L’attacco dei Cavs tira con il 61.5% dal campo e il 47.4% da tre e la trasferta in casa dei Mavs diventa quasi una passeggiata in cui sono Evan Mobley (29 punti) e Donovan Mitchell (24) a guidare il gruppo. Dallas ha 25 punti da un Cooper Flagg che sembra aver recuperato la forma migliore dopo lo stop per infortunio, ma di fatto non entra mai in partita

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