriconoscibile
LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT
Questa notte in diretta alle 4.00 con commento originale e domani in replica su Sky Sport Basket la sfida tra Lakers e Timberwolves con telecronaca a cura di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua
TUTTA LA PROGRAMMAZIONE DELLA NBA SU SKY SPORT