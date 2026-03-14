Introduzione
I Timberwolves, guidati da un Anthony Edwards a tratti immarcabile, passano sul campo degli Warriors. Vittorie in trasferta anche per Cleveland a Dallas e per New York in casa dei Pacers, mentre i Clippers battono agilmente Chicagoe Detroit fa lo stesso con Memphis. Ci vuole invece un super Kevin Durant a Houston per piegare solo nel finale la resistenza dei Pelicans, così come Brandon Ingram spinge Toronto alla vittoria contro Phoenix. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
Quello che devi sapere
DALLAS MAVERICKS-CLEVELAND CAVALIERS 105-138
L’attacco dei Cavs tira con il 61.5% dal campo e il 47.4% da tre e la trasferta in casa dei Mavs diventa quasi una passeggiata in cui sono Evan Mobley (29 punti) e Donovan Mitchell (24) a guidare il gruppo. Dallas ha 25 punti da un Cooper Flagg che sembra aver recuperato la forma migliore dopo lo stop per infortunio, ma di fatto non entra mai in partita
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DETROIT PISTONS-MEMPHIS GRIZZLIES 126-110
Ai Pistons, trascinati dalla doppia doppia da 30 punti e 13 rimbalzi di un Jalen Duren dominante nel pitturato, basta alzare il ritmo della difesa nel secondo tempo per avere la meglio su Memphis. I Grizzlies possono consolarsi con i 23 punti in uscita dalla panchina del rookie Javon Small
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INDIANA PACERS-NEW YORK KNICKS 92-101
Come da pronostico, la riedizione dell’ultima finale della Eastern Conference arride ai Knicks, che però hanno bisogno di 29 punti da Jalen Brunson e del career high in quanto a rimbalzi (22) di Mitchell Robinson per battere una Indiana tutt’altro che arrendevole e capace di rientrare in partita dopo essere stata sotto anche di 14 prima di arrendersi nel 4° quarto
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TORONTO RAPTORS-PHOENIX SUNS 122-115
Nella sfida tra due delle squadre più sorprendenti della stagione sono i Raptors ad avere la meglio in volata dopo una rimonta da -10 negli ultimi 8 minuti di partita. Brandon Ingram è il migliore in campo con 36 punti e un eccellente 5/6 al tiro dalla lunga distanza, mentre a Phoenix non bastano i 34 punti di Jalen Green e i 31 di Devin Booker perché l’attacco della squadra si blocca proprio nei momenti decisivi
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HOUSTON ROCKETS-NEW ORLEANS PELICANS 107-105
Ci vuole un Kevin Durant da 32 punti e autore del canestro del sorpasso decisivo a 8 secondi dalla fine a Houston per battere una versione assai combattiva dei Pelicans. Amen Thompson sfiora la tripla doppia per i padroni di casa con 23 punti, 12 rimbalzi e 8 assist, ma dall’altra parte Dejounte Murray (35 punti e 14/18 dal campo) e Zion Williamson (21) fanno sudare i Rockets letteralmente fino all’ultimo possesso
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GOLDEN STATE WARRIORS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 117-127
È un super Anthony Edwards, autore di una prova da 42 punti, 8 rimbalzi e 5 assist in 37 minuti giocati a guidare i T’Wolves alla vittoria sul campo di Golden State. Minnesota chiude il primo tempo avanti già di 21, gli Warriorsprovano la reazione d’orgoglio con Brandin Podziemski (25 punti e 10 rimbalzi), ma le tante assenze a roster finiscono per spuntare le armi in attacco per i ragazzi di coach Steve Kerr, che sfiorano solo la rimonta
PORTLAND TRAIL BLAZERS-UTAH JAZZ 124-114
Jrue Holiday e Scoot Henderson si alternano in cabina di regia segnando 25 punti a testa, Donovan Clingan fa il vuoto in area con 21 punti, 15 rimbalzi e 6 stoppate, e dopo qualche sofferenza di troppo nel primo tempo i Blazers battonoUtah. I Jazz provano a sorprendere i padroni di casa con la serata clamorosa al tiro di Brice Sensabaugh, che chiude con 31 punti e 6/8 da tre, ma basta giusto per spaventarli prima di arrendersi nella seconda metà di gara
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L.A. CLIPPERS-CHICAGO BULLS 119-108
Basta un Kawhi Leonard da 28 punti, ma con 8/22 al tiro, ai Clippers per sbrigare la pratica Chicago e ottenere la loro 4^ vittoria consecutiva. Bennedict Mathurin si conferma a suo agio nel ruolo di 6° uomo e segna 26 punti, mentre i Bulls hanno la tripla doppia da 20 punti, 11 rimbalzi e 10 assist di Josh Giddey ma pagano soprattutto il 29.3% di squadra dalla lunga distanza
LA CLASSIFICA A EST
Detroit vince e mantiene la vetta della Eastern Conference, così come Knicks e Cavs, che con le vittorie a Indiana e Dallas si confermano al momento al 3° e al 4° posto nella classifica dell'Est
LA CLASSIFICA A OVEST
Vittorie importanti per Rockets e Timberwolves nella corsa al miglior piazzamento ai playoff, mentre la sconfitta casalinga di Golden State e il successo di Portland su Utah avvincinano i Blazers al 9° posto a Ovest attualmente occupato proprio dagli Warriors
LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT
Questa notte in diretta alla 1.30 con commento originale e domani in replica su Sky Sport Basket la sfida tra Lakers e Nuggets con telecronaca a cura di Davide Fumagalli e Matteo Soragna
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